Описание тура
Тур во Владивосток, не имеющий аналогов! Катера, ларги, лотосы.
Морской бриз, утесы, сказочная природа и невероятное ощущение свободы и счастья!
Приморский край — удивительно живописное и уникальное место на Дальнем Востоке России. Любители природы найдут здесь красивые сопки, побережье незамерзающего Японского моря, завораживающий подводный мир, неповторимую Уссурийскую тайгу, горные склоны Сихотэ-Алиня, которые являются объектом Юнеско, природные заповедники. Это настоящий приключенческий тур! Вы посетите все основные достопримечательности, самые красивые острова и заповедники, а самое главное, что проведете эти дни в максимально возможном комфорте. Наш маршрут кратко: Владивосток + фуникулер + Токаревский маяк + весь Сафари парк + Остров Русский (Форт Поспелова, Новосильцевская батарея + мыс Вятлина + посещение Океанариума, ферма марикультуры (купаемся в бухте) с дегустацией устриц и гребешков) + полуостров Гамова с купанием + остров Фуругельма (Самый южный остров России! Лежбище Ларгов, купание) + Стеклянная бухта + бухта Шамора с купанием + квартал Миллионка + остров Путятин (купание и лежбище морских львов и котиков) В стоимость включено раннее размещение в отеле, после прилета отдохните и вечером мы покажем все красоты города и встретим закат. Вы можете оформить тур с подселением.
Если вы желаете проживать в другом отеле, рассмотрите тариф экскурсионный, он включает в себя все услуги за исключением проживания и завтраков. На экскурсии мы заберём вас от кинотеатра Океан (центр). Стоимость программы 98 300 руб. /чел.
Мы создали для вас максимально комфортное путешествие, планируйте отпуск заранее!
Программа тура по дням
Ранний заезд и отдых, вечером знакомимся с городом
События дня:
Вкл. питание: нет
Экскурсии:
Обзорная экскурсия по Владивостоку, поездка на фуникулере.
Авто: 60 км по городу
Пешком: 3 км
Самостоятельное прибытие в отель, размещение с 06:00, отдых.
17:00 Обзорная Экскурсия По Владивостоку.
Владивосток — особое место на карте страны. Вы надолго запомните его чарующие морские виды, приятный соленый воздух, старинный Токаревский маяк и современные мосты. Вы посетите лучшие смотровые площадки и узнаете, как складывалась история города и чем он живет сегодня. Вы увидите все визитные карточки города, покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль.
Во время экскурсии вы посетите:Токаревский маяк одну из визитных карточек Владивостока. Маяк расположен на краю земли на каменистой косе и является одним из старейших на Дальнем Востоке России.
Поднимемся на фуникулере к смотровой площадке Орлиное гнездо, откуда с высоты птичьего полета открывается лучший вид на город и на знаменитый мост через Золотой Рог.
Морской и железнодорожный вокзалы, а там вы узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль и чем сейчас живет Владивосток.
20:00 Завершение программы у отеля и у кинотеатра Океан
Приморский Сафари Парк
Самостоятельное прибытие в отель, размещение с 06:00.
Завтрак шведский стол с 07:00 до 10:30. Отдых
11:45 Сбор группы у отеля.
13:00 Экскурсия В Сафари Парке.
Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. На участке леса свободно гуляют дикие животные. Все как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться со зверями, а также покормить и погладить ручных животных.
Первый Парк тигров размером с футбольное поле: участок леса 130 метров в длину и 50 метров в ширину. Периметр первого Парка тигров около 350 метров. Периметр второго Парка тигров 220 метров. Периметр третьего Парка тигров 105 метров. На этой территории свободно гуляют 3 тигра (Амур, Тайга, Уссури). Посетители гарантированно наблюдают Тигров С Моста, Без Решёток Перед Глазами.
Парк копытных Приморского Сафари-парка занимает около 5-ти гектаров леса. Это 3 Парка (зимний, летний и осенний). В разное время года посетители любуются красивыми ручными оленями на разных территориях, с совершенно разным ландшафтом. Ручные олени выходят сами к людям.
