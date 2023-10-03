шанхай – туры во Владивостоке

Найдено 4 тура в категории «шанхай» во Владивостоке, цены от 89 060 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620 за человека
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
9 отзывов
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 89 060 за человека
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780 за человека
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
10 отзывов
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «шанхай»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
  2. «Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
  3. Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
  4. «Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "шанхай" можно забронировать 4 тура от 89 060 до 109 620. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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