1 день

Прибытие во Владивосток

Приземляемся в аэропорту Кневичи города Владивосток. Ура, мы на Дальнем Востоке!

На аэроэкспрессе или такси до города ехать около часа.

Встречаемся в 16:00 в условленном месте, знакомимся и идем гулять по городу.

При хорошей погоде едем на закат на Токаревский маяк, а если придет циклон и небо затянет — послушаем экскурсию в музее истории Дальнего Востока.

После ужина отдыхаем: сегодня важно лечь спать вовремя, чтобы привыкнуть к новому часовому поясу.