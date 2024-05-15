Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток

Скидка 6 000 руб. на первые 7 мест в заезде 15–26.09, стоимость тура без скидки — 125 000 руб.

Приморский край — это чаша изобилия, до краёв наполненная драгоценностями: бирюзовые бухты,
читать дальше

приземистые сосны, маяки на скалистых обрывах, бушующие волны Японского моря, мощные водопады и лесистые заповедные сопки.

Отправляемся в большое путешествие по Дальнему Востоку – посетим все самые знаковые достопримечательности края, увидим нетронутую природу Приморья и познакомимся с местной кухней, вдохновлённой морем.

Нас ждёт много интересного: каждый день будем открывать для себя новые места — на проходимых машинах и пешком.

В программу включено проживание на базах отдыха и санаториях, 2 морских прогулки, баня и посещение маральей фермы.

5
3 отзыва
Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Город Владивосток
Город Владивосток
Тихоокеанские ворота России, город-порт, расположенный в Японском море. Визитная карточка — мост на остров Русский
Живописные бухты и пляжи
Живописные бухты и пляжи
Бухта Теляковского, заповедная бухта Петрова, Тачингоуза и Дубовая — самые красивые уголки Приморского края
Заповедная дальневосточная тайга
Заповедная дальневосточная тайга
Посетим заповедники «Земля Леопарда» и «Зов тигра» с их уникальной экосистемой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток

Приземляемся в аэропорту Кневичи города Владивосток. Ура, мы на Дальнем Востоке!

На аэроэкспрессе или такси до города ехать около часа.

Встречаемся в 16:00 в условленном месте, знакомимся и идем гулять по городу.

При хорошей погоде едем на закат на Токаревский маяк, а если придет циклон и небо затянет — послушаем экскурсию в музее истории Дальнего Востока.

После ужина отдыхаем: сегодня важно лечь спать вовремя, чтобы привыкнуть к новому часовому поясу.

Прибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во Владивосток
2 день

Мыс Сосновый

Ранним утром на трансфере выезжаем на полуостров Гамова, в пути 260 км.

Наша прогулка начнётся на берегу Морского Дальневосточного заповедника. Этот уникальный биосферный резерват расположен не на суше, а в воде. Дойдём до живописного мыса Сосновый и к Бакланьим кекурам. Здесь находится одно из самых больших в заливе лежбищ тюленей ларга.

Спускаемся по веревке на пляж с видом на визитную карточку Приморья — кекур «Арка» или в простонародье «Штаны».

Вечером заселяемся в гостевой дом в поселке Витязь.

Мыс СосновыйМыс СосновыйМыс Сосновый
3 день

Полуостров Гамова

На машине отправляемся в бухту Теляковского и на остров Томящегося сердца.

Такое романтичное название ему дали из-за необычной достопримечательности — на берегу острова, в одной из природных ванн с дождевой водой, находится округлый камень в форме сердца. Если камень толкнуть, он начнет издавать звук, похожий на удары сердца.

Самые смелые могут спуститься на остров по верёвкам и послушать биение каменного сердца.

Сама бухта потрясающе красива: ярко-бирюзовая вода в окружении густоцветковых сосен, белоснежный пляж, скалы и гроты. Исследуем бухту, перекусываем и едем к смотровой площадке у маяка Гамова. Маяк Гамова — самый южный маяк России, построен в 1854 году.

Вдохновившись видами, спускаемся на пляж в бухту Астафьева с белым песком и прозрачной водой — здесь можно искупаться!

Возвращаемся на базу, ужинаем, отдыхаем, делимся впечатлениями.

Полуостров ГамоваПолуостров ГамоваПолуостров Гамова
4 день

Переезд Гамова - Лукьяновка

Сегодня предстоит длинный переезд через заповедник Земля Леопарда.

По пути заедем в визит-центр и пройдем по экотропе, сделаем остановку у красивого водопада.

Вечером заселяемся на турбазу и отдыхаем перед завтрашним восхождением.

Переезд Гамова - ЛукьяновкаПереезд Гамова - ЛукьяновкаПереезд Гамова - Лукьяновка
5 день

Восхождение на гору Пидан

Сегодня предстоит восхождение на гору Пидан.

Вершина горы находится на высоте 1334 метра над уровнем моря, тропа иногда проходит по крупным камням (курумнику), есть участок, где надо придерживаться за верёвку. Но усилия стоят того!

Помимо официального названия, у горы есть более древнее — Пидан. Так её называли жрецы древнего государства Бохай, оставив множество легенд о подземных лабиринтах и захоронениях.

После восхождения на вершину этой древней горы спускаемся на базу и идём в баню!

После бани полакомимся гребешками, которые купили вчера на ферме. Альтернативный вариант на случай непогоды — Долина Атлантов. Скальный комплекс на берегу Японского моря с причудливыми каменными изваяниями разных форм. Гуляем по долине, возвращаемся на базу.

