Групповые туры Владивостока

Найдено 26 туров в категории «Групповые» во Владивостоке, цены от 13 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000 за человека
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000 за человека
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900 за человека
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900 за человека
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
25 отзывов
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
11 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 15 880 за человека
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
8 отзывов
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 64 980 за человека
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620 за человека
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390 за человека
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
9 отзывов
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 89 060 за человека
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780 за человека
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 отзывов
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520 за человека
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120 за человека
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
10 отзывов
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780 за человека
По Японскому морю под парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Начало: Владивосток
6 июля в 10:00
12 июля в 10:00
110 000 за человека
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500 за человека
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000 за человека
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000 за человека
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 05:00
16 июля в 08:00
8 окт в 08:00
27 000 за человека
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170 за человека
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200 за человека
Приморская Исландия и кавер-концерт
Авторский тур
1 день 10 часов
Приморская Исландия и кавер-концерт
Начало: Ул. Светланская, д. 31
Расписание: С субботы по воскресенье
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
13 900 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200 за человека
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Регина
    29 октября 2023
    Приморье. По следам исследовательских экспедиций
    Все было супер))
  • М
    Минигузель
    16 октября 2023
    Путешествие в Хунчунь на три дня
    Необходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.
  • В
    Варвара
    11 октября 2023
    В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
    Рады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
  • К
    Кристина
    3 октября 2023
    Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Все нормально 👍
  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
    Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
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    большому счету, мало что знали об этих краях. Дмитрию удалось показать нам свою родную землю так, что мы влюбились в неё. Он абсолютный фанат своего дела. Знает огромное количество уникальных мест, которыми с удовольствием делится. Знает природу и ее обитателей, как свои пять пальцев. Уникальность Дмитрия состояла в том, что с ним всегда во всех ситуациях было комфортно. Не смотря на нашу такую разновозрастную компани, ему удалось ко всем подобрать ключи. За это, конечно мы ему благодарны! Мы сполна насладились не только красотой края, но и местными деликатесами. Это очень здорово, когда все идет, как идет, и ты не задумываешься что да как. Когда ты уверен, что все будет хорошо, и получаешь сумасшедшие эмоции! Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места. И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!

  • С
    Светлана
    29 сентября 2023
    Путешествие в Хунчунь на три дня
    Здравствуйте, спасибо! Я увидела все,что запланировала
  • K
    Karina
    15 сентября 2023
    Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Все супер интересно) спасибо
  • М
    Марина
    1 августа 2023
    На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
    Все отлично! Марина ответственный и надежный гид!
  • А
    Александра
    1 августа 2023
    В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
    Решили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне
  • Л
    Любовь
    13 июля 2023
    Тур в Далянь из Владивостока: Путешествие в Китай на 8 дней
    Решили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне. Нам все разъяснили во сколько уезжаем, откуда сборы и на какой
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    автобус садиться. В течение всего времени что мы находились в поездке нам постоянно звонили и интересовались все ли хорошо. Про гидов я вообще много могу написать положительного, но это др. история…. Стали нам как родные за это время. Нам очень было тяжело с ними расставаться!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Групповые»

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  3. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
  4. Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
  5. В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
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  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
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