Владивосток за 5 дней
В программе обзорная экскурсия по городу, остров Русский, а также свободный день для самостоятельного отдыха. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Прогулка по Миллионке
Прибытие в гостиницу выбранной категории.
Заселение в номера после 14:00.
Пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.
Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.
Гуляем по Арбату и спортивной набережной.
Свободное время.
Остров Русский
Завтрак в гостинице (если входит в стоимость).
09:00 сбор группы в холле гостиницы или на ж/д вокзале у памятника Ленину.
Сегодня нас ожидает остров Русский!
И «Русский мост» – с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».
Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.
Прибытие в океанариум, экскурсия, в 11:00 посещение шоу дельфинов.
Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.
Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».
По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.
Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.
Возвращение в город.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Завтрак в гостинице(если входит в стоимость).
В 09:00 Сбор группы в холле гостиницы или на ж/д вокзале у памятника Ленину.
Обзорная экскурсия по Владивостоку.
Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка от экскурсовода.
Можно погулять по Токаревской кошке, по фотографироваться.
Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт, и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.
Пешеходная прогулка, в ходе которой – гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.
Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.
Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.
Далее едем через центральную площадь Владивостока, проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота»;
Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56 + экскурсия внутри.
Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел», Фрегатами «Паллада» и «Надежда».
Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.
Фуникулер – уникальный электрической транспорт!
2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.
Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.
Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».
Свободное время
Свободный день
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
В 12:00 освобождение номеров.
Выезд в аэропорт самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 5 человек), руб:
|Гостиницы
|Месяц
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Моряк
с завтраком
|01.01–30.04; 01.11–31.12
|Стандарт
|30400
|38700
|Эконом
|28100
|28100
|01.05 – 30.06
|Стандарт
|32600
|43300
|Эконом
|29900
|37700
|01.07 – 30.10
|Стандарт
|34300
|46500
|Эконом
|27200
|40000
|Море
без завтрака
|01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
|Стандарт
|35500
|47700
|01.03 – 31.05; 11.10 – 31.10
|Стандарт
|36500
|50700
|01.06 – 31.07.
|Стандарт
|37500
|53000
|01.08 – 10.10.
|Стандарт
|38700
|55300
|Экватор
|01.01 – 28.02
|Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек
|23800
|—
|01.03 – 31.05; 01.10 – 31.12
|Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек
|24300
|—
|01.06 – 31.07
|Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек
|24900
|—
|01.08 – 30.09
|Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек
|25500
|—
|Экватор
одноместный номер
|01.01 – 28.02
|Эконом без завтрака
|—
|37700
|01.03 – 31.05; 01.10–31.12
|Эконом без завтрака
|—
|37700
|01.06 – 31.07
|Эконом без завтрака
|—
|42300
|01.08 – 30.09
|Эконом без завтрака
|—
|47000
|Экватор
стандарт номера с завтраком
|01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
|Вид город
|32700
|41400
|Вид море
|33200
|43300
|01.03 – 31.05; 11.10 – 30.11
|Вид город
|35000
|43300
|Вид море
|36200
|44700
|01.06 – 31.07
|Вид город
|37300
|49400
|Вид море
|38500
|51700
|01.08 – 10.10
|Вид город
|42300
|56400
|Вид море
|42400
|58700
|Владивосток
завтрак входит в стоимость номера
|01.01 – 31.03; 01.11 – 31.12
|Вид город
|32800
|41000
|Вид море
|35300
|45600
|01.04 – 30.06; 01.10 – 31.10
|Вид город
|34800
|44300
|Вид море
|36900
|48900
|01.07 – 30.09
|Вид город
|38900
|51700
|Вид море
|41200
|56500
|Приморье
с завтраком
|01.01 – 31.01; 01.12 – 31.12
|С завтраком
|28300
|32200
|01.02 – 31.05; 01.11 – 30.11
|С завтраком
|29400
|35400
|01.06 – 15.07; 16.09 – 31.10
|С завтраком
|31600
|39100
|16.07 – 15.09
|С завтраком
|35400
|46500
|Жемчужина
завтрак входит в стоимость номера
|01.05 – 31.10
|С завтраком
|45000
|55000
|01.03 – 30.04; 01.11 – 30.11
|С завтраком
|36000
|43000
|01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
|С завтраком
|33000
|37000
Варианты проживания
Гостиница «Моряк» 2
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
Отель «Экватор» 3
До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.
Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).
В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.
Может быть подселение.
В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Отель «Жемчужина» 3
До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.
В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Приморье» 3
До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.
В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостиница «Владивосток»
До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол. В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Отель «Море»
Комфортабельный комплекс апартаментов "Море" расположился в самом центре Владивосток. Недалеко находится множество достопримечательностей и железнодорожный вокзал. Гости могут воспользоваться большой парковкой и высокоскоростным интернетом.
К размещению постояльцев подготовлены апартаменты с разным уровнем вместимости. Комнаты оформлены в едином стиле, спокойных тонах, оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. Ванная комната укомплектована новой сантехникой и косметическими принадлежностями.
В шаговой доступности от комплекса "Море" находятся разнообразные супермаркеты, кафе, рестораны. Расстояние от международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Завтраки, если входят в стоимость проживания
- Экскурсии во Владивостоке по программе
- Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Миллионка
- Сопровождающий, экскурсовод
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Встреча-проводы в аэропорт от 5 человек - 2 000 руб. /чел
- Питание, которое не входит в программу
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?
В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.
Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.
Возможны ли изменения в программе?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.
Когда и сколько длится?
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