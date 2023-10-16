Выездные туры из Владивостока

Найдено 16 туров в категории «Выездные» во Владивостоке, цены от 15 880 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
25 отзывов
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
11 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 15 880 за человека
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
8 отзывов
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 64 980 за человека
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620 за человека
Приморские Мальдивы: 2 дня по Находке и Долина Атлантов
Авторский тур
1 день 10 часов
3 отзыва
Приморские Мальдивы: 2 дня по Находке и Долина Атлантов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Авторский тур
1 день
1 отзыв
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
19 июля в 08:00
26 000 за всё до 4 чел.
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Авторский тур
1 день 10 часов
2 отзыва
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000 за всё до 4 чел.
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390 за человека
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
9 отзывов
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 89 060 за человека
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780 за человека
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 отзывов
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520 за человека
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120 за человека
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
10 отзывов
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780 за человека
Северное Приморье
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Северное Приморье
Начало: Сбор от места жительства
11 июня в 09:00
12 июня в 05:00
65 000 за всё до 6 чел.
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170 за человека
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200 за человека
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Минигузель
    16 октября 2023
    Путешествие в Хунчунь на три дня
    Необходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.
  • В
    Варвара
    11 октября 2023
    В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
    Рады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
  • К
    Кристина
    3 октября 2023
    Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Все нормально 👍
  • В
    Владимир
    1 октября 2023
    Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
    Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
  • С
    Светлана
    29 сентября 2023
    Путешествие в Хунчунь на три дня
    Здравствуйте, спасибо! Я увидела все,что запланировала
  • N
    Natalia
    29 сентября 2023
    Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
  • K
    Karina
    15 сентября 2023
    Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Все супер интересно) спасибо
  • О
    Олег
    2 сентября 2023
    Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Спасибо!! самый необычный тур
  • М
    Марина
    1 августа 2023
    На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
    Все отлично! Марина ответственный и надежный гид!
  • А
    Александра
    1 августа 2023
    В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
    Решили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Выездные»

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Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Выездные" можно забронировать 16 авторских туров от 15 880 до 109 620. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры по окрестностям Владивостока и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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