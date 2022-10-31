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Программа тура по дням
Прибытие, обзорная экскурсия по Владивостоку
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).
Заселение с 14:00.
17:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
17:00 Экскурсия по городу “Вечерний Владивосток", 2 часа.
В программе: центральная площадь, Корабельная набережная, видовая площадка, Золотой мост.
Экскурсия на остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00-14:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.
Маршрут: центральная площадь — Золотой мост — Русский мост — остров Русский — Новосильцевская батарея — кампус ДВФУ (проездом) — музей «Ворошиловская батарея» — центральная площадь.
По окончании экскурсии возможно посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.
Билет можно приобрести самостоятельно на сайте /кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета).
Океанариум работает до 20:00. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по Миллионке
Завтрак в гостинице.
11:00 Сбор группы в центральной части города.
Пешеходная экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.
Первый частный музей, посвященный легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока.
Женьшень – это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге.
Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.
"Русский Самовар" — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.
В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.
В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую “самоварную мультиварку”, работавшую на дровах.
Нашим гостям мы с удовольствием рассказываем о самобытной самоварной культуре нашей страны. И, конечно, чаепитие с местными традициями.
Свободное время на обед.
15:00 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу — Миллионке.
Место сбора — Приморский Арбат, ул. Фокина, д. 5, у третьего фонтана.
Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.
Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х.
Сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая здесь магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Действие цены
|2-местное
|3-местное
|1-местное
«Моряк» 2*
|с 24.10.2023 по 26.01.2024
|22 450
|24 500
|39 950
«Экватор» 3*
|с 24.10.2023 по 01.12.2023
|24 950
|24 300
|42 600
|с 05.12.2023 по 29.12.2023
|23 450
|23 300
|40 500
«Версаль» 3*
|с 24.10.2023 по 29.12.2023
|26 400
|—
|44 600
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
|с 24.10.2023 по 03.11.2023
|28 900
|30 500
|45 950
|с 07.11.2023 по 29.12.2023
|27 900
|29 900
|43 850
Варианты проживания
Отель «Моряк»
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
К услугам гостей сауна.
За 5 минут можно дойти до Главпочтамта и его бизнес-центра. В 10 минутах ходьбы останавливаются автобусы, следующие в аэропорт Владивостока.
Предоставляются услуги трансфера.
Отель «Экватор»
Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.
К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.
В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта.
На территории отеля работает сувенирный магазин.
Отель «Версаль»
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.
Работает бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно.
Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы.
Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.
AZIMUT Сити Отель Владивосток
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.
В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле выбранного уровня (3 ночи)
- Завтраки со второго дня проживания
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт-отель – 2000 руб., трансфер в аэропорт – 1500 руб.
- Дополнительные ночи проживания
- Входной билет в Приморский Океанариум
- Дополнительные экскурсии (бронировать заранее):форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа – от 10 600 руб. за 1-3 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов – от 26 000 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 часов – от 13 700 руб. за 1-3 чел.
- Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа – от 10 600 руб. за 1-3 чел.
- Джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов – от 26 000 руб. за 1-3 чел.
- Мыс Тобизина, 5 часов – от 13 700 руб. за 1-3 чел
- Место начала и завершения?
- г. Владивосток
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли ограничения по возрасту?
Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.
- Особенности питания и наличие магазинов в Приморском крае
Продуктовые магазины есть везде и полны продуктов. Есть супермаркеты, работающие круглосуточно. Цены могут отличаться: они немного выше, чем в среднем по стране.
Что делать, если у вас в программе написано, что турист должен взять на маршрут обед-пикник?
Идете в ближайший магазин и покупаете – бутылку с водой, печенье, яблоко. Можно взять хлеб, нарезку мясную или рыбную, сыр, огурцы, орехи, сухофрукты - все, что вы любите.
Не берите много и не стоит брать продукты, которые могут испортиться на жаре! Вы в России, все продукты знакомые - возьмите то, что вы берете на пикник в своем регионе.
Также, когда туристы проживают в гостиницах, мы рекомендуем заказать ранний завтрак "на вынос", а иногда можно заказать обед в ланч-боксах.
С осторожностью отнеситесь к новым продуктам.
Особенно морепродуктам.
Местные жители знают, что такое отравление белком. Это когда вы от жадности съели сразу много краба, креветок, ракушек и другие новые продукты.
Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в небольшом количестве. Если у вас слабый желудок, возьмите с собой таблетки!
- Могут ли вноситься изменения в программу тура?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные, при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Тур построен так, что нет единой группы и одного гида, понятно, что это такая модель организатора, так им удобнее. Но тогда нужно более детально подойти к планированию информации, которую дают гиды, потому что получается, что каждый новый гид повторяет то, что до него уже рассказывали
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов в г. Владивосток несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ними работу. Также передадим информацию для улучшения качества организации тура в целом.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.