1 день

Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт Владивостока.

Трансфер в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

Размещение в гостинице «Экватор» 3*. Время заселения в гостиницу с 14:00.

Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.

16:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

16:00 – 19:00 Обзорная экскурсия на автобусе с экскурсоводом, на которой вы увидите главные исторические достопримечательности и сделаете множество великолепных фотографий.

Погружаемся в атмосферу нашего уникального города, где сочетаются виды на морской порт, мосты, сопки, уютные скверы и архитектура разных эпох.

В программе:

центральная площадь;

маяк;

два вокзала (железнодорожный и морской);

Корабельная набережная;

Адмиральский сквер;

арка Цесаревича Николая;

музей «Подводная лодка С-56» (снаружи);

памятник Муравьеву-Амурскому;

видовая площадка;

Золотой мост.

Окончание экскурсии в центре города.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160