На этой территории свободно гуляют 6 видов диких копытных Приморского края, а также ручные кролики.
В Парке копытных сейчас живут:
4 диких поросёнка
2 благородных оленя (изюбря), взрослая ручная самка и взрослый самец.
3 гибридных оленя (кровь пятнистого оленя и изюбря). Самка, оленёнок прошлого года рождения и оленёнок этого года рождения.
9 пятнистых оленей. 7 взрослых и 2 оленёнка (пять ручных).
6 косуль (все ручные).
2 кабарги взрослых. Пара. (Живут в отдельном красивом Парке кабарог на южном скалистом склоне. Смотрим их с моста, без решёток перед глазами.)
А также ручные кролики, Изюбрь самец Леша, Изюбрь самка Бусинка, Гибридный олень, Пятнистые олени, Косули, 3 диких поросёнка.
Парк леопардов.
По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе без решёток перед глазами.
Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море.
В Парке на данный момент проживают 2 леопарда.
Парк взрослых медведей.
Расположен Парк взрослых медведей рядом с Парком леопардов. Посетители смотрят медведей с моста, также как леопардов и тигров.
Парк построен на южном живописном склоне сопки. В нижней части Парка равнина с летним бассейном для медведей, а в верхней части - крутой склон с камнями и мощные красивые скалы.
Парк медведей - самое сложное сооружение в Сафари-парке. По этим склонам и скалам не каждый человек сможет подняться, а мы здесь строили. В Парке медведей растут дубы и кустарники лещина с леспедецей.
Парк медведей размером примерно 80 х 40 метров, так что косолапым есть где разгуляться.
В Парке взрослых медведей живут пять гималайских медведя: Чук, Настя, Винни, Пух, Топтыжка и два бурых медведя Миша и Маша. Все четыре медведя двух видов гуляют в одном большом парке все вместе каждый день.
Парк хищных зверей и Парк птиц.
Животные без клеток. 9 видов хищных зверей и 15 видов хищных птиц.
Парк хищников это огороженный участок леса, где разные виды хищных зверей могут бегать, общаться, играться.
Животных можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать.
В Парке хищников сейчас живут: 2 лисы, 3 енотовидные собаки, 3 енота-полоскуна, 2 барсука, выдра, 3 дальневосточных лесных кота, 4 красных волка, 1 серый волк.
Экскурсия с проводниками.
14:00 Свободное время на обед.
Парк львов.
На территории Парка львов представлены животные: 4 африканских льва (полуторагодовалые самцы в большом парке), 3 европейские рыси (котята 2017 года рождения), Канадская пума, 3 белки летяги, 2 ошейниковых совки, Дальневосточный аист, Даурский журавль, Козёл Обама, курица, кролики (в Бабушкин дворик можно зайти для кормления и фотосъёмки домашних животных).
16:00 Ориентировочное время возвращения в отель.
События дня:
Вкл. питание: завтрак в кафе города.
Экскурсии:
Сафари Парк (Шкотовский Район)
Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведей, Парк хищных и Парк птиц.
Самостоятельная прогулка по парку Львов.
Авто:
85 км до Сафари парка
Пешком: 3,5 км
Остров Русский: Мыс Вятлина, Океанариум, Устрицы
Завтрак в отеле шведский стол.
10:00 Выезд на программу
На Русском острове вы услышите историю Владивостокской крепости, посетите форт Поспелова и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи. Далее посетите одно из живописнейших мест нашего края — мыс Вятлина. Оцените знаменитый комплекс Дальневосточного федерального университета.
Поездка по двум мостам до Русского острова. По пути проезжаем половину острова, всю его асфальтированную часть и видим все самое главное.
В этой экскурсии есть пешеходная прогулка по лесной тропинке вдоль побережья, где открываются захватывающие дух виды на утесы. Если повезет, то встретим диких лис, а они за угощение согласятся на фотосессию.
