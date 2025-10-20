Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия по Миллионке
Прибытие в международный аэропорт Владивосток (VVO).
Трансфер в отель самостоятельно или закажите у нас (стоимость от 2700 рублей за авто, время в пути ~45 минут).
Альтернативные варианты: аэроэкспресс или автобус.
Размещение в мини-отеле туристического класса в центре города, без звезд и без завтрака.
Заселение с 14:00.
15:00–17:00 Пешеходная экскурсия по историческому сердцу Владивостока – легендарной Миллионке, бывшему китайскому кварталу.
Узнайте о тайнах и интригах этого колоритного места.
Завершим экскурсию дегустацией традиционного китайского чая.
Обзорная экскурсия по городу. Морская прогулка по акватории Владивостока
- Центральная площадь Борцов Революции;
- Корабельная набережная;
- Адмиральский сквер;
- Триумфальная арка Цесаревича Николая;
- видовые площадки с панорамными видами на город и бухту Золотой Рог;
- знаменитый Золотой мост.
Морская история Владивостока, главной базы Тихоокеанского флота.
После обеда морская прогулка по акватории Владивостока (1–1,5 часа).
Вы увидите: бухту Золотой Рог, торговый и рыбный порты, Токаревский маяк – один из символов города, пролив Босфор Восточный, Русский мост.
Возможность увидеть город с моря, сделать красивые фотографии.
Место и время сбора на морскую прогулку будут сообщены накануне.
Остров Русский
10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский.
В программе Русский мост – один из самых высоких вантовых мостов в мире, живописные бухты и побережья, история острова.
По окончании экскурсии возвращение на центральную площадь города. Можно задержаться на острове и посетить самостоятельно университетскую набережную в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или Приморский океанариум в бухте Житкова.
Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума (рекомендуем покупать билет заранее).
Океанариум работает до 20:00.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Остров Путятина
Сдаем номера, прощаемся с Владивостоком.
Трансфер на авто в город Фокино.
Посадка в маломерный открытый катер.
Обход острова Путятина, с моря наблюдаем бухту Мраморную, кекуры Петух и Слон, мыс Пять пальцев и лежбища тюленей ларга.
Высадка на берег в бухте Черепаха.
Обед-пикник, отдых на берегу, купание в море по погоде.
Вечером переправа обратно в Фокино.
Трансфер в Находку.
Размещение в отеле в Находке, гостиница туристического класса 2*.
Ужин за дополнительную плату.
В случае штормовой погоды на море экскурсия в Приморский Сафари-парк, где собраны все звери уссурийской тайги.
Находка
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по Находке.
Вы узнаете историю города как крупного порта и промышленного центра, посетите видовые площадки с панорамными видами.
Поездка на живописный пляж недалеко от города (Золотари или Триозерье, Ежовая).
Купание в море (в летнем сезоне), прогулки по побережью, время для фото.
Обед-пикник на берегу.
Вечером возвращение в Находку, ужин за дополнительную плату.
В некупальный сезон экскурсия в японский сад Энси и музей города.
Посёлок Ливадия
Завтрак в гостинице, выезд из номера.
Трансфер в пос. Ливадия.
Посещение музея «Залив Восток».
Остановка на видовой площадке на мысе Пещурова у маяка-часовни Николая Чудотворца.
Отдых на пляже в Ливадии.
Обед в одном из кафе с видом на море.
Вечером доставка в отель в районе аэропорта.
Размещение, ужин за дополнительную плату.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт Владивостока (VVO) для вылета домой.
Проживание
В туре предусмотрены тарифы с проживанием в гостиницах и без проживания.
В тарифе без проживания вы можете по своему усмотрению забронировать апартаменты, снять квартиру или небольшой номер в камерном отеле.
Стоимость тура на 1 человека без проживания в гостинице Владивостока (включено только проживание 2 ночи в гостинице Находки):
- при двухместном размещении – 71 550 руб. /чел.;
- при одноместном размещении – 80 000 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием в гостинице Владивостока:
- при двухместном размещении – 100 000 руб. /чел.;
- при одноместном размещении – 145 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Добрый» 2
Мини-отель «Добрый» расположен в центре Владивостока на улице Адмирала Фокина, в спортивном комплексе «Динамо».
Рядом расположена круглосуточная автостоянка.
Интерьер мини-отеля выполнен в теплых светлых тонах. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В пешей доступности основные достопримечательности: набережная Спортивной гавани, Арбат, музей им. Арсеньева и Приморская государственная картинная галерея, театр молодежи и филармония. Железнодорожный вокзал, административные здания и бизнес-центры в шаговой доступности от отеля.
Гостиница «Горизонт» 3
Гостиничный комплекс «Горизонт» находится в Находке.
На территории работает ночной клуб, тренажерный зал, лобби-бар, а также есть вместительный конференц-зал.
