М Минигузель Путешествие в Хунчунь на три дня Необходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.

В Варвара В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь Рады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))

К Кристина Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей Все нормально 👍

В Владимир Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам

С Светлана Путешествие в Хунчунь на три дня Здравствуйте, спасибо! Я увидела все,что запланировала

N Natalia Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)

K Karina Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей Все супер интересно) спасибо

О Олег Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей Спасибо!! самый необычный тур

М Марина На пять дней в Хуньчунь из Владивостока Все отлично! Марина ответственный и надежный гид!