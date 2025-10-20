Приморье – край удивительной природы, где каждый найдет что-то свое. Чтобы ваше путешествие было комфортным и безопасным, мы подготовили для вас эту памятку с важной информацией и советами.

В экскурсиях по Владивостоку может быть до 50 чел., например обзорная по городу, эта экскурсия общая для нескольких туров.

1. Рельеф: горы, сопки и перепады высот.

Приморский рельеф гористый. Невысокие горы, которые мы называем сопками, это старые, покрытые лесом вулканы. Они плавные, но крутые, поэтому даже в центре города вы будете постоянно подниматься и спускаться.

Выбор отеля во Владивостоке: Рекомендуем выбирать отели в центре, чтобы достопримечательности, рестораны и места сбора на экскурсии были в пешей доступности.

Размещение на окраине. Если вы выбрали спальный район, будьте готовы потратить не менее 1 часа, чтобы добраться до центра. Вы можете использовать такси, но это дополнительные расходы.

Транспорт. Такси («Максим», «Uber», «Яндекс») – средняя стоимость 300–600 руб., общественный транспорт – 45 руб.

Для кого важен комфорт. Если вы путешествуете с ребенком до 10 лет или ваш возраст 60+, рекомендуем городские экскурсии, так как природные маршруты с перепадами высот могут оказаться для вас трудными.

Детям сложно из-за недостаточной выносливости, а людям старшего возраста – из-за возможных проблем с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой.

Магазины и продукты. Что взять с собой на пикник?

Магазины. Есть везде, в том числе круглосуточные супермаркеты. Цены выше, чем в среднем по стране, но никто не останется голодным.

Обед-пикник. Если у вас в программе обед-пикник, купите в магазине воду, печенье, яблоко, хлеб, нарезку, сыр, орехи, сухофрукты. Берите то, что не испортится на жаре, и не берите много.

Новые продукты. С осторожностью пробуйте новые продукты, особенно морепродукты. Местные знают, что такое отравление белком. Не экспериментируйте на маршруте!

ЖКТ. Если у вас слабый желудок – ваши таблетки всегда с вами.

2. Дороги и транспорт. Готовьтесь к путешествию!

Дороги. Приморье – пограничный регион, дороги часто грунтовые, пыльные, с ямами.

Расстояния. Большие расстояния между населенными пунктами и достопримечательностями. Готовьтесь к долгим переездам.

Транспорт. Мы используем транспорт в соответствии с качеством дорог: комфортабельные автобусы там, где дороги хорошие, и старые автобусы или джипы на приключенческих маршрутах.

Если вас укачивает, то путешествия по краю не для вас.

Катера и пирсы. Морские приключения!

Острова. В Приморье много моря, но нет комфортабельных катеров и пирсов. Часто маршруты проходят на необитаемые острова, которые привлекают своей экологией.

Посадка/высадка. Посадка и высадка часто происходят в мелкое море, без пирса. Придётся закатывать штаны, спрыгивать, а потом залезать на катер.

Маломерные суда. Используем быстроходные суда на 6-10 человек, без каюты и туалета, может быть ветрено и прохладно.

Одежда. Берите с собой теплую куртку с капюшоном, свитер, брюки, кроссовки. Для каменистых пляжей – тапочки для плавания.

Погода. На море погода переменчива. Катер может подпрыгивать на волнах. Слушайте капитана и надевайте спасательные жилеты.

Важно! Морские экскурсии отменяются только из-за штормового предупреждения, а не из-за дождя, тумана или солнца.

Берите плащ-пончо, он защитит от брызг.

3. Пляжи. Дикие и необорудованные!

Пляжи. В Приморье много красивых, но не оборудованных пляжей: нет туалетов, переодевалок, кафе и магазинов.

Что брать с собой. Подстилку, полотенце, зонт, шляпу, крем, воду, обед-пикник.

Безопасность. Будьте аккуратны у скал и обрывов.

Важно! Слушайте гида, на приключенческих маршрутах нет спасателей. Мусор: всегда имейте мусорный пакет.

4. Безопасность. Наша главная задача!

Погода. Дождь – не причина отмены маршрута. Главное – правильно всегда читайте информационные листки и задавайте вопросы туроператору.

5. Собираем рюкзак на однодневную экскурсию: