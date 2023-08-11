Владивосток за 8 дней

Насыщенный тур по столице Приморья — городу Владивостоку. Сочетание интересных экскурсий и свободных дней для отдыха у моря или дополнительного досуга.

В этом туре Вы увидите исторический Владивосток, узнаете об оборонительных
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сооружениях и уникальных видах транспорта, полюбуетесь со смотровой площадки на город и знаменитую бухту Золотой Рог. А также посетите увлекательные экскурсии в Океанариуме и Сафари-парке. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.

5
3 отзыва
Владивосток за 8 дней
Владивосток за 8 дней
Владивосток за 8 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Владивостокский фуникулер
Владивостокский фуникулер
Прокатимся на уникальном электрическом транспорте
Приморский океанариум
Приморский океанариум
Посетим шоу дельфинов в одном из самых крупных океанариумов России
Форт Поспелова
Форт Поспелова
Услышим об истории и предназначении форта, а также осмотрим убежище и склад боеприпасов
Сафари-парк
Сафари-парк
Понаблюдаем с виадука, без решёток, за тиграми и леопардами
Лабиринты Миллионки
Лабиринты Миллионки
Прогуляемся по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережной

Прибытие в гостиницу выбранной категории.

Заселение в номера после 14:00.

Пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.

Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.

Гуляем по Арбату и спортивной набережной.

Свободное время.

Прибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережнойПрибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережнойПрибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережнойПрибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережнойПрибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережной
2 день

Остров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 сбор группы в холле, выезд.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» — с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.

Обед.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.

Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.

Свободное время.

Остров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова
3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Сбор группы в холле в 09:00.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда — обзор, история маяка — от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, пофотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены:

  • первый в городе Главпочтамт;
  • 2 основных вокзала — морской и железнодорожный — конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».

Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56, экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер — уникальный электрический транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение в гостиницу.

Свободное время

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
4 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

10:00 Встреча в холе гостиницы или у памятника Ленину напротив ж/д вокзала или возле гостиницы проживания.

10:05 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути ориентировочно 1,5–2 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением вольеров:

  • Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей.
  • Парк хищных зверей и птиц.
  • Парк львов.

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решеток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдается бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцатилучших зоопарков мира.

Обед в кафе.

Прибытие во Владивосток примерно в 16:00.

Сафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-парк
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

До 12:00 освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницыКатегория размещенияДвухместное размещениеОдноместное размещение
Моряк
с завтраком		01.01 – 30.04; 01.11 – 31.12
Стандарт4720061900
Эконом4330053800
01.05 – 30.06
Стандарт5130070100
Эконом4640060200
01.07 – 30.10
Стандарт5410075900
Эконом5010064200
Море
без завтрака номера стандарт		01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
Стандарт6000084000
01.03 – 31.05; 11.10 – 31.10
Стандарт6160087000
01.06 – 31.07.
Стандарт6370091000
01.08 – 10.10.
Стандарт6600095000
Экватор01.01 – 28.02
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек35800
01.03 – 31.05; 01.10 – 31.12
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек36700
01.06 – 31.07
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек37600
01.08 – 30.09
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек38300
Экватор
одноместный эконом без завтрака 		01.01 – 28.02
Эконом без завтрака45200
01.03 – 31.05; 01.10 – 31.12
Эконом без завтрака45200
01.06 – 31.07
Эконом без завтрака68400
01.08 – 30.09
Эконом без завтрака76800
Экватор
стандарт номера с завтраком		01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
Вид город5130066600
Вид море5200070200
01.03 – 31.05; 11.10 – 30.11
Вид город5530070200
Вид море5730072600
01.06 – 31.07
Вид город5950080600
Вид море6140085000
01.08 – 10.10
Вид город6370093200
Вид море6850096800
Владивосток
завтрак входит в стоимость номера		01.01 – 31.03; 01.11 – 31.12
Вид город5170065900
Вид море5570074200
01.04 – 30.06; 01.10 – 31.10
Вид город5450071800
Вид море5860079900
01.07 – 30.09
Вид город6220084900
Вид море6650092800
Приморье
с завтраком		01.01 – 31.01; 01.12 – 31.12
С завтраком4280050400
01.02 – 31.05; 01.11 – 30.11
С завтраком4560056200
01.06 – 15.07; 16.09 – 31.10
С завтраком4890062700
16.07 – 15.09
С завтраком5620075900
Жемчужина
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 31.10
С завтраком7000088000
01.03 – 30.04; 01.11 – 30.11
С завтраком6300075500
01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
С завтраком5800064900

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2

7 ночей

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическом стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2

Отель «Экватор» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Жемчужина» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3

Отель «Приморье» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3

Отель «Море»

7 ночей

Комфортабельный комплекс апартаментов "Море" расположился в самом центре Владивосток. Недалеко находится множество достопримечательностей и железнодорожный вокзал. Гости могут воспользоваться большой парковкой и высокоскоростным интернетом.

К размещению постояльцев подготовлены апартаменты с разным уровнем вместимости. Комнаты оформлены в едином стиле, спокойных тонах, оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. Ванная комната укомплектована новой сантехникой и косметическими принадлежностями.

В шаговой доступности от комплекса "Море" находятся разнообразные супермаркеты, кафе, рестораны. Расстояние от международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

Отель «Море»Отель «Море»Отель «Море»Отель «Море»

Отель «Владивосток»

7 ночей

Отель Владивосток расположен в пешей доступности от бухты Золотой рог в г. Владивосток.

В небольших номерах есть необходимая мебель, телевизор и микроволновая печь. На территории есть частная бесплатная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Расстояние до аэропорта 39 км. В пешей доступности ресторан и кафе. Ближайший пляж в 4 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание согласно программе: завтраки, если включены в стоимость проживания2 обеда
  • Завтраки, если включены в стоимость проживания
  • 2 обеда
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Миллионка, Сафари-парк
  • Сопровождающий, экскурсовод
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Встреча/проводы в аэропорт (от 5 человек) - 2 000 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии (которые не входят в программу)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Возможны ли изменения в программе?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
11 авг 2023
Все очень понравилось. Красивый город, добродушные и вежливые люди. Теплое и ласковое море. Интересные экскурсии! Вкусные морепродукты! Пляжи подкачали, не обустроены, кроме Шаморы! Стеклянный пляж просто помойка! Отель Приморье, удобно расположен недалеко от ЖД вокзала. Номера чистые, но без кондиционера! В жару очень тяжко! Завтраки сытные, но однообразные. Интересные музеи: истории Дальнего востока, картинная галерея, дом музей Арсеньева!
Н
11 июля 2023
Экскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное время как бы отводится на свободные дни. Поэтому предлагаем рассмотреть посещение Китая и ознакомиться с культурой дружественной страны, что мы и сделали. Поэтому поездка удалась.
Экскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное времяЭкскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное времяЭкскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное времяЭкскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное время
Л
3 окт 2023
Очень внимательные и вежливые, отличная работа!

Тур входит в следующие категории Владивостока

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