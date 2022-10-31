3 день

Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по Миллионке

Завтрак в гостинице.

11:00 Сбор группы в центральной части города.

Пешеходная экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.

Первый частный музей, посвященный легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока.

Женьшень – это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге.

Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.

"Русский Самовар" — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.

В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.

В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую “самоварную мультиварку”, работавшую на дровах.

Нашим гостям мы с удовольствием рассказываем о самобытной самоварной культуре нашей страны. И, конечно, чаепитие с местными традициями.

Свободное время на обед.

15:00 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу — Миллионке.

Место сбора — Приморский Арбат, ул. Фокина, д. 5, у третьего фонтана.

Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.

Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х.

Сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая здесь магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.