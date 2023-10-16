1 чел.
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Авторский тур
4 дня
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
11 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 15 880₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 64 980₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Приморские Мальдивы: 2 дня по Находке и Долина Атлантов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
1 день
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
19 июля в 08:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
1 день 10 часов
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
5 дней
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390₽ за человека
Авторский тур
8 дней
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 89 060₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120₽ за человека
Авторский тур
8 дней
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Северное Приморье
Начало: Сбор от места жительства
11 июня в 09:00
12 июня в 05:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММинигузель16 октября 2023Путешествие в Хунчунь на три дняНеобходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.
- ВВарвара11 октября 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
- ККристина3 октября 2023Все нормально 👍
- ВВладимир1 октября 2023Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхтеШикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
- ССветлана29 сентября 2023Путешествие в Хунчунь на три дняЗдравствуйте, спасибо! Я увидела все,что запланировала
- NNatalia29 сентября 2023Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
- KKarina15 сентября 2023Все супер интересно) спасибо
- ООлег2 сентября 2023Спасибо!! самый необычный тур
- ММарина1 августа 2023На пять дней в Хуньчунь из ВладивостокаВсе отлично! Марина ответственный и надежный гид!
- ААлександра1 августа 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРешили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Выездные" можно забронировать 16 авторских туров от 15 880 до 109 620. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры по окрестностям Владивостока и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август