Восхождение на гору ПиданВосхождение на гору ПиданВосхождение на гору Пидан
6 день

Беневские водопады

Рано утром выезжаем в Лазовский заповедник (в пути 300 км, 5–6 часов).

По пути заедем на мараловодческую ферму, где разводят и ассимилируют маралов — алтайских оленей, чьи рога (панты) обладают целебными свойствами. Их можно будет покормить с рук и пофотографировать.

Но наша основная цель — посмотреть каскад Беневских водопадов. По пути могут быть броды, но до первого водопада подъём плавный, а вот ко второму придётся карабкаться по веревкам. Главный водопад под названием Звезда Приморья, имеет высоту более 20 м.

Вдоволь нагулявшись, едем в бухту Петрова, где отдохнем в шикарных домиках с видом на Японское море.

Беневские водопадыБеневские водопадыБеневские водопады
7 день

Бухта Петрова

Встречаем рассвет на море с видом на остров Петрова.

После завтрака на лодке едем на экскурсию по острову.

Остров Петрова был заселён со времён неолита, сейчас на остатках древнего городища растёт тисовая роща, причём деревья посажены так, что образуют несколько иероглифов, которые так и не удалось расшифровать, однако один иероглиф на всех восточных языках означает «дерево».

Бухта ПетроваБухта ПетроваБухта Петрова
8 день

Парк драконов

Прощаемся с уютной бухтой Петрова и отправляемся в «Парк Драконов».

Идти около часа, но вид, который откроется нашему взору со спин «спящего дракона», стоит того.

Выветренные каменные гребни действительно напоминают чешуйчатые тела сказочных драконов, а приятная тропинка среди дубового леса так и манит за собой.

Ближе к вечеру приезжаем в бухту Тачангоуза. Это китайское название, образовано от «Да-цингоуцзы», что в переводе с китайского означает «большая зеленая падь», а по-русски она называется Просёлочная.

Рядом расположены бухты Заря и Кит, которые также достойны нашего внимания.

Переезд 200 км, переход 10 км.

Парк драконовПарк драконовПарк драконов
9 день

Бухта Тачингоуза

В сопровождении сотрудника заповедника отправляемся на экскурсию по бухте Проселочная, которая продлится около 4 часов.

Бухта расположена на территории Лазовского заповедника, в котором обитает более 318 видов животных, в том числе амурский тигр! Но беспокоиться не о чем, тигры живут на специальной огороженной территории заповедника.

Ночуем на кордоне заповедника. Перед сном паримся в баньке.

Бухта ТачингоузаБухта ТачингоузаБухта Тачингоуза
10 день

Мыс Четырех Скал

С утра переезд к заливу Владимира и мысу Четырех Скал.

Мыс сильно вдаётся в море, поэтому здесь можно почувствовать себя окружённым морской стихией.

Рядом есть тихое и уютное место с гранитной шестигранной аркой, под которой можно пройти и загадать желание.

Мыс Четырех СкалМыс Четырех СкалМыс Четырех Скал
11 день

Маяк Балюзек и переезд во Владивосток

Сегодня нас ждёт длительный переезд во Владивосток.

На рассвете отправляемся к живописному маяку Балюзек. Он находится на небольшой горке и является ориентиром для кораблей, подходящих к заливу Владимира.

Мы прогуляемся по узкой тропинке прямо над обрывом, наблюдая захватывающие дух виды.

Разомнём ноги перед долгой дорогой, пофотографируемся и в путь — до столицы Приморья, города Владивостока.

Маяк Балюзек и переезд во ВладивостокМаяк Балюзек и переезд во ВладивостокМаяк Балюзек и переезд во Владивосток
12 день

Владивосток

Сегодня уже можно улетать домой, но мы рекомендуем задержаться в городе ещё на денёк.

Владивосток — город, расположенный на широте Сочи и Ниццы, это восточные ворота России.

Можно встретить рассвет на мысе острова Русский, фотографироваться на фоне мостов.

По желанию можно сходить в Приморский океанариум, Ботанический сад, музей автостарины, дом-квартиру Арсеньева.

Также можно съездить на Стеклянный пляж, сходить в парусную регату или покататься на сапе среди бухт и островов.

Вечером ужин с дальневосточными деликатесами: крабами, гребешками, осьминогами и икрой.

ВладивостокВладивостокВладивосток

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках и пр. Размещение по 2–6 человек, зависит от локации.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Даты тураСтоимостьСтоимость со скидкой
08.09–19.09125 000
15.09–26.09125 000119 000
23.09–04.10119 900

Варианты проживания

Хостел во Владивостоке

2 ночи

Проживание во Владивостоке в первый и последний день тура в хостеле, кроме нашей группы никого не будет. Комнаты 4-местные с двумя двухъярусными кроватями. Важно! 5 этаж, нет лифта.

Во Владивостоке есть возможность забронировать одно- или двухместное размещение за дополнительную плату или разместиться в соседних отелях по желанию.

Хостел во Владивостоке

Гостевой дом в поселке Витязь

2 ночи

Гостевой дом в поселке Лукьяновка

2 ночи

Комнаты по 2–3 человека, общая кухня.

Завтраки и ужины включены в стоимость, вегетарианское питание.

По желанию вечером можно попариться в бане на берегу горной реки.

Дома в бухте Петрова

2 ночи

В круглогодичных домах в бухте Петрова, Лазовский заповедник.

Дома на 4 человека, в каждом доме по 2 двухместные комнаты, просторная кухня-гостиная, санузел.

Здесь готовим сами из заранее закупленных продуктов.

Дома в бухте ПетроваДома в бухте Петрова

Кордон заповедника в бухте Проселочная

2 ночи

На кордоне заповедника в бухте Проселочная.

Условия проживания самые скромные, но место уникальное, поэтому мы оставили его в программе. Жилье в 200 метрах от красивейшего пляжа, где кроме нас нет никого!

Проживание в комнатах по 4–6 человек, оборудованных кухней и спальными местами.

Обратите внимание, это единственная локация, где отсутствует душ в номерах, но есть баня. Туалет оборудован на улице.

Постельное белье не предоставляется, но есть матрас, подушка и одеяло. Мы просим участников взять с собой комплект постельного белья.

Здесь также готовим сами из заранее закупленных продуктов.

Кордон заповедника в бухте Проселочная

Турбаза у мыса Балюзек или гостиница в п. Кавалерово

1 ночь

Турбаза у мыса Балюзек или гостиница в поселке Кавалерово.

Обычно проживаем в 2-3-местных комнатах с собственной кухней, душем в каждом номере.

Питание зависит от времени года: либо в кафе на территории турбазы, либо готовим сами.

Турбаза у мыса Балюзек или гостиница в п. КавалеровоТурбаза у мыса Балюзек или гостиница в п. Кавалерово

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по маршруту на высокопроходимом Toyota Coaster или Mitsubishi Delica (около 2000 км)
  • Проживание на маршруте в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках и пр. (размещение по 2-6 человек, зависит от локации, подробности можно уточнить у консультанта)
  • Завтраки и ужины (2-5 дни питание от повара, 6-10 дни готовим сами)
  • Прогулка на катере на остров Петрова
  • Заброска на вахтовке к подножию Пидана
  • Входные билеты в заповедники и частные пляжи
  • Экскурсии в национальных парках
  • Услуги инструктора
  • Групповая аптечка
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владивостока и обратно
  • Питание во Владивостоке и в придорожных кафе (250-300 рублей за обед)
  • Аэроэкспресс или такси в аэропорт Владивостока
  • Расходы во Владивостоке (питание, такси, экскурсии по желанию)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20–35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник летний (температура комфорта +5°С… +15°С);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки.

Одежда:

  • термобельё;
  • штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • пуховый жилет;
  • кроссовки;
  • удобные штаны;
  • треккинговые кроссовки.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • набор посуды (КЛМН);
  • пластиковая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • лёгкое полотенце;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
  • треккинговые палки;
  • термос (1 л.).
Какая будет погода?

В мае +10–12°C, могут быть как дожди, так и солнце. Несмотря на невысокую температуру, май отличное время для путешествия, т. к. это время цветения родорендрона (или как называют здесь, багульника).

В августе – сентябре днем +25°C, ночью +18–20°C. В это время могут быть тайфуны.

Нужна ли прививка от энцефалита?

Да

Как много будет переездов?

2 день: 260 км
3 день: 260 км
5 день: 300 км
6 день: 80 км
7 день: 200 км
8 день: 300 км
10 день: 450 км

Программа может быть изменена в зависимости от состояния дорог, погодных условий.

Можно ли с детьми?

Можно с 10 лет. Не рекомендуем брать детей в это путешествие из-за трудности переездов и трекингов.

Нужна ли специальная подготовка?

Специальная не нужна, однако стоит быть в хорошей физической форме, так как ходить и ездить будем много.

Какие дополнительные расходы потребуются?

Деньги на маршруте понадобятся: на сувениры, на кафе, проживание и такси во Владивостоке.

Будет ли связь и электричество на маршруте?

Да, связь и электричество встречается почти каждый день, однако powerbank с собой обязателен!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
15 мая 2024
Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
А
27 фев 2024
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
Ю
10 янв 2024
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
Всё прошло отлично!!!
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!

Тур входит в следующие категории Владивостока

ПешеходныеВсе турыВосхождения

Похожие туры из Владивостока

Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
15 июня в 05:00
18 июня в 05:00
от 109 620 за человека
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Авторский тур
1 день
1 отзыв
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
19 июля в 08:00
26 000 за всё до 4 чел.
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владивостоке
Все туры из Владивостока
ХорошоТам