Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Групповой тур во Владивостоке

Владивосток за 5 дней

5
3 отзыва
Проведите незабываемый отпуск в Приморском крае. Вас ждет интересное знакомство с достопримечательностями его столицы – Владивостока.

В программе обзорная экскурсия по городу, остров Русский, а также свободный день для самостоятельного отдыха. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Ближайшие даты:
1
мая
15
мая
1
июн
15
июн
1
июл
15
июл
1
авг
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даты

Что вас ожидает:

Приморский океанариум
Приморский океанариум
Посетим шоу дельфинов в одном из самых крупных океанариумов России
Лабиринты Миллионки
Лабиринты Миллионки
Прогуляемся по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю
Владивостокский фуникулер
Владивостокский фуникулер
Прокатимся на уникальном электрическом транспорте

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Прогулка по Миллионке

Прибытие в гостиницу выбранной категории.

Заселение в номера после 14:00.

Пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.

Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.

Гуляем по Арбату и спортивной набережной.

Свободное время.

Прибытие. Прогулка по МиллионкеПрибытие. Прогулка по МиллионкеПрибытие. Прогулка по МиллионкеПрибытие. Прогулка по МиллионкеПрибытие. Прогулка по МиллионкеПрибытие. Прогулка по МиллионкеПрибытие. Прогулка по Миллионке
2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость).

09:00 сбор группы в холле гостиницы или на ж/д вокзале у памятника Ленину.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» – с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, в 11:00 посещение шоу дельфинов.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Возвращение в город.

Остров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров Русский
3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице(если входит в стоимость).

В 09:00 Сбор группы в холле гостиницы или на ж/д вокзале у памятника Ленину.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, по фотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт, и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой – гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока, проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота»;

Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56 + экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел», Фрегатами «Паллада» и «Надежда».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер – уникальный электрической транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Свободное время

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

В 12:00 освобождение номеров.

Выезд в аэропорт самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницыМесяцДвухместное размещениеОдноместное размещение
Моряк
с завтраком		01.01–30.04; 01.11–31.12
Стандарт3040038700
Эконом2810028100
01.05 – 30.06
Стандарт3260043300
Эконом2990037700
01.07 – 30.10
Стандарт3430046500
Эконом2720040000
Море
без завтрака		01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
Стандарт3550047700
01.03 – 31.05; 11.10 – 31.10
Стандарт3650050700
01.06 – 31.07.
Стандарт3750053000
01.08 – 10.10.
Стандарт3870055300
Экватор01.01 – 28.02
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек23800
01.03 – 31.05; 01.10 – 31.12
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек24300
01.06 – 31.07
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек24900
01.08 – 30.09
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек25500
Экватор
одноместный номер		01.01 – 28.02
Эконом без завтрака37700
01.03 – 31.05; 01.10–31.12
Эконом без завтрака37700
01.06 – 31.07
Эконом без завтрака42300
01.08 – 30.09
Эконом без завтрака47000
Экватор
стандарт номера с завтраком		01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
Вид город3270041400
Вид море3320043300
01.03 – 31.05; 11.10 – 30.11
Вид город3500043300
Вид море3620044700
01.06 – 31.07
Вид город3730049400
Вид море3850051700
01.08 – 10.10
Вид город4230056400
Вид море4240058700
Владивосток
завтрак входит в стоимость номера		01.01 – 31.03; 01.11 – 31.12
Вид город3280041000
Вид море3530045600
01.04 – 30.06; 01.10 – 31.10
Вид город3480044300
Вид море3690048900
01.07 – 30.09
Вид город3890051700
Вид море4120056500
Приморье
с завтраком		01.01 – 31.01; 01.12 – 31.12
С завтраком2830032200
01.02 – 31.05; 01.11 – 30.11
С завтраком2940035400
01.06 – 15.07; 16.09 – 31.10
С завтраком3160039100
16.07 – 15.09
С завтраком3540046500
Жемчужина
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 31.10
С завтраком4500055000
01.03 – 30.04; 01.11 – 30.11
С завтраком3600043000
01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
С завтраком3300037000

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2

4 ночи

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2

Отель «Экватор» 3

4 ночи

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Жемчужина» 3

4 ночи

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3

Отель «Приморье» 3

4 ночи

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3

Гостиница «Владивосток»

4 ночи

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол. В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.

Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»

Отель «Море»

4 ночи

Комфортабельный комплекс апартаментов "Море" расположился в самом центре Владивосток. Недалеко находится множество достопримечательностей и железнодорожный вокзал. Гости могут воспользоваться большой парковкой и высокоскоростным интернетом.

К размещению постояльцев подготовлены апартаменты с разным уровнем вместимости. Комнаты оформлены в едином стиле, спокойных тонах, оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. Ванная комната укомплектована новой сантехникой и косметическими принадлежностями.

В шаговой доступности от комплекса "Море" находятся разнообразные супермаркеты, кафе, рестораны. Расстояние от международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Завтраки, если входят в стоимость проживания
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Миллионка
  • Сопровождающий, экскурсовод
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Встреча-проводы в аэропорт от 5 человек - 2 000 руб. /чел
  • Питание, которое не входит в программу
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Возможны ли изменения в программе?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
3 сен 2023
Экскурсия прошла очень успешно. Жила в гостинице Моряк в центре. Рядом мор. порт, ж/д вокзал,удобно добираться до города с аэропорта. Отличные экскурсоводы, спасибо Евгению. Повезло с погодой. В общем вся экскурсия удалась

Август 2023г Ковалева
Г. Якутск
Л
3 окт 2023
Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
Т
23 авг 2023
Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!

Тур входит в следующие категории Владивостока

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