В 2 ресторанах отеля подают блюда европейской и японской кухни. Вечером гости могут спеть караоке и отдохнуть с любимым напитком в ночном клубе «Техас».
На территории гостиничного комплекса есть конференц-зал, который полностью оснащен всем необходимым для проведения деловых мероприятий.
Кинокомплекс «Русь» находится в 1,5 км от отеля «Горизонт», а храм Казанской Божьей Матери — в 10 минутах езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях (6 ночей)
- Трансферы по программе
- Экскурсии с гидом
- Морские прогулки
- Входные билеты в музеи
- Питание, указанное в программе (завтраки и обеды в Находке)
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не включенное в программу тура (питание во Владивостоке, ужины в Находке)
- Трансфер от/до аэропорта - от 2700 рублей за авто
- Посещение Океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума (рекомендуем покупать заранее)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- плащ от дождя/морских брызг (обязательно);
- кроссовки
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- купальник и маленькое полотенце;
- крем от загара;
- тапочки для купания;
- легкий складной коврик для пляжа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли рекомендации по прибытию и отправлению из тура?
Большинство самолетов, поездов прибывает во Владивосток в первой половине дня, и вы успеете разместиться и выйти на пешеходную экскурсию Миллионка в центре Владивостока.
По окончании тура, в последний день, группа не возвращается во Владивосток. Последняя ночевка запланирована в отеле недалеко от аэропорта Владивосток, и вылет домой на следующее утро. Это оптимальная транспортная схема Находка — аэропорт — Владивосток.
По желанию вас могут доставить во Владивосток в последний день тура. В этом случае вам необходимо сообщить об этом на стадии бронирования тура.
Если вы планируете больше дней провести во Владивостоке, лучше дополнительные дни спланировать до начала тура.
Возможны ли изменения в программе?
В случае штормового воздействия или неблагоприятных погодных условий программа может быть изменена.
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий и заменять их на равноценные, сохраняя общий объем программы.
При отмене морских экскурсий по погодным условиям мы предложим альтернативную сухопутную экскурсию.
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.
Такси «Максим», UBER, Яндекс.
Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.
В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).
«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).
Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.
Аэропорт – Владивосток: 07:40, 8:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.
Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.
Автобус:
- аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
- аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 8:35, 9:05, 11:05, 13:05.
Какие особенности маршрутов по Приморскому краю?
Приморье – край удивительной природы, где каждый найдет что-то свое. Чтобы ваше путешествие было комфортным и безопасным, мы подготовили для вас эту памятку с важной информацией и советами.
В экскурсиях по Владивостоку может быть до 50 чел., например обзорная по городу, эта экскурсия общая для нескольких туров.
1. Рельеф: горы, сопки и перепады высот.
Приморский рельеф гористый. Невысокие горы, которые мы называем сопками, это старые, покрытые лесом вулканы. Они плавные, но крутые, поэтому даже в центре города вы будете постоянно подниматься и спускаться.
Выбор отеля во Владивостоке: Рекомендуем выбирать отели в центре, чтобы достопримечательности, рестораны и места сбора на экскурсии были в пешей доступности.
Размещение на окраине. Если вы выбрали спальный район, будьте готовы потратить не менее 1 часа, чтобы добраться до центра. Вы можете использовать такси, но это дополнительные расходы.
Транспорт. Такси («Максим», «Uber», «Яндекс») – средняя стоимость 300–600 руб., общественный транспорт – 45 руб.
Для кого важен комфорт. Если вы путешествуете с ребенком до 10 лет или ваш возраст 60+, рекомендуем городские экскурсии, так как природные маршруты с перепадами высот могут оказаться для вас трудными.
Детям сложно из-за недостаточной выносливости, а людям старшего возраста – из-за возможных проблем с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой.
Магазины и продукты. Что взять с собой на пикник?
Магазины. Есть везде, в том числе круглосуточные супермаркеты. Цены выше, чем в среднем по стране, но никто не останется голодным.
Обед-пикник. Если у вас в программе обед-пикник, купите в магазине воду, печенье, яблоко, хлеб, нарезку, сыр, орехи, сухофрукты. Берите то, что не испортится на жаре, и не берите много.
Новые продукты. С осторожностью пробуйте новые продукты, особенно морепродукты. Местные знают, что такое отравление белком. Не экспериментируйте на маршруте!
ЖКТ. Если у вас слабый желудок – ваши таблетки всегда с вами.
2. Дороги и транспорт. Готовьтесь к путешествию!
Дороги. Приморье – пограничный регион, дороги часто грунтовые, пыльные, с ямами.
Расстояния. Большие расстояния между населенными пунктами и достопримечательностями. Готовьтесь к долгим переездам.
Транспорт. Мы используем транспорт в соответствии с качеством дорог: комфортабельные автобусы там, где дороги хорошие, и старые автобусы или джипы на приключенческих маршрутах.
Если вас укачивает, то путешествия по краю не для вас.
