2 день

Приморский Сафари Парк

Самостоятельное прибытие в отель, размещение с 06:00.

Завтрак шведский стол с 07:00 до 10:30. Отдых

11:45 Сбор группы у отеля.

13:00 Экскурсия В Сафари Парке.

Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. На участке леса свободно гуляют дикие животные. Все как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться со зверями, а также покормить и погладить ручных животных.

Первый Парк тигров размером с футбольное поле: участок леса 130 метров в длину и 50 метров в ширину. Периметр первого Парка тигров около 350 метров. Периметр второго Парка тигров 220 метров. Периметр третьего Парка тигров 105 метров. На этой территории свободно гуляют 3 тигра (Амур, Тайга, Уссури). Посетители гарантированно наблюдают Тигров С Моста, Без Решёток Перед Глазами.

Парк копытных Приморского Сафари-парка занимает около 5-ти гектаров леса. Это 3 Парка (зимний, летний и осенний). В разное время года посетители любуются красивыми ручными оленями на разных территориях, с совершенно разным ландшафтом. Ручные олени выходят сами к людям.

На этой территории свободно гуляют 6 видов диких копытных Приморского края, а также ручные кролики.

В Парке копытных сейчас живут:

4 диких поросёнка

2 благородных оленя (изюбря), взрослая ручная самка и взрослый самец.

3 гибридных оленя (кровь пятнистого оленя и изюбря). Самка, оленёнок прошлого года рождения и оленёнок этого года рождения.

9 пятнистых оленей. 7 взрослых и 2 оленёнка (пять ручных).

6 косуль (все ручные).

2 кабарги взрослых. Пара. (Живут в отдельном красивом Парке кабарог на южном скалистом склоне. Смотрим их с моста, без решёток перед глазами.)

А также ручные кролики, Изюбрь самец Леша, Изюбрь самка Бусинка, Гибридный олень, Пятнистые олени, Косули, 3 диких поросёнка.

Парк леопардов.

По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе без решёток перед глазами.

Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море.

В Парке на данный момент проживают 2 леопарда.

Парк взрослых медведей.

Расположен Парк взрослых медведей рядом с Парком леопардов. Посетители смотрят медведей с моста, также как леопардов и тигров.

Парк построен на южном живописном склоне сопки. В нижней части Парка равнина с летним бассейном для медведей, а в верхней части - крутой склон с камнями и мощные красивые скалы.

Парк медведей - самое сложное сооружение в Сафари-парке. По этим склонам и скалам не каждый человек сможет подняться, а мы здесь строили. В Парке медведей растут дубы и кустарники лещина с леспедецей.

Парк медведей размером примерно 80 х 40 метров, так что косолапым есть где разгуляться.

В Парке взрослых медведей живут пять гималайских медведя: Чук, Настя, Винни, Пух, Топтыжка и два бурых медведя Миша и Маша. Все четыре медведя двух видов гуляют в одном большом парке все вместе каждый день.

Парк хищных зверей и Парк птиц.

Животные без клеток. 9 видов хищных зверей и 15 видов хищных птиц.

Парк хищников это огороженный участок леса, где разные виды хищных зверей могут бегать, общаться, играться.

Животных можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать.

В Парке хищников сейчас живут: 2 лисы, 3 енотовидные собаки, 3 енота-полоскуна, 2 барсука, выдра, 3 дальневосточных лесных кота, 4 красных волка, 1 серый волк.

Экскурсия с проводниками.

14:00 Свободное время на обед.

Парк львов.

На территории Парка львов представлены животные: 4 африканских льва (полуторагодовалые самцы в большом парке), 3 европейские рыси (котята 2017 года рождения), Канадская пума, 3 белки летяги, 2 ошейниковых совки, Дальневосточный аист, Даурский журавль, Козёл Обама, курица, кролики (в Бабушкин дворик можно зайти для кормления и фотосъёмки домашних животных).

16:00 Ориентировочное время возвращения в отель.

События дня:

Вкл. питание: завтрак в кафе города.

Экскурсии:

Сафари Парк (Шкотовский Район)

Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведей, Парк хищных и Парк птиц.

Самостоятельная прогулка по парку Львов.

Авто:

85 км до Сафари парка

Пешком: 3,5 км

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086