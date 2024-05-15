Приморский край — это чаша изобилия, до краёв наполненная драгоценностями: бирюзовые бухты,
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток
Приземляемся в аэропорту Кневичи города Владивосток. Ура, мы на Дальнем Востоке!
На аэроэкспрессе или такси до города ехать около часа.
Встречаемся в 16:00 в условленном месте, знакомимся и идем гулять по городу.
При хорошей погоде едем на закат на Токаревский маяк, а если придет циклон и небо затянет — послушаем экскурсию в музее истории Дальнего Востока.
После ужина отдыхаем: сегодня важно лечь спать вовремя, чтобы привыкнуть к новому часовому поясу.
Мыс Сосновый
Ранним утром на трансфере выезжаем на полуостров Гамова, в пути 260 км.
Наша прогулка начнётся на берегу Морского Дальневосточного заповедника. Этот уникальный биосферный резерват расположен не на суше, а в воде. Дойдём до живописного мыса Сосновый и к Бакланьим кекурам. Здесь находится одно из самых больших в заливе лежбищ тюленей ларга.
Спускаемся по веревке на пляж с видом на визитную карточку Приморья — кекур «Арка» или в простонародье «Штаны».
Вечером заселяемся в гостевой дом в поселке Витязь.
Полуостров Гамова
На машине отправляемся в бухту Теляковского и на остров Томящегося сердца.
Такое романтичное название ему дали из-за необычной достопримечательности — на берегу острова, в одной из природных ванн с дождевой водой, находится округлый камень в форме сердца. Если камень толкнуть, он начнет издавать звук, похожий на удары сердца.
Самые смелые могут спуститься на остров по верёвкам и послушать биение каменного сердца.
Сама бухта потрясающе красива: ярко-бирюзовая вода в окружении густоцветковых сосен, белоснежный пляж, скалы и гроты. Исследуем бухту, перекусываем и едем к смотровой площадке у маяка Гамова. Маяк Гамова — самый южный маяк России, построен в 1854 году.
Вдохновившись видами, спускаемся на пляж в бухту Астафьева с белым песком и прозрачной водой — здесь можно искупаться!
Возвращаемся на базу, ужинаем, отдыхаем, делимся впечатлениями.
Переезд Гамова - Лукьяновка
Сегодня предстоит длинный переезд через заповедник Земля Леопарда.
По пути заедем в визит-центр и пройдем по экотропе, сделаем остановку у красивого водопада.
Вечером заселяемся на турбазу и отдыхаем перед завтрашним восхождением.
Восхождение на гору Пидан
Сегодня предстоит восхождение на гору Пидан.
Вершина горы находится на высоте 1334 метра над уровнем моря, тропа иногда проходит по крупным камням (курумнику), есть участок, где надо придерживаться за верёвку. Но усилия стоят того!
Помимо официального названия, у горы есть более древнее — Пидан. Так её называли жрецы древнего государства Бохай, оставив множество легенд о подземных лабиринтах и захоронениях.
После восхождения на вершину этой древней горы спускаемся на базу и идём в баню!
После бани полакомимся гребешками, которые купили вчера на ферме. Альтернативный вариант на случай непогоды — Долина Атлантов. Скальный комплекс на берегу Японского моря с причудливыми каменными изваяниями разных форм. Гуляем по долине, возвращаемся на базу.
Беневские водопады
Рано утром выезжаем в Лазовский заповедник (в пути 300 км, 5–6 часов).
По пути заедем на мараловодческую ферму, где разводят и ассимилируют маралов — алтайских оленей, чьи рога (панты) обладают целебными свойствами. Их можно будет покормить с рук и пофотографировать.
Но наша основная цель — посмотреть каскад Беневских водопадов. По пути могут быть броды, но до первого водопада подъём плавный, а вот ко второму придётся карабкаться по веревкам. Главный водопад под названием Звезда Приморья, имеет высоту более 20 м.
Вдоволь нагулявшись, едем в бухту Петрова, где отдохнем в шикарных домиках с видом на Японское море.
Бухта Петрова
Встречаем рассвет на море с видом на остров Петрова.
После завтрака на лодке едем на экскурсию по острову.
Остров Петрова был заселён со времён неолита, сейчас на остатках древнего городища растёт тисовая роща, причём деревья посажены так, что образуют несколько иероглифов, которые так и не удалось расшифровать, однако один иероглиф на всех восточных языках означает «дерево».
Парк драконов
Прощаемся с уютной бухтой Петрова и отправляемся в «Парк Драконов».
Идти около часа, но вид, который откроется нашему взору со спин «спящего дракона», стоит того.
Выветренные каменные гребни действительно напоминают чешуйчатые тела сказочных драконов, а приятная тропинка среди дубового леса так и манит за собой.
Ближе к вечеру приезжаем в бухту Тачангоуза. Это китайское название, образовано от «Да-цингоуцзы», что в переводе с китайского означает «большая зеленая падь», а по-русски она называется Просёлочная.
Рядом расположены бухты Заря и Кит, которые также достойны нашего внимания.
Переезд 200 км, переход 10 км.
Бухта Тачингоуза
В сопровождении сотрудника заповедника отправляемся на экскурсию по бухте Проселочная, которая продлится около 4 часов.
Бухта расположена на территории Лазовского заповедника, в котором обитает более 318 видов животных, в том числе амурский тигр! Но беспокоиться не о чем, тигры живут на специальной огороженной территории заповедника.
Ночуем на кордоне заповедника. Перед сном паримся в баньке.
Мыс Четырех Скал
С утра переезд к заливу Владимира и мысу Четырех Скал.
Мыс сильно вдаётся в море, поэтому здесь можно почувствовать себя окружённым морской стихией.