Катера и пирсы. Морские приключения!
Острова. В Приморье много моря, но нет комфортабельных катеров и пирсов. Часто маршруты проходят на необитаемые острова, которые привлекают своей экологией.
Посадка/высадка. Посадка и высадка часто происходят в мелкое море, без пирса. Придётся закатывать штаны, спрыгивать, а потом залезать на катер.
Маломерные суда. Используем быстроходные суда на 6-10 человек, без каюты и туалета, может быть ветрено и прохладно.
Одежда. Берите с собой теплую куртку с капюшоном, свитер, брюки, кроссовки. Для каменистых пляжей – тапочки для плавания.
Погода. На море погода переменчива. Катер может подпрыгивать на волнах. Слушайте капитана и надевайте спасательные жилеты.
Важно! Морские экскурсии отменяются только из-за штормового предупреждения, а не из-за дождя, тумана или солнца.
Берите плащ-пончо, он защитит от брызг.
3. Пляжи. Дикие и необорудованные!
Пляжи. В Приморье много красивых, но не оборудованных пляжей: нет туалетов, переодевалок, кафе и магазинов.
Что брать с собой. Подстилку, полотенце, зонт, шляпу, крем, воду, обед-пикник.
Безопасность. Будьте аккуратны у скал и обрывов.
Важно! Слушайте гида, на приключенческих маршрутах нет спасателей. Мусор: всегда имейте мусорный пакет.
4. Безопасность. Наша главная задача!
Погода. Дождь – не причина отмены маршрута. Главное – правильно всегда читайте информационные листки и задавайте вопросы туроператору.
5. Собираем рюкзак на однодневную экскурсию:
- бутылка воды;
- плащ-пончо;
- печенье;
- яблоко/бутерброд;
- лекарства;
- влажные салфетки;
- заряженный телефон;
- наличные деньги;
- кепка от солнца
Какие опасности могут быть в туре?
Предупрежден — значит вооружен!
Клещи. Они есть в тайге (май-июнь). Мы предупреждаем, что клещи не живут на побережье и на островах, но «везучие» могут встретить их везде!
Рекомендации. Если нет противопоказаний, сделайте прививку от энцефалита.
Одежда должна закрывать тело: длинные рукава, брюки с манжетами, заправленные футболки в брюки.
Одежда должна быть гладкой. Осматривайтесь каждые 40 минут, используйте репелленты (с альфаметрином или альфациперметрином). После прогулки в тайге осмотритесь, клещ может остаться на одежде.
Медузы-крестовики. Они появляются в прогретых бухтах (август). Маленькие, их сложно заметить.
Рекомендации. При ожоге – выйдите из воды, промойте пресной водой, примите антигистаминные. Если есть аллергическая реакция – обратитесь к врачу.
Змеи. Есть в траве и на камнях. Змеи никогда не нападут первыми.
Рекомендации. Будьте внимательны, не ходите босиком, не трогайте змей. В случае укуса примите антигистаминные средства и обратитесь к врачу.
Меры безопасности. На маршрутах следуйте указаниям гида и никогда не обгоняйте его, так как он самый опытный и знает, как действовать в опасной ситуации.
Какие особенности климата?
Готовимся к переменам погоды!
Муссонный климат. Летом у нас очень высокая влажность. Многие говорят, что мы «дышим жабрами». Может быть тяжело людям с проблемами с артериальным давлением.
Жара и влажность. К сожалению, кондиционеры есть не во всех гостиницах, и даже ночью может быть тяжело из-за жары и влажности.
Вода. Берите достаточно питьевой воды на все маршруты.
Лекарства. Если у вас есть особенности здоровья — ваши лекарства всегда с вами.
Сдвиг лета. Июнь — еще не лето. В мае-июне у нас частые туманы. Это происходит из-за столкновения теплых воздушных масс с холодным океаном.
Одежда. Берите с собой легкую куртку, ветровку, зонт, плащ-пончо, который особенно удобен (он защитит вас от дождя и брызг).
Купальный сезон. С середины июля до середины сентября (иногда до конца сентября). Вода прогревается до 18-23 С. Берите купальники и полотенце — они вам точно пригодятся.
«Бабье лето». Сентябрь и октябрь — идеальное время для путешествий: тепло, сухо и солнечно. Разница во времени: Владивосток +7 часов к Москве. Дискомфорт из-за смены часовых поясов в первые дни (джетлаг).
Совет. Пейте чай с адаптогенами, прилетайте на день раньше или покупайте ранний заезд в отель, чтобы адаптироваться ко времени.
Как завершается программа при выборе тарифа без проживания?
В последний день вас привезут во Владивосток, а также возможна высадка в г. Артем — это город, где расположен аэропорт Владивосток (по согласованию с вами).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень понравилась программа и два города Приморья в одном туре и история, остров Русский, отдаленные
Приморье было моей давней мечтой и я рада,