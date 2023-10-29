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Авторский тур
12 дней
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
11 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 15 880₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 64 980₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390₽ за человека
Авторский тур
8 дней
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 89 060₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120₽ за человека
Авторский тур
8 дней
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Начало: Владивосток
6 июля в 10:00
12 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 05:00
16 июля в 08:00
8 окт в 08:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Приморская Исландия и кавер-концерт
Начало: Ул. Светланская, д. 31
Расписание: С субботы по воскресенье
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
13 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРегина29 октября 2023Все было супер))
- ММинигузель16 октября 2023Путешествие в Хунчунь на три дняНеобходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.
- ВВарвара11 октября 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
- ККристина3 октября 2023Все нормально 👍
- ССветлана30 сентября 2023Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
- ССветлана29 сентября 2023Путешествие в Хунчунь на три дняЗдравствуйте, спасибо! Я увидела все,что запланировала
- KKarina15 сентября 2023Все супер интересно) спасибо
- ММарина1 августа 2023На пять дней в Хуньчунь из ВладивостокаВсе отлично! Марина ответственный и надежный гид!
- ААлександра1 августа 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРешили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне
- ЛЛюбовь13 июля 2023Тур в Далянь из Владивостока: Путешествие в Китай на 8 днейРешили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне. Нам все разъяснили во сколько уезжаем, откуда сборы и на какой
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Групповые»
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