Рядом есть тихое и уютное место с гранитной шестигранной аркой, под которой можно пройти и загадать желание.
Маяк Балюзек и переезд во Владивосток
Сегодня нас ждёт длительный переезд во Владивосток.
На рассвете отправляемся к живописному маяку Балюзек. Он находится на небольшой горке и является ориентиром для кораблей, подходящих к заливу Владимира.
Мы прогуляемся по узкой тропинке прямо над обрывом, наблюдая захватывающие дух виды.
Разомнём ноги перед долгой дорогой, пофотографируемся и в путь — до столицы Приморья, города Владивостока.
Владивосток
Сегодня уже можно улетать домой, но мы рекомендуем задержаться в городе ещё на денёк.
Владивосток — город, расположенный на широте Сочи и Ниццы, это восточные ворота России.
Можно встретить рассвет на мысе острова Русский, фотографироваться на фоне мостов.
По желанию можно сходить в Приморский океанариум, Ботанический сад, музей автостарины, дом-квартиру Арсеньева.
Также можно съездить на Стеклянный пляж, сходить в парусную регату или покататься на сапе среди бухт и островов.
Вечером ужин с дальневосточными деликатесами: крабами, гребешками, осьминогами и икрой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках и пр. Размещение по 2–6 человек, зависит от локации.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Даты тура
|Стоимость
|Стоимость со скидкой
|08.09–19.09
|125 000
|—
|15.09–26.09
|125 000
|119 000
|23.09–04.10
|119 900
|—
Варианты проживания
Хостел во Владивостоке
Проживание во Владивостоке в первый и последний день тура в хостеле, кроме нашей группы никого не будет. Комнаты 4-местные с двумя двухъярусными кроватями. Важно! 5 этаж, нет лифта.
Во Владивостоке есть возможность забронировать одно- или двухместное размещение за дополнительную плату или разместиться в соседних отелях по желанию.
Гостевой дом в поселке Витязь
Гостевой дом в поселке Лукьяновка
Комнаты по 2–3 человека, общая кухня.
Завтраки и ужины включены в стоимость, вегетарианское питание.
По желанию вечером можно попариться в бане на берегу горной реки.
Дома в бухте Петрова
В круглогодичных домах в бухте Петрова, Лазовский заповедник.
Дома на 4 человека, в каждом доме по 2 двухместные комнаты, просторная кухня-гостиная, санузел.
Здесь готовим сами из заранее закупленных продуктов.
Кордон заповедника в бухте Проселочная
На кордоне заповедника в бухте Проселочная.
Условия проживания самые скромные, но место уникальное, поэтому мы оставили его в программе. Жилье в 200 метрах от красивейшего пляжа, где кроме нас нет никого!
Проживание в комнатах по 4–6 человек, оборудованных кухней и спальными местами.
Обратите внимание, это единственная локация, где отсутствует душ в номерах, но есть баня. Туалет оборудован на улице.
Постельное белье не предоставляется, но есть матрас, подушка и одеяло. Мы просим участников взять с собой комплект постельного белья.
Здесь также готовим сами из заранее закупленных продуктов.
Турбаза у мыса Балюзек или гостиница в п. Кавалерово
Турбаза у мыса Балюзек или гостиница в поселке Кавалерово.
Обычно проживаем в 2-3-местных комнатах с собственной кухней, душем в каждом номере.
Питание зависит от времени года: либо в кафе на территории турбазы, либо готовим сами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по маршруту на высокопроходимом Toyota Coaster или Mitsubishi Delica (около 2000 км)
- Проживание на маршруте в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках и пр. (размещение по 2-6 человек, зависит от локации, подробности можно уточнить у консультанта)
- Завтраки и ужины (2-5 дни питание от повара, 6-10 дни готовим сами)
- Прогулка на катере на остров Петрова
- Заброска на вахтовке к подножию Пидана
- Входные билеты в заповедники и частные пляжи
- Экскурсии в национальных парках
- Услуги инструктора
- Групповая аптечка
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Питание во Владивостоке и в придорожных кафе (250-300 рублей за обед)
- Аэроэкспресс или такси в аэропорт Владивостока
- Расходы во Владивостоке (питание, такси, экскурсии по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20–35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник летний (температура комфорта +5°С… +15°С);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- термобельё;
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховый жилет;
- кроссовки;
- удобные штаны;
- треккинговые кроссовки.
Личные вещи:
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- пластиковая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от клещей.
- треккинговые палки;
- термос (1 л.).
Какая будет погода?
В мае +10–12°C, могут быть как дожди, так и солнце. Несмотря на невысокую температуру, май отличное время для путешествия, т. к. это время цветения родорендрона (или как называют здесь, багульника).
В августе – сентябре днем +25°C, ночью +18–20°C. В это время могут быть тайфуны.
Нужна ли прививка от энцефалита?
Да
Как много будет переездов?
2 день: 260 км
3 день: 260 км
5 день: 300 км
6 день: 80 км
7 день: 200 км
8 день: 300 км
10 день: 450 км
Программа может быть изменена в зависимости от состояния дорог, погодных условий.
Можно ли с детьми?
Можно с 10 лет. Не рекомендуем брать детей в это путешествие из-за трудности переездов и трекингов.
Нужна ли специальная подготовка?
Специальная не нужна, однако стоит быть в хорошей физической форме, так как ходить и ездить будем много.
Какие дополнительные расходы потребуются?
Деньги на маршруте понадобятся: на сувениры, на кафе, проживание и такси во Владивостоке.
Будет ли связь и электричество на маршруте?
Да, связь и электричество встречается почти каждый день, однако powerbank с собой обязателен!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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