Вкусный Владивосток. Гастрономический тур

Красная икра на завтрак, ёжик на обед и краб на ужин! Приглашаем вас во Владивосток – «гастрономическую столицу» Дальнего Востока России. Вас ждет невероятное количество разнообразных деликатесов, поездок и топовых
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локаций.

Вы полюбуетесь на Владивосток со всех возможных ракурсов, отправитесь на экскурсии в музей Самовара и музей Женьшеня, поучаствуете в мастер-классе дальневосточной кухни и конечно же увидите тигров и леопардов в Приморском Сафари-парке, который входит в число двенадцати лучших зоопарков мира. Вкусный Владивосток — это множество удовольствий в одном путешествии!

5
3 отзыва
Вкусный Владивосток. Гастрономический тур
Вкусный Владивосток. Гастрономический тур
Вкусный Владивосток. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
26
фев5
мар12
мар19
мар26
мар2
апр9
апр
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторане

Прибытие во Владивосток.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00 часов.

15:00–19:00 Экскурсия «На семи ветрах».

Город на семи ветрах — так поэтично называют свой родной город жители Владивостока. Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана.

Вы проедете на авто по живописным холмам-сопкам, с которых открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты