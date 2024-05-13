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места, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни! Уникальные пейзажи, бухты с кристально чистой водой… Возможность увидеть живых морских звезд и морских ежей, тюленей…. Первые 2 дня с нами был гид Александр Петрович. В дороге из Владивостока в Хасанский район он рассказал нам много интересного. Большое ему спасибо! На третий день, когда нас на внедорожниках везли от Андреевки в сторону бухты Теляковского, хочется отметить виртуозную работу нашего водителя-гида. Спасибо ему! Жили в гостинице "Паллада" в Славянке. В целом нормальные условия, просторный номер со всеми удобствами. Однако есть и негативные впечатления: 1) От Посьета до Славянки нас (21 пассажир) посадили на 21 место в микроавтобус, где совершенно нет мест для рюкзаков. А мы при этом везли с собой в рюкзаках все вещи, которые по инструкции туроператора мы должны были взять с собой на 4 дня (запасные кроссовки, теплый свитер или толстовку, дождевик, купальные принадлежности, вьетнамки и/или коралловые тапочки, маленькое пляжное полотенце, запасные брюки, смену футболок и балья на 4 дня, головной убор, 1 л воды, термос с чаем, крем от загара, кошелек, паспорт), кстати, очень полезно взять с собой маску с трубкой. А еще мы везли с собой обед сухим пайком. Все эти вещи, действительно, необходимо взять с собой. Они занимают приблизительно рюкзак объемом 50 л + дамская сумка или пакет (для обеда сухим пайком). Все пассажиры вынуждены были везти такой немаленький рюкзак у себя на коленях около полутора часов. Это просто пытка! Нужно либо сначала заселять туристов в гостиницу (чтобы они оставили часть вещей в номере), либо оставлять в автобусе несколько незанятых мест для того, чтобы на них можно было разместить рюкзаки. Мы с сестрой представили себе, что в последний день тура нас вот так набьют в микроавтобус и повезут от Славянки до места пересечения 3 границ, а вечером - во Владивосток (больше 3.5 часов в дороге), и решили просто отказаться от последней экскурсии - взяли такси из Славянки и сами доехали до Владивостока. (Иначе ужасная дорога обратно испортила бы все впечатление от природных красот.) К тому же экскурсионный микроавтобус мог бы быть не таким обшарпанным внутри (края некоторых сидений были ободраны, и из них торчал металлический каркас). 2) В гостинице "Паллада" можно было бы практически без всяких капиталовложений сделать следующие улучшения, которые бы сильно изменили впечатление к лучшему: - к шторке в душе нужно пришить утяжелители, чтобы вода из душа не разливалась по всему полу сан. узла - сиденье на унитаз нужно подбирать по форме унитаза (это стоит совсем не дорого) - когда сиденье на унитазе начинает пахнуть мочой, его нужно снимать и мыть с дезинфицирующими средствами этого не делалось! - не только мне, но и другим туристам, хотелось бы, чтобы завтрак "шведский стол" включал какую-нибудь кашу и/или творог - официанты в ресторане (и даже в столовой!) должны стремиться скорее обслужить клиента, а не поболтать со своими знакомыми - все-таки, официант работает для клиента, а не клиент для официанта Вообще очень хочется, чтобы в ПРиморском крае туристический бизнес развивался. Там есть столько привлекательного для туриста! Столько уникальных объектов, которые не увидишь больше нигде на просторах нашей большой страны! Вот поучиться бы туроператорам Приморья у крымчан! Кстати, как прекрасно было бы, если бы из Владивостока в Славянку ходил паром и/или быстрые суда на подводных крыльях (это бы решало проблему долгой некомфортной дороги), но я понимаю, что это требует больших капиталовложений