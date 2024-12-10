2 день

Музей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. Миллионка

Завтрак в гостинице.

09:30–11:30 Экскурсия в музей самовара и музей женьшеня.

Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню – реликтовому растению, успешно сохранившемуся в России только в уссурийской тайге.

Здесь можно посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение. Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.

В старину за один грамм корня платили три грамма золота. Поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.

«Русский самовар» – единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров. В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.

В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку», работавшую на дровах.

Вам расскажут о самобытной самоварной культуре нашей страны. И, конечно, чаепитие с местными традициями.

12:00-14:30 Гастро-обед в ресторане «Syndicat-Port Café», мастер-класс дальневосточной кухни.

Примерное меню:

живые морепродукты из аквариума: гребешок приморский, устрица тихоокеанская, скоблянка из трепанга;

холодные закуски и салаты: тар-тар из оленины, паштет из сала и черемши на хлебцах с чернилами каракатицы, закуска из папоротника с овощами, севиче из осьминога с соусом из лимонника, салат из кальмара и ламинарии;

горячие блюда и закуски: сливочный суп с корбикулой, жареный гребешок с картофельным гартеном, филе кальмара на гриле, палтус устричном соусе, филе оленя с розмарином и овощами;

напитки: чай «Таежный сбор» с вареньем из лесных ягод, дегустационный сет таежных настоек.

15:00-16:30 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионка.

Миллионка – лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, – самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.

Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х, и сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.

Чтобы проникнутся уходящей натурой, после экскурсии стоит заглянуть в ресторан «Миллионка», возрождающий городскую легенду (заказ по меню и оплата за дополнительную плату).

Владелец ресторана буквально с нуля восстановил роскошный особняк, собрав интерьер из найденных на антикварном рынке фрагментов резных дверей, мебели, восточных тканей, нарядил официантов в костюмы падаванов, а на стенах ресторана демонстрируется видеоряд с жителями старой Миллионки – китайские матроны, рикши, торговцы опиумом…

В авторском меню ресторана представлен современный микс русских и азиатских рецептур, локальные морепродукты, рыба и русские блюда в авангардной азиатской подаче.

В двух шагах находится бар Chinoaru, где мешают коктейли с японским виски и китайской соджу, раскрашивают бокалы иероглифами и символами азиатской живописи.

Бар на уровне 10/10, обязательное место к посещению во Владивостоке.