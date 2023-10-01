Туры по воде во Владивостоке

Найдено 5 туров в категории «Водные развлечения» во Владивостоке, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900 за человека
По Японскому морю под парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Начало: Владивосток
«Наши яхты — двухмачтовые кетчи, крепкие и надёжные, оборудованные всем необходимым для дальних путешествий и океанских экспедиций, идеально подходят для формата морского похода»
6 июля в 10:00
12 июля в 10:00
110 000 за человека
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
«Добавим активности: дойдём на сапах до острова, покрытого соснами, прокатимся на катере и увидим закрытый для посещения маяк с воды и лежбище нерп, прогуляемся к пяти водопадам в национальном парке «Земля леопарда»»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
«Пляжный отдых, экскурсии, живописные острова и маяки Приморья, быстроходный катер — все это будет в нашем путешествии»
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    1 октября 2023
    Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
    Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
  • О
    Ольга
    9 июля 2023
    Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
    Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
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    базе под находкой прошло нормально, хотя комфорт не совсем отвечал заявленному. Красоты приморской природы простят все огрехи организаторов в этом путешествии. Что бы посоветовала. Во время пути хотелось бы послушать рассказы о природе края, о возможных маршрутах, о развитии туризма в крае и т д. Для этого у экскурсовода должен быть как минимум микрофон. Более детально предупредить о маршруте. К примеру ущелье Дарданеллы тяжелый и не безопасный подьем в гору по камням, а на «Приморское Бали» долгая дорога в гору. Мы с удовольствием провели время, тепло вспоминаем о маленьком путешествии, а высказанные замечания помогут организатору улучшить маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
  2. По Японскому морю под парусами
  3. Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
  4. Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
  5. Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 авторских туров от 18 000 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные туры во Владивостоке на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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