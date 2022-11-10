1 день

Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторане

Прибытие в аэропорт Владивосток.

Трансфер аэропорт – гостиница.

Размещение.

Экскурсия «На семи ветрах».

Продолжительность 4 часа.

Город на семи ветрах – так поэтично называют свой родной город жители Владивостока. Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана.

Вы проедете на авто по шести холмам-сопкам, с каждой из них открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты столицы Дальнего Востока.

И на каждой сопке у нас запланирована дегустация шоколада от «Приморского кондитера» – темный шоколад с морской солью, с морским гребешком, с ламинарией и морским ежом, с апельсинами, с морской капустой, с клюквой и миндалем.

На ужин для вас бронируем столик в панорамном ресторане «Высота», расположенном на 19 этаже жилого комплекса «Орлиное гнездо». Это единственный ресторан на Дальнем Востоке на высоте 207 метров над уровнем моря!

Красивый вид на вечерний Владивосток навсегда останется в вашем сердце.