Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторане
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00 часов.
15:00–19:00 Экскурсия «На семи ветрах».
Город на семи ветрах — так поэтично называют свой родной город жители Владивостока. Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана.
Вы проедете на авто по живописным холмам-сопкам, с которых открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты.
На одной из них запланирован горячий чай с травами уссурийской тайги + дегустация шоколада от «Приморского кондитера».
Владивосток — город невероятно красивых, завораживающих видов. В солнечную погоду он поражает бездонным голубым небом и красками домов. А ночью — очаровывает своими огнями.
Что может быть прекрасней и романтичней, чем ужин на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря.
На ужин бронируем столик в панорамном ресторане (заказ по меню и оплата ужина за дополнительную плату).
Красивый вид на вечерний Владивосток навсегда останется в вашем сердце. Приятного отдыха!
Музей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. Миллионка
Завтрак в гостинице.
09:30–11:30 Экскурсия в музей самовара и музей женьшеня.
Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню – реликтовому растению, успешно сохранившемуся в России только в уссурийской тайге.
Здесь можно посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение. Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.
В старину за один грамм корня платили три грамма золота. Поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.
«Русский самовар» – единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров. В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.
В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку», работавшую на дровах.
Вам расскажут о самобытной самоварной культуре нашей страны. И, конечно, чаепитие с местными традициями.
12:00-14:30 Гастро-обед в ресторане «Syndicat-Port Café», мастер-класс дальневосточной кухни.
- живые морепродукты из аквариума: гребешок приморский, устрица тихоокеанская, скоблянка из трепанга;
- холодные закуски и салаты: тар-тар из оленины, паштет из сала и черемши на хлебцах с чернилами каракатицы, закуска из папоротника с овощами, севиче из осьминога с соусом из лимонника, салат из кальмара и ламинарии;
- горячие блюда и закуски: сливочный суп с корбикулой, жареный гребешок с картофельным гартеном, филе кальмара на гриле, палтус устричном соусе, филе оленя с розмарином и овощами;
- напитки: чай «Таежный сбор» с вареньем из лесных ягод, дегустационный сет таежных настоек.
15:00-16:30 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионка.
Миллионка – лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, – самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.
Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х, и сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.
Чтобы проникнутся уходящей натурой, после экскурсии стоит заглянуть в ресторан «Миллионка», возрождающий городскую легенду (заказ по меню и оплата за дополнительную плату).
Владелец ресторана буквально с нуля восстановил роскошный особняк, собрав интерьер из найденных на антикварном рынке фрагментов резных дверей, мебели, восточных тканей, нарядил официантов в костюмы падаванов, а на стенах ресторана демонстрируется видеоряд с жителями старой Миллионки – китайские матроны, рикши, торговцы опиумом…
В авторском меню ресторана представлен современный микс русских и азиатских рецептур, локальные морепродукты, рыба и русские блюда в авангардной азиатской подаче.
В двух шагах находится бар Chinoaru, где мешают коктейли с японским виски и китайской соджу, раскрашивают бокалы иероглифами и символами азиатской живописи.
Бар на уровне 10/10, обязательное место к посещению во Владивостоке.
Остров Русский, мореферма «Дальстам»
Завтрак в гостинице.
09:30-15:00 Остров Русский + Мореферма.
Сбор группы на центральной площади Владивостока.
По двум мостам едем на остров Русский, самый русский остров России.
Первая остановка на видовой площадке Новосильцевская батарея – история Владивостокской крепости и отличная панорама на Русский мост.
Далее путь лежит в бухту Воевода, именно здесь расположена морская ферма «Дальстам».
На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами разведения трепанга, мидии, гребешка.
Экскурсию по ферме проводит морской технолог.
Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле.
Здесь и лаборатория по выращиванию кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России.
Вы увидите и сможете потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, краба. Можно, приобрести продукцию морефермы.
Запланирован дегустационный обед из морепродуктов.
К 15:00 возвращение во Владивосток.
По желанию, автобус может завезти вас в Приморский Океанариум, который расположен на острове в бухте Житкова. Это самый большой Океанариум в России – размером в 5 футбольных полей!
Вы самостоятельно покупаете билеты и посещаете экспозиции.
Возвращение во Владивосток на общественном транспорте или такси. Стоимость билета в Океанариум – 1100-2300 руб.
И обязательно запланируйте вкусный ужин в одном из модных ресторанов Владивостока – японская, корейская, китайская, дальневосточная, фермерская кухни.
Сафари-парк, бухта Стеклянная, мастер-класс Школы Дальневосточной кухни
09:30-17:30 Экскурсия в Сафари-парк: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, пятнистых оленей, копытных, хищников и птиц.
Все животные уссурийской тайги без решёток.
Ручные обитатели сами выходят к людям, их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гарантированно понаблюдаете тигров и леопардов с моста без решёток.
По оценке журнала «Вокруг света», Приморский Сафари-парк входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Переезд на берег моря бухты Шамора.
Обед в кафе за дополнительную плату.
Возвращаться во Владивосток будем вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная.
Уникальность бухты, в том, что она усыпана кусочками битого стекла, по сути, это стеклянный пляж, на котором вперемешку песок, стекло и галька.
18:30-20:30 Мастер-класс Школы Дальневосточной кухни.
С 2019 года Школа дальневосточной кухни со знанием и любовью учит взрослых и детей готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов.
