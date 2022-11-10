Вас ждет отдых в плавучей бане, прогулка к Токаревскому маяку, увлекательный гастрошоппинг и даже экскурсия на мореферму. Вкусный Владивосток – это 1000 удовольствий в одном путешествии!
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Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторане
Прибытие в аэропорт Владивосток.
Трансфер аэропорт – гостиница.
Размещение.
Экскурсия «На семи ветрах».
Продолжительность 4 часа.
Город на семи ветрах – так поэтично называют свой родной город жители Владивостока. Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана.
Вы проедете на авто по шести холмам-сопкам, с каждой из них открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты столицы Дальнего Востока.
И на каждой сопке у нас запланирована дегустация шоколада от «Приморского кондитера» – темный шоколад с морской солью, с морским гребешком, с ламинарией и морским ежом, с апельсинами, с морской капустой, с клюквой и миндалем.
На ужин для вас бронируем столик в панорамном ресторане «Высота», расположенном на 19 этаже жилого комплекса «Орлиное гнездо». Это единственный ресторан на Дальнем Востоке на высоте 207 метров над уровнем моря!
Красивый вид на вечерний Владивосток навсегда останется в вашем сердце.
Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед. Прогулка по старому китайскому кварталу Миллионка
Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.
Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока.
Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.
«Русский Самовар» – единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.
В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.
И, конечно, чаепитие с местными традициями.
Гастро-обед в ресторане «Syndicat-Port Café», мастер-класс дальневосточной кухни.
Все блюда готовятся шеф-поваром при вас и для вас!
В меню:
- живые морепродукты из аквариума: гребешок приморский, устрица тихоокеанская, скоблянка из трепанга;
- холодные закуски и салаты: тар-тар из оленины, паштет из сала и черемши на хлебцах с чернилами каракатицы, закуска из папоротника с овощами, севиче из осьминога с соусом из лимонника, салат из кальмара и ламинарии;
- горячие блюда и закуски: сливочный суп с корбикулой, жареный гребешок с картофельным гартеном, филе кальмара на гриле, палтус устричном соусе, филе оленя с розмарином и овощами;
- напитки: чай «Таежный сбор» с вареньем из лесных ягод, дегустационный сет таежных настоек.
Вечером запланирована пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионка.
Миллионка – лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун.
В авторском меню ресторана представлен современный микс русских и азиатских рецептур, локальные морепродукты, рыба и русские блюда в авангардной азиатской подаче.
В двух шагах находится бар Chinoaru, где мешают коктейли с японским виски и китайской соджу, раскрашивают бокалы иероглифами и символами азиатской живописи.
Круиз на катере вокруг острова Русский. Экскурсия на мореферму «Дальстам»
Круиз на катере вокруг острова Русский.
Пикник на острове.
Маска, трубка, ласты – пробуем добыть морепродукты сами – мидии, устрицы, ежи, морская капуста.
Традиционная забава всех владивостокцев – поймать и запечь на костре.
Переход катером в бухту Воевода.
Экскурсия на мореферму «Дальстам».
Рассказ о выращивании морепродуктов, знакомство с технологией разведения дальневосточного трепанга и двустворчатых моллюсков.
Здесь можно посмотреть и потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, сфотографироваться с огромным камчатским крабом.
Рыбацкий обед на мореферме – живые моллюски гребешка и устрицы, мидия в чесночном и сливочном соусах, плов с морепродуктами, скоблянка с кукумарией, уха «Царская», чай с лимоном.
Дегустация местного вина с приморской винодельни «Майхинская». Вино изготовлено из диких сортов приморского винограда, калины, кишмыша и других экзотических ягод уссурийской тайги.
Возвращение в гостиницу.
Вечером рекомендуем самостоятельную прогулку по Спортивной набережной.
Гастрономическое пространство нового поколения: микс национальных культур, оригинальных концепций и актуальных трендов – маленькие чифаньки, коктейли, перекусы на берегу Амурского залива.
Это место создано для тех, кто любит современный формат отдыха и питания, путешествует, и всегда готов к чему-то новому.
Спортивная Набережная протяжённостью в полтора километра – главный городской променад и любимое место отдыха владивостокцев.
Приморский океанариум. Плавучая баня в море
Остров Русский – самый русский остров в России.
Панорама на Русский мост, та, что изображена на купюре 2000 рублей.
Красивая видовая площадка и пушки Новосильцевской батареи.
Посещение Приморского океанариума, самого большого в России, его площадь около 5 футбольных полей.
Обед на острове в ресторанчике «NOVIK COUNTRY CLUB».
Ресторан – это вкуснейшие блюда дальневосточной кухни, собственное производство с домашней лепкой, свежими овощами и натуральным мёдом Biosota.
Японское море делится не только рыбой, но и другими своими обитателями, среди которых беспозвоночные считаются бесспорными деликатесами:
- ракообразные – крабы, креветки;
- двустворчатые моллюски – устрицы, мидии и гребешки;
- головоногие – кальмары и осьминоги;
- иглокожие – трепанги и морские ежи.
А вечером эксклюзив! Плавучая баня в море.
Баня на воде – возможность нырять из жаркой парной прямо в прохладу Японского моря.
Для начала вас заберут с берега и за 5 минут катером доставят на плот, «припаркованный» в бухте Новик.
На плоту расположена парная, душ, комната отдыха, беседка, а так же комфортная релакс-зона, позволяющая принять солнечные ванны и насладиться морским воздухом после жаркой бани.
Паримся и с плота прыгаем прямо в море!
После бани всегда хочется покушать, что-нибудь вкусное.
Тут к вам на помощь придет доставка от лучшего грузинского ресторана на Дальнем Востоке «Супра».
Для вас горячие хачапури и традиционные хинкали с мясом. Впрочем, не обошлось без авторского хулиганства меню, в «Супре» его называют «дальневосточным акцентом». Сочные хинкали с гребешком, с крабом, с креветкой, хинкали том-ям. А еще вареная креветка, лапы краба, китайское пиво и чай.
Бани расположены в живописном месте посреди Японского моря в бухте Новик у острова Русский, с видом на остров Папенберга.
Музей трепанга. Токаревский маяк
Катаемся на фуникулере.
Горный трамвайчик, движется вдоль склона сопки Орлиное гнездо.
Из окон открывается красивый вид на бухту Золотой Рог. Протяженность маршрута 183 м, продолжительно 1.5 минуты.
Музей трепанга или музейно-выставочный комплекс «Сокровища Приморья».
Рассказ о трепанге – «морском женьшене», живущем на дне Японского моря.
Дегустация чая из чаги.
Прогулка к Токаревскому маяку.
В сезон – купание в море.
Одна из визитных карточек Владивостока – маяк на каменистой косе Токаревского.
Обед в японском ресторане премиум класса «Идзакая Эн».
Меню в основном состоит из блюд с куриным мясом, основное из которых – цукунэ. Бренд шеф Окудзава Хироки предлагает попробовать новые блюда. Если хотите оказаться в Японии не покидая Владивостока, то этот ресторан, то что нужно.
На ужин бронируем столик в ресторанчиках на выбор.
Наши рекомендации:
- ресторан корейской кухни «Korea House»;
- ресторан фермерской кухни «Огонек».
Уссурийск. Экскурсия по городу с посещением рынка. Экскурсия по козьей ферме. Мастер-класс по изготовлению сыра буррата
В этот день запланирован выезд из Владивостока.
Едем в ближайший город – Уссурийск, сельскохозяйственную столицу края.
Для тех, кто еще не пробовал, рекомендуем свободный полет на воздушном шаре на восходе солнца (за дополнительную плату). Такие полеты организуются как раз в Уссурийском районе.
Выезд из Владивостока, в пути 1.5 часа, 100 км.
Обзорная экскурсия по г. Уссурийск с посещением рынка.
Обед в ресторанчике.
Переезд в небольшое село Алексей-Никольское, расположенное не далеко от российско-китайской границы.
Здесь работает сыроварня «Solo».
Здесь нас ждет знакомство с сыроварами, экскурсия по козьей ферме.
Мастер-класс по изготовлению сыра буррата с начинкой из сезонных ягод или краба.
Каждый попробует создать свой сырный мешочек. Приготовим несколько оригинальных блюд с сыром и, конечно же, все это с бокалом легкого вина.
Возвращение во Владивосток.
По дороге можно перекусить:
- в демократичном пит-стопе «Coffee Machine» – комфортное автокафе с отличным кофе и вкусными завертонами;
- в пафосном ресторане «Лесная заимка» в пригороде Владивостока.
Гастрошоппинг. Мастер-класс от школы дальневосточной кухни
Гастрошоппинг.
Первореченский рынок, главный маркетплейс города с семидесятилетней историей и особым приморским колоритом, смело углубляйтесь в пахнущие всеми оттенками моря торговые ряды.
Не забудьте заглянуть в фирменный магазинчик «Приморский кондитер».
В обед запланирован мастер-класс от школы дальневосточной кухни.
Для вас на выбор полная коллекция мастер-классов, выбирайте:
- Режу-режу-режу морскую капусту;
- Фиш-баттл: палтус vs камбала;
- Классика дальневосточной кухни. Всё лучшее сразу;
- Море-тайга;
- Давай краба;
- Гуидак моей мечты.
Все мастер-классы сопровождаются дегустацией вина, специально подобранного к блюдам.
Выбирайте и начнем!
Возвращение домой
Трансфер в аэропорт.
Возвращайтесь, мы будем скучать!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Действие цены
2-местный номер
3-местный номер
1-местный номер
Vladivostok Grand Hotel & SPA 5*
|4 – 11 июня
211 000
–
310 000
23 – 30 июля
3 – 10 августа
17 – 24 августа
2 – 9 сентября
11 – 18 октября
277 000
–
442 500
«Азимут – Владивосток» 4*
4 – 11 июня
11 – 18 октября
123 500
125 500
137 200
23 – 30 июля
3 – 10 августа
17 – 24 августа
2 – 9 сентября
134 750
131 300
151 900
«Версаль» 3*
4 – 11 июня
23 – 30 июля
11 – 18 октября
119 700
–
138 600
3 – 10 августа
17 – 24 августа
2 – 9 сентября
128 100
–
151 200
Варианты проживания
Vladivostok Grand Hotel
«VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA» – новый пятизвездочный отель в самом сердце Приморья с завораживающими видами на парящий Золотой мост, живописную бухту и Амурский залив.
Отель VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA включает: 221 изысканный номер различных категорий, представительскую гостиную, 5 ультрасовременных конференц-залов, рестораны, бары и SPA-комплекс площадью с видом на залив.
Отель «Азимут-Владивосток»
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Отель «Версаль»
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Завтраки со второго дня проживания
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Обеды и дегустации по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
- Ужины с бронированием столиков
- Полет на воздушном шаре: 1-2 чел. – от 21 000 руб., 3 чел. – от 25 000 руб., 4 чел. – от 28 000 руб
- Место начала и завершения?
- Приморский край, Владивосток
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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