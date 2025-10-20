Мои заказы

Путешествие во Владивосток с отдыхом на юге Приморского края

Гостеприимное Приморье ждёт вас! Этот тур — идеальное сочетание ярких экскурсий и расслабляющего отдыха.

Вы увидите главные достопримечательности Владивостока, живописный мост Русский и Золотой мост, исследуете таинственный форт Поспелова и насладитесь
читать дальше

морскими пейзажами Славянского залива.

После насыщенных дней вас ждёт отдых в комфортабельном гостиничном комплексе «Тёплое море» с бассейном с морской водой и панорамным остеклением. Позвольте себе незабываемое путешествие, где каждый день — новое приключение!

5
1 отзыв
Путешествие во Владивосток с отдыхом на юге Приморского края
Путешествие во Владивосток с отдыхом на юге Приморского края
Путешествие во Владивосток с отдыхом на юге Приморского края

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт Владивостока.

Трансфер в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

Размещение в гостинице «Экватор» 3*. Время заселения в гостиницу с 14:00.

Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.

16:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

16:00 – 19:00 Обзорная экскурсия на автобусе с экскурсоводом, на которой вы увидите главные исторические достопримечательности и сделаете множество великолепных фотографий.

Погружаемся в атмосферу нашего уникального города, где сочетаются виды на морской порт, мосты, сопки, уютные скверы и архитектура разных эпох.

В программе:

  • центральная площадь;
  • маяк;
  • два вокзала (железнодорожный и морской);
  • Корабельная набережная;
  • Адмиральский сквер;
  • арка Цесаревича Николая;
  • музей «Подводная лодка С-56» (снаружи);
  • памятник Муравьеву-Амурскому;
  • видовая площадка;
  • Золотой мост.

Окончание экскурсии в центре города.

Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу

2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Экскурсия на остров Русский. Проедем на автобусе по двум вантовым мостам.

Насладимся живописными видами и узнаем о военной истории нашего города.

В программе:

Золотой мост – вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, соединяет центр города с микрорайоном Чуркин.

Русский мост – вантовый мост, соединяющий город Владивосток с островом Русский. Его изображение можно увидеть на денежной купюре 2000 рублей.

Новосильцевская батарея — береговая батарея Владивостокской крепости, расположена в северной части острова Русский. Великолепная видовая площадка. Можно будет увидеть макеты пушек, насладиться видом на пролив Босфор Восточный и Уссурийский залив. Форт Поспелова входит в состав музея-заповедника «Владивостокская крепость». С его вершины открываются красивые панорамы на Русский мост, Уссурийский залив, бухту Труда.

Видовая площадка на мыс Вятлина, высокий и обрывистый мыс, выдающийся далеко в море.

По окончании экскурсии возможно посещение:

  • университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты).
  • океанариума на острове Русский в бухте Житкова. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума. Океанариум работает до 20:00.

Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

Остров Русский

3 день

Переезд в Хасанский район

Завтрак в гостинице.

Утром освобождение номеров, выселение из гостиницы.

11:00 Трансфер на авто/автобусе в Хасанский район, в пути 190 км.

С 14:00 размещение в комфортабельном гостиничном комплексе «Тёплое море».

Визитная карточка комплекса — открытый и закрытый бассейны с морской водой, оборудованы гидромассажной зоной и водопадом, глубина от 40 до 150 см подходит для взрослых и малышей.

Панорамное остекление позволяет наслаждаться прекрасными пейзажами бухты независимо от сезона.

Услуги комплекса: ресторан, бар, финская парная и турецкая баня (хамам), фитнес-зал, солярий, бильярдный зал (русский и американский бильярд), настольный теннис, детская комната для игр.

На территории гостиничного корпуса: летняя терраса, качели, места для шашлыков и барбекю с мангалом, детские площадки, питомник с оленями и козами, роллердром, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис.

Переезд в Хасанский район

4 день

Морская прогулка по Славянскому заливу

Завтрак в гостинице.

Морская прогулка по Славянскому заливу, вдоль необитаемых островов.

Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы и лежбище тюленя ларги.

Продолжительность 1-1.5 часа.

Свободное время: купание в бассейне, прогулки по окрестностям вдоль моря, морские панорамы.

Морская прогулка по Славянскому заливу

5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободное время: купание в бассейне, прогулки по окрестностям вдоль моря, морские панорамы.

Свободный день

6 день

Переезд во Владивосток

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выселение из гостиницы «Тёплое море».

12:00 Трансфер на авто/автобусе во Владивосток.

Прибытие во Владивосток ориентировочно к 16:00.

Заселение в гостиницу Владивостока.

Переезд во Владивосток

7 день

Приморский Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

  • парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • парка хищных зверей и птиц;
  • парка львов (самостоятельный осмотр).

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Вы гарантированно понаблюдаете тигров и леопардов (с виадука и без решёток).

По оценке журнала «Вокруг Света», Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Прибытие во Владивосток ориентировочно к 16:00.

Приморский Сафари-парк

8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Даты тураДвухместный номерТрёхместный номерОдноместный номер
24 – 31 мая

79 000

74 000

113 450

7 – 14 июня,
14 – 21 июня,
21 – 28 июня

83 200

75 800

121 800

20 – 27 сентября,
4 – 11 октября

86 850

77 700

130 200

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

4 ночи

Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря. Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.

К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.

Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.

Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов. Все они подойдут для проведения важных переговоров, совещаний и собеседований.

В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.

Гостиница «Экватор»


Гостиничный комплекс «Тёплое море»

3 ночи

В корпусе №1 расположены открытый (работает в летний период) и крытый (работает круглый год) бассейны с тёплой морской водой, ресторан, бар, конференц-зал, финская парная и турецкая баня (хамам), массаж и spa-процедуры, фитнес-зал, бильярдный зал (русский и американский бильярд), настольный теннис, детская комната для игр.

На территории гостиничного корпуса:

  • летняя терраса, качели;
  • места для шашлыков и барбекю с мангалом;
  • детские площадки;
  • питомник с оленями и козами.

В зимнее время горка-ледянка и каток (хоккейный корт).

В летнее время: роллердром, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис.

Гостиничный комплекс «Тёплое море»


Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (4 ночи в отеле "Экватор"+ 3 ночи в отеле "Тёплое море")
  • Питание, указанное в программе (7 завтраков)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта в отель - 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
  • Трансфер из отеля в аэропорт - 2200 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
  • Посещение океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума
  • Дополнительные ночи проживания во Владивостоке
Место начала и завершения?
Г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
  • одежда и обувь должны быть разношены, не новые;
  • возьмите с собой дождевик, сменную одежду, которую оденете после маршрута (ее можно оставить в автобусе);
  • плащ от дождя/морских брызг;
  • кроссовки или туристические ботинки;
  • сменную обувь и носки на случай промоченных ног;
  • принадлежности для личной гигиены;
  • индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
  • фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
  • купальник и маленькое полотенце;
  • крем от загара;
  • тапочки для купания.
При посещении морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться! На море часты холодные ветра. Для посещения бассейна возьмите шапочку, сланцы, купальник, мыло, мочалку. Полотенца есть в номерах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Важно! В случае штормового предупреждения, неблагоприятных метеоусловий туроператор имеет право изменить экскурсионную программу. Если по метеоусловиям морская экскурсия не состоится, то фирма предлагает сухопутную экскурсию либо свободное время в ГК «Тёплое море».
Что ещё нужно знать перед отправлением в тур?

По каждой экскурсии приходит смс или WhatsApp-сообщение с телефоном гида.

Если экскурсия начинается утром, то сообщение придет за день до экскурсии с 16:00 до 19:00.

Если экскурсия начинается после обеда, оповещение поступит на телефон за 1–2 часа до начала.

Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.

На автобусные экскурсии встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры, ул. Светланская, 22).

Как добраться из(в) аэропорт?

Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.

Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.

Такси «Максим», UBER, Яндекс.

Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.

В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).

«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).

Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.

Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.

Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.

Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.

Автобус:

  • аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
  • аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Г
Гукова
20 окт 2025
Спасибо за тур. Все понравилось. Отдых в ГК "Теплое море" оставил очень хорошее впечатление. Прогулка на катере к необитаемым островам незабываема.

Тур входит в следующие категории Владивостока

