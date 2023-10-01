1 чел.
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Авторский тур
2 дня
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Начало: Владивосток
«Наши яхты — двухмачтовые кетчи, крепкие и надёжные, оборудованные всем необходимым для дальних путешествий и океанских экспедиций, идеально подходят для формата морского похода»
6 июля в 10:00
12 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
«Добавим активности: дойдём на сапах до острова, покрытого соснами, прокатимся на катере и увидим закрытый для посещения маяк с воды и лежбище нерп, прогуляемся к пяти водопадам в национальном парке «Земля леопарда»»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
«Пляжный отдых, экскурсии, живописные острова и маяки Приморья, быстроходный катер — все это будет в нашем путешествии»
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир1 октября 2023Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхтеШикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
- ООльга9 июля 2023Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Водные развлечения»
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Сейчас во Владивостоке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 авторских туров от 18 000 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные туры во Владивостоке на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024