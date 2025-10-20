Вы увидите главные достопримечательности Владивостока, живописный мост Русский и Золотой мост, исследуете таинственный форт Поспелова и насладитесь
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в аэропорт Владивостока.
Трансфер в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Размещение в гостинице «Экватор» 3*. Время заселения в гостиницу с 14:00.
Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.
16:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
16:00 – 19:00 Обзорная экскурсия на автобусе с экскурсоводом, на которой вы увидите главные исторические достопримечательности и сделаете множество великолепных фотографий.
Погружаемся в атмосферу нашего уникального города, где сочетаются виды на морской порт, мосты, сопки, уютные скверы и архитектура разных эпох.
В программе:
- центральная площадь;
- маяк;
- два вокзала (железнодорожный и морской);
- Корабельная набережная;
- Адмиральский сквер;
- арка Цесаревича Николая;
- музей «Подводная лодка С-56» (снаружи);
- памятник Муравьеву-Амурскому;
- видовая площадка;
- Золотой мост.
Окончание экскурсии в центре города.
Остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Экскурсия на остров Русский. Проедем на автобусе по двум вантовым мостам.
Насладимся живописными видами и узнаем о военной истории нашего города.
В программе:
Золотой мост – вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, соединяет центр города с микрорайоном Чуркин.
Русский мост – вантовый мост, соединяющий город Владивосток с островом Русский. Его изображение можно увидеть на денежной купюре 2000 рублей.
Новосильцевская батарея — береговая батарея Владивостокской крепости, расположена в северной части острова Русский. Великолепная видовая площадка. Можно будет увидеть макеты пушек, насладиться видом на пролив Босфор Восточный и Уссурийский залив. Форт Поспелова входит в состав музея-заповедника «Владивостокская крепость». С его вершины открываются красивые панорамы на Русский мост, Уссурийский залив, бухту Труда.
Видовая площадка на мыс Вятлина, высокий и обрывистый мыс, выдающийся далеко в море.
По окончании экскурсии возможно посещение:
- университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты).
- океанариума на острове Русский в бухте Житкова. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума. Океанариум работает до 20:00.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Переезд в Хасанский район
Завтрак в гостинице.
Утром освобождение номеров, выселение из гостиницы.
11:00 Трансфер на авто/автобусе в Хасанский район, в пути 190 км.
С 14:00 размещение в комфортабельном гостиничном комплексе «Тёплое море».
Визитная карточка комплекса — открытый и закрытый бассейны с морской водой, оборудованы гидромассажной зоной и водопадом, глубина от 40 до 150 см подходит для взрослых и малышей.
Панорамное остекление позволяет наслаждаться прекрасными пейзажами бухты независимо от сезона.
Услуги комплекса: ресторан, бар, финская парная и турецкая баня (хамам), фитнес-зал, солярий, бильярдный зал (русский и американский бильярд), настольный теннис, детская комната для игр.
На территории гостиничного корпуса: летняя терраса, качели, места для шашлыков и барбекю с мангалом, детские площадки, питомник с оленями и козами, роллердром, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис.
Морская прогулка по Славянскому заливу
Завтрак в гостинице.
Морская прогулка по Славянскому заливу, вдоль необитаемых островов.
Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы и лежбище тюленя ларги.
Продолжительность 1-1.5 часа.
Свободное время: купание в бассейне, прогулки по окрестностям вдоль моря, морские панорамы.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободное время: купание в бассейне, прогулки по окрестностям вдоль моря, морские панорамы.
Переезд во Владивосток
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выселение из гостиницы «Тёплое море».
12:00 Трансфер на авто/автобусе во Владивосток.
Прибытие во Владивосток ориентировочно к 16:00.
Заселение в гостиницу Владивостока.
Приморский Сафари-парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
- парка хищных зверей и птиц;
- парка львов (самостоятельный осмотр).
В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Вы гарантированно понаблюдаете тигров и леопардов (с виадука и без решёток).
По оценке журнала «Вокруг Света», Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Прибытие во Владивосток ориентировочно к 16:00.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты тура
|Двухместный номер
|Трёхместный номер
|Одноместный номер
|24 – 31 мая
79 000
74 000
113 450
7 – 14 июня,
14 – 21 июня,
21 – 28 июня
83 200
75 800
121 800
20 – 27 сентября,
4 – 11 октября
86 850
77 700
130 200
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря. Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.
К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов. Все они подойдут для проведения важных переговоров, совещаний и собеседований.
В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.
Гостиничный комплекс «Тёплое море»
В корпусе №1 расположены открытый (работает в летний период) и крытый (работает круглый год) бассейны с тёплой морской водой, ресторан, бар, конференц-зал, финская парная и турецкая баня (хамам), массаж и spa-процедуры, фитнес-зал, бильярдный зал (русский и американский бильярд), настольный теннис, детская комната для игр.
На территории гостиничного корпуса:
- летняя терраса, качели;
- места для шашлыков и барбекю с мангалом;
- детские площадки;
- питомник с оленями и козами.
В зимнее время горка-ледянка и каток (хоккейный корт).
В летнее время: роллердром, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (4 ночи в отеле "Экватор"+ 3 ночи в отеле "Тёплое море")
- Питание, указанное в программе (7 завтраков)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из аэропорта в отель - 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
- Трансфер из отеля в аэропорт - 2200 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
- Посещение океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума
- Дополнительные ночи проживания во Владивостоке
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- одежда и обувь должны быть разношены, не новые;
- возьмите с собой дождевик, сменную одежду, которую оденете после маршрута (ее можно оставить в автобусе);
- плащ от дождя/морских брызг;
- кроссовки или туристические ботинки;
- сменную обувь и носки на случай промоченных ног;
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- купальник и маленькое полотенце;
- крем от загара;
- тапочки для купания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.
Что ещё нужно знать перед отправлением в тур?
По каждой экскурсии приходит смс или WhatsApp-сообщение с телефоном гида.
Если экскурсия начинается утром, то сообщение придет за день до экскурсии с 16:00 до 19:00.
Если экскурсия начинается после обеда, оповещение поступит на телефон за 1–2 часа до начала.
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.
На автобусные экскурсии встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры, ул. Светланская, 22).
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.
Такси «Максим», UBER, Яндекс.
Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.
В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).
«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).
Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.
Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.
Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.
Автобус:
- аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
- аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.