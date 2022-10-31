Осенний Владивосток

5
3 отзыва
Программа по дням
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В данном туре вас ждет знакомство с прекрасным осенним Владивостоком! В программе — обзорная экскурсия, поездка на остров Русский и знакомство с музеями города. Вы узнаете самое интересное о столице Приморья всего за четыре дня.
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
Осенний Владивосток
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Что вас ожидает:

Город у моря
Город у моря
Прогуляемся с экскурсией по самым интересным местам осеннего Владивостока
Золотой мост
Золотой мост
Проедем по знаменитому Золотому мосту, чтобы прогуляться по острову Русскому
Необычные музеи
Необычные музеи
Посетим частный музей, посвященный легендарному женьшеню, а также увидим редкую коллекцию самоваров

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).

Заселение с 14:00.

17:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

17:00 Экскурсия по городу “Вечерний Владивосток", 2 часа.

В программе: центральная площадь, Корабельная набережная, видовая площадка, Золотой мост.

Прибытие, обзорная экскурсия по ВладивостокуПрибытие, обзорная экскурсия по ВладивостокуПрибытие, обзорная экскурсия по ВладивостокуПрибытие, обзорная экскурсия по Владивостоку
2 день

Экскурсия на остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00-14:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.

Маршрут: центральная площадь — Золотой мост — Русский мост — остров Русский — Новосильцевская батарея — кампус ДВФУ (проездом) — музей «Ворошиловская батарея» — центральная площадь.

По окончании экскурсии возможно посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.

Билет можно приобрести самостоятельно на сайте /кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета).

Океанариум работает до 20:00. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

Экскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров Русский
3 день

Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по Миллионке

Завтрак в гостинице.

11:00 Сбор группы в центральной части города.

Пешеходная экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.

Первый частный музей, посвященный легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока.

Женьшень – это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге.

Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.

"Русский Самовар" — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.

В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.

В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую “самоварную мультиварку”, работавшую на дровах.

Нашим гостям мы с удовольствием рассказываем о самобытной самоварной культуре нашей страны. И, конечно, чаепитие с местными традициями.

Свободное время на обед.

15:00 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу — Миллионке.

Место сбора — Приморский Арбат, ул. Фокина, д. 5, у третьего фонтана.

Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.

Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х.

Сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая здесь магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.

Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по МиллионкеЭкскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по МиллионкеЭкскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по МиллионкеЭкскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по Миллионке
4 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выселение из гостиницы до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДействие цены2-местное3-местное1-местное

«Моряк» 2*

  • стандартный номер
  • 3-местное в семейном номере
с 24.10.2023 по 26.01.202422 45024 50039 950

«Экватор» 3*

  • стандартный номер
  • 3-местное в номере Полулюкс
с 24.10.2023 по 01.12.202324 95024 30042 600
с 05.12.2023 по 29.12.202323 45023 30040 500

«Версаль» 3*

  • стандартный номер – первая категория
с 24.10.2023 по 29.12.202326 40044 600

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*

  • номер SMART Стандарт
  • 3-местное в номере SMART Люкс
с 24.10.2023 по 03.11.202328 90030 50045 950
с 07.11.2023 по 29.12.202327 90029 90043 850

Варианты проживания

Отель «Моряк»

3 ночи

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города.

К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

К услугам гостей сауна.

За 5 минут можно дойти до Главпочтамта и его бизнес-центра. В 10 минутах ходьбы останавливаются автобусы, следующие в аэропорт Владивостока.

Предоставляются услуги трансфера.

Отель «Моряк»Отель «Моряк»Отель «Моряк»Отель «Моряк»Отель «Моряк»

Отель «Экватор»

3 ночи

Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.

К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.

По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта.

На территории отеля работает сувенирный магазин.

Отель «Экватор»Отель «Экватор»Отель «Экватор»Отель «Экватор»Отель «Экватор»Отель «Экватор»Отель «Экватор»

Отель «Версаль»

3 ночи

Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.

Работает бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.

Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно.

Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы.

Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.

Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»

AZIMUT Сити Отель Владивосток

3 ночи

Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.

В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.

Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.

В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.

Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранного уровня (3 ночи)
  • Завтраки со второго дня проживания
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт-отель – 2000 руб., трансфер в аэропорт – 1500 руб.
  • Дополнительные ночи проживания
  • Входной билет в Приморский Океанариум
  • Дополнительные экскурсии (бронировать заранее):форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа – от 10 600 руб. за 1-3 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов – от 26 000 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 часов – от 13 700 руб. за 1-3 чел.
  • Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа – от 10 600 руб. за 1-3 чел.
  • Джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов – от 26 000 руб. за 1-3 чел.
  • Мыс Тобизина, 5 часов – от 13 700 руб. за 1-3 чел
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по возрасту?

Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.

Особенности питания и наличие магазинов в Приморском крае

Продуктовые магазины есть везде и полны продуктов. Есть супермаркеты, работающие круглосуточно. Цены могут отличаться: они немного выше, чем в среднем по стране.

Что делать, если у вас в программе написано, что турист должен взять на маршрут обед-пикник?

Идете в ближайший магазин и покупаете – бутылку с водой, печенье, яблоко. Можно взять хлеб, нарезку мясную или рыбную, сыр, огурцы, орехи, сухофрукты - все, что вы любите.

Не берите много и не стоит брать продукты, которые могут испортиться на жаре! Вы в России, все продукты знакомые - возьмите то, что вы берете на пикник в своем регионе.

Также, когда туристы проживают в гостиницах, мы рекомендуем заказать ранний завтрак "на вынос", а иногда можно заказать обед в ланч-боксах.

С осторожностью отнеситесь к новым продуктам.

Особенно морепродуктам.

Местные жители знают, что такое отравление белком. Это когда вы от жадности съели сразу много краба, креветок, ракушек и другие новые продукты.

Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в небольшом количестве. Если у вас слабый желудок, возьмите с собой таблетки!

Могут ли вноситься изменения в программу тура?

Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные, при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
31 окт 2022
Хороший тур для ознакомления с городом Владивостоком. Принимающая сторона отлично информирует, заранее в формате смс. Из трех дней экскурсионной программы хватает личного времени для посещения музея, театра, магазинов, кафе. В октябре поток туристов уменьшается, поэтому у меня была индивидуальная обзорная экскурсия с гидом и минигруппа из 7 человек в сафари-парке.
Т
24 сен 2023
Из минусов: не очень понравились гиды, которые были по городу Владивостоку: информация неструктурированная, с одной мысли на другую перескакивают- очень сложно и неудобно слушать.
Тур построен так, что нет единой группы и одного гида, понятно, что это такая модель организатора, так им удобнее. Но тогда нужно более детально подойти к планированию информации, которую дают гиды, потому что получается, что каждый новый гид повторяет то, что до него уже рассказывали
Из минусов: не очень понравились гиды, которые были по городу Владивостоку: информация неструктурированная, с одной мыслиИз минусов: не очень понравились гиды, которые были по городу Владивостоку: информация неструктурированная, с одной мыслиИз минусов: не очень понравились гиды, которые были по городу Владивостоку: информация неструктурированная, с одной мыслиИз минусов: не очень понравились гиды, которые были по городу Владивостоку: информация неструктурированная, с одной мыслиИз минусов: не очень понравились гиды, которые были по городу Владивостоку: информация неструктурированная, с одной мыслиИз минусов: не очень понравились гиды, которые были по городу Владивостоку: информация неструктурированная, с одной мыслиИз минусов: не очень понравились гиды, которые были по городу Владивостоку: информация неструктурированная, с одной мысли
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов в г. Владивосток несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ними работу. Также передадим информацию для улучшения качества организации тура в целом.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
С
24 сен 2023
Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!
Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!

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