Изучили уникальные свойства даров Тихого океана и уссурийской тайги, разработали рецепты и проводят мастер-классы, лекции, дегустации для местных жителей и гостей Приморского края.
Школа – это не просто популярный вид досуга, это настоящий кулинарный клуб, здесь тепло не только от плит, но и от сердец.
Что вас ждёт? Мы расположимся в специально оборудованном зале, с печами и всем необходимым оборудованием для приготовления вкусной еды. Уже сделаны заготовки. Знакомимся с шеф-поваром и начинаем!
Вместе готовим, а потом вкусно дегустируем!
Вода и чай включены в стоимость, вино – за дополнительную плату.
Какие бывают мастер-классы: «Режу-режу-режу морскую капусту», «Фиш-баттл: палтус vs камбала», «Классика дальневосточной кухни», «Гребешок от и до», «Море-тайга», «Давай краба!» и другие лучшие сезонные мастер-классы. И, конечно же, рецепты блюд на память.
На Дальнем Востоке ценят природный вкус продуктов.
Здесь говорят, что мастерство повара заключается в том, чтобы помочь раскрыть и подчеркнуть природный вкус, поэтому большинство блюд и ресторанной, и домашней кухни региона отличаются простотой.
Здоровая, насыщенная полезными веществами диета, дает мощный энергетический заряд для активной жизни.
Возвращение домой
Завтрак в гостинице.
Время покупок вкусных сувениров и возвращение домой.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Владивосток на выбор.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Действие цены
Двухместный номер
Трехместный номер
Одноместный номер
«Моряк» 2*
стандартный номер / трехместное в номере Полулюкс
с 08.01.2025
по 30.03.2025
79 700
69 800
137 750
«Экватор» 3*
стандартный номер / трехместное в номере Полулюкс
c 08.01.2025
по 23.02.2025
79 050
66 600
137 200
с 26.02.2025 по 27.04.2025
82 700
69 400
138 900
«Версаль» 3*
стандартный номер – Первая категория
с 08.01.2025 по 30.03.2025
81 500
–
138 800
с 31.03.2025 по 18.05.2025
84 100
–
144 000
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт / трехместное в номере SMART Люкс
c 08.01.2025
по 23.02.2025
84 100
78 300
137 800
c 26.02.2025
по 27.04.2025
87 450
82 400
143 400
c 30.04.2025
по 18.05.2025
89 700
83 900
146 200
Варианты проживания
Гостиница «Моряк» 2
Гостиница «Моряк» располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
В отеле представлены номера различных категорий, каждый из которых обставлен удобной мебелью и оснащён всем необходимым для комфортного проживания. Кроме того, гостям предоставляется постельное белье.
В непосредственной близости расположены кафе и ресторан, где можно сытно пообедать или поужинать.
Для удобства гостей предоставляются услуги химчистки и прачечной, а также круглосуточная стойка регистрации и хранение багажа.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет всего 500 м, а до аэропорта — около 38 км.
Отель «Экватор» 3
Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Отель «Версаль» 3
Отель «Версаль» находится во Владивостоке и предлагает своим гостям комфортное проживание и достойное обслуживание.
Уютные номера, выполненные в классическом стиле и светлых тонах. В каждой комнате есть вся необходимая мебель и техника, а санузел оборудован стандартным набором сантехники.
Для питания гостей в номерах есть мини-холодильник. Также доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины, рестораны и кафе, что позволяет гостям наслаждаться едой и напитками, не выходя из отеля.
Неподалеку находится дельфинарий, который будет интересен для всей семьи. Расстояние до международного аэропорта составляет около 450 километров, а до железнодорожного вокзала — менее 3 километров.
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4
Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала.
Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху. На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта.
При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Завтрак «шведский стол» входит в стоимость.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
Другие удобства: бесплатный высокоскоростной WiFi, кондиционер, сейф, фен, телефон, холодильник, душ, туалет, полотенца, тапочки, туалетная бумага, звукоизоляция, белье, шкаф или гардероб, телефон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе тура (завтраки со второго дня проживания, обеды и дегустации по программе)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание вне программы тура и за доп. плату
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные ночи проживания
- Трансфер: аэропорт - отель - 2500 руб. в аэропорт - 2000 руб
- Аэропорт - отель - 2500 руб
- В аэропорт - 2000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы
расскажем о самых комфортных вариантах.
Такси
В настройках сервиса такси, которым вы пользуетесь необходимо поменять локацию города на Владивосток и сделать заявку.
Аэроэкспресс (фирменная электричка)
Владивосток (ж/д вокзал) — аэропорт: 07:01, 09:02, 10:25, 11:50, 16:12 и 18:01 час.
Аэропорт — Владивосток: 7:43, 8:35, 10:35, 12:26, 14:51, 17:44 час.
Стоимость проезда 320–480 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной служб.
Автобус
- аэропорт — ж/д вокзала № 107: 08:15, 12:30, 15:55 час. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
- автовокзал — аэропорт:
№ 224: 07:10, 12:35, 17:30 и 18:30. Стоимость проезда 160 рублей.
№ 601: 14:20, 17:15, 18:20 час.
№ 564: 16:20, 20:30 час.
№ 502: 03:37 час.
№ 501а: 6:10 час.
Международный аэропорт Владивосток стал победителем Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 до 6 млн. пассажиров в год» по итогам 2023 года.