Во время экскурсии вас ждет:
Новосильцевская батарея, где вы увидите пушки Владивостоксой крепости и сделаете лучшие фотографии с видом на мост;
Форт Поспелова с небольшим подземельем;
Посещение Океанариума;
На ферме морекультуры у вас будет время для купания в бухте, а так же вы узнаете о том как выращивают трепанга, морских гребешков и устриц и обязательно продегустируете дары моря.
18:00 Ориентировочное возвращение в отель.
События дня:
Вкл. питание: завтрак. Обед на ферме. Дегустация гребешка и устриц.
Экскурсии:
- Посещение форта Поспелова.
- Посещение Новосильцевской батареи;
- Посещение океанариума;
- Купание в бухте;
- Экскурсия на ферме морекультуры;
Авто: 85 км
Пешком: 5 км
Самый Южный Остров России - Фуругельма
Завтрак с собой - ланч бокс из отеля
06:00 Ориентировочное время выезда на экскурсию.
Остров Фуругельма самый южный остров Приморья и всей России, находится почти у самой границы с Северной Кореей. Этот край российской земли так и называют — последний русский остров.
На Камнях Михельсона, что недалеко от острова, живут тюлени. Не знающие, кто такой охотник, они совершенно не боятся человека и позволяют себя фотографировать. Побывать на этом небольшом кусочке райской земли удача, доступная немногим..
Дальневосточный морской заповедник находится в южной части Дальнего Востока и считается единственным в России.
Более 98% его площади занимает акватория залива Петра Великого Японского моря.
На небольших островах заповедника можно встретить колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана — крупнейшие в мире. Также, здесь расположено единственное в России место, где гнездятся редчайшие в мире птицы — желтохвостая цапля и малая колпица.
В Дальневосточном морском заповеднике под охраной находятся камчатский краб, тюлень ларга, дальневосточный трепанг, гигантский осьминог, гребешок приморский и колонии морских птиц.
В водах заповедника встречаются дельфины, касатки и киты малые полосатики.
Обед взять с собой.
21:00 Возвращение в отель (ориентировочно).
События дня:
Вкл. питание: ланч бокс из отеля
Экскурсии:
- Экскурсия Самый южный остров приморья - экологическая тропа;
- Лежбище Ларгов;
- Купание в море на белоснежном пляже.
Важные заметки дня:
- Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. Обувь лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
- Катер быстроходный, прогулочный, рассчитан на группу до 12 человек. Катер от ветра не закрыт, имеет только тент от солнца. Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик! На катере обязательно надевать спасательный жилет! Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа - крутой нос, подаем руку, подсаживаем под попу Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать будьте готовы и к этому!
- Экологическая тропа проложена по острову. От берега идет не продолжительный, но крутой подъем вверх, потом ровная тропа к видовой площадке. Нетренированным придется попотеть ради красот заповедника!
- Что бы получить максимум удовольствия, потренируйтесьперед поездкой во Владивосток, не засиживайтесь перед телевизором, походите пешком, поднимайтесь без лифта в квартиру тогда на маршруте будет полегче.
- Обед-пикник возьмите с собой, так же воду, можно взять термос с горячим чаем и обязательно пакет для мусора.
Свободный День. Отдых
Завтрак. Свободный день, отдых. По желанию дополнительные экскурсии.
Проведите день во Владивостоке, насладитесь ритмом приморья.
Необитаемые Острова: Желтухина, Рекорда
Завтрак в отеле шведский стол.
Маршрут: Стоянка катеров остров Желтухина, остров Рекорда стоянка катеров.
09:00 Ориентировочное время выезда на программу.
Выход в море на быстроходном катере. Морская прогулка, в пути около 1,5 часов. Высадка на необитаемые острова архипелага Императрицы Евгении. Пешеходная прогулка по островам Желтухина и Рикорда. занимает 40-60 минут на каждом.
Продолжительный отдых запланирован на острове Рикорда, с обедом и купанием. На необитаемых островах нет пирса, высаживаемся на необорудованный берег, спуск по крутому трапу-лестнице.
Обед-пикник из своих продуктов.
К 18:00 часам - доставка катером во Владивосток.
Трансфер в отель.
События дня:
Вкл. питание: завтрак.
Экскурсии:
- 1. Пешеходная прогулка на острове Желтухина.
- 2. Отдых с купанием на острове Рикорда.
Пешком: 8 км
Важные рекомендации для посещения необитаемых островов:
- 1. Берём с собой: обед-пикник + много питьевой воды + мусорный пакет;
- 2. Используйте средства индивидуальной защиты: крема, одежду, закрывающую тело, руки, ноги, солнцезащитные очки, рекомендуется иметь лёгкий головной убор;
- 3. Рекомендуем взять индивидуальную аптечку!
- 4. Рекомендация по одежде: спортивные брюки (не шорты), хорошие кроссовки или туристические ботинки с ребристой подошвой, головной убор. Тропы могут быть грязными (особенно после дождей), возьмите с собой сменную обувь. Потом можно переодеться в шорты и сланцы На катер обязательно взять с собой куртку или тёплый свитер с капюшоном, дождевик! Для купания берите с собой купальные принадлежности, плавательные тапочки, подстилку или коврик полежать на берегу. Некоторые берега каменистые.
- 5. Острова Необитаемые! Нужно быть готовым залазить и слазить с катера по трапу - крутой нос, подаём руку, сначала передаём вещи, а потом спускаемся по трапу! Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины.
- 6. Переход по морю в одну сторону занимает около 1,5-2 часа, это зависит от типа катера, направления ветра и морского прогноза. Вдоль берега океаническое течение, опасно заплывать далеко от берега!
- 7. На острове могут быть другие туристы. Остров необитаем, но не безлюден.
- 8. Время выхода с острова может быть раньше в связи с усилением волнения на море или переменой погоды. Об этом нам сообщает капитан!
Стеклянный Пляж, Миллионка, Шамора
Завтрак в отеле шведский стол.
10:00 Выезд на экскурсию.
Бухта Стеклянная + купание по желанию
Доводилось ли вам когда-нибудь бывать в месте, откуда берет свое начало радуга? Ходят легенды, что там можно отыскать горшочек с золотом. Бухта Стеклянная Владивостока по праву может стать этим местом, ведь где еще, можно увидеть такое обилие разноцветных стеклянных осколков, которые отшлифованы морскими волнами, переливаются на солнце всеми цветами радуги.
Посещение бухты Шамора.
Уходит день. Останься, лето,
Останься, лето, моей женой.
Приятно в море лунного света
Покуковать с тобой.
Шамора — старинное название бухты Лазурная, ставшее известным всей стране после выхода одноименного альбома Мумий Тролля в 1989 году. Вы погуляете по песчаному пляжу и полюбуетесь зелеными лесистыми сопками, живописными скалами, похожими по очертаниям на животных, и могучими водами Уссурийского залива Японского моря..
15:00 Ориентировочное время прибытие во Владивосток. Время на обед.
Экскурсия по Миллионке. В каждом городе есть своя история и в каждом городе были места, где жили богатые и бедные и криминальные личности Так и во Владивостоке было такое место - стихийно созданный Китайский квартал, существовавший несколько десятилетий и получивший названное в народе Миллионка. Через арки и потайные узкие переулки, поднимаясь на воздушные мостики — вы пройдете по лабиринтам чайна-тауна в самом центре Владивостока.
События дня:
Вкл. питание: завтрак
Экскурсии:
- 1. Экскурсия История Стеклянной бухты;
- 2. Посещение бухты Шамора + купание;
- 3. Экскурсия Город в городе - Миллионка;
Авто:
55 км
Пешком 3-5 км
Остров Путятин, Лежбище Морских Львов
07:00 Ориентировочное время отправления на программу. Завтрак ланч бокс из отеля.
В летнее время остров привлекает туристов необыкновенными пейзажами, чистым и тёплым морем, своеобразным ландшафтом, обилием грибов и лекарственных растений. На острове находится знаменитое озеро Гусиное — природное озеро, где растет занесённый в Красную книгу России лотос Комарова. 20 лет назад все мелководье было покрыто сплошным ковром из лотоса. На Путятине расположены памятники природы, а также военно-исторические объекты.
Заброшенная техника, маяки, потрясающие пейзажи, по возможности посмотрим тюленей ларга.
Остров Путятина это одно из красивейших мест в Приморском крае и один из самых красивых и посещаемых островов залива Петра Великого.
20:00 Ориентировочное возвращение в отель
События дня:
Вкл. питание: завтрак сухой паек.
Экскурсии:
- 1. Автобус, Морская прогулка.
- 2. Экскурсия по острову Путятин.
Важные заметки дня
- Вдоль берега океаническое течение, опасно заплывать далеко от берега, нельзя плавать на кругах и матрасах!
- Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик! Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа - крутой нос, подаем руку, подсаживаем под попу Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины.
- При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать будьте готовы и к этому!
- Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. Обувь лучше кроссовки. Кепка, крем от загара, купальник. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирса нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море.
- Возьмите с собой еду + много питьевой воды + пакет для мусора
Полуостров Гамова По Желанию
Свободный День Или Присоединяйтесь К Экскурсии:
Завтрак cухой паек из отеля.
7:00 выезд на программу. Незабываемое путешествие на удивительный и прекрасный полуостров Гамова! С этого места вы получите одни из самых незабываемых впечатлений! Многим трудно поверить, что такое сказочное место находится в России.
Наш гид расскажет удивительную историю рода Янковских (увидим их дом) и семье Шевелевых, посмотрим спящие шхуны бухты Витязь, остров Томящегося сердца, могильные сосны бухты Теляковского, а также увидим огни самого крайнего маяка России на полуострове Гамова — все это и многое другое в нашем увлекательном путешествии.
20:00 Ориентировочное возвращение в отель
События дня:
Питание: завтрак
Экскурсии:
1. Полуостров Гамова
2. Замок Янковского
Важные заметки дня:
- Транспорт на маршруте может быть заменен по погодным условиям, передвижение возможно на катерах или на внедорожниках.
- Форма одежды - спортивная! Удобная, тёплая обувь без каблука! Сменную одежду можно оставить в большом пакете в авто или в катере.
- Вас ждет пересеченная местность, крутые подъемы и спуски, узкие тропы.
- Будьте осторожны и собраны у обрывов, не делайте селфи в опасных местах!
- Возьмите с собой обед, воду, мусорный пакет
Прощаемся С Владивостоком
Завтрак.
Освобождение номеров. До новых встреч в других регионах России!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Что включено
- Размещение в номерах со всеми удобствами:
- Астория 3 - 9 ночей, город Владивосток
- Ранний заезд в отель по прибытию (С 06:00)
- Питание: 9 завтраков, 1 обед
- Транспорт: Микроавтобус, быстроходные катера
- Экскурсионная программа (включая входные билеты и экологические сборы):
- Обзорная экскурсия по Владивостоку + поездка на фуникулере
- Большая экскурсия в Сафари парке:
- Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведей
- Парк хищных зверей и Парк птиц
- Парк львов самостоятельная прогулка свободное время
- Экскурсия по о. Русский
- Посещение фермы марикультуры
- Посещение океанариума
- Посещение Форта Поспелова
- Посещение мыса Вятлина
- Посещение Новосильцевской батареи
- Пешеходная прогулка на острове Желтухина
- Отдых с купанием на острове Рикорда
- Самый южный остров России - о. Фуругельма:
- Дальневосточный морской заповедник - экскурсия
- Лежбище Ларгов
- Купание в море
- Экскурсия в Стеклянную бухту + бухта Шамора
- Экскурсия Город в городе Миллионка
- Невероятный остров Путятин:
- Лежбище морских львов
- Купание в бухте
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Владивостока
- Ужины и 9 обедов
- Одноместное размещение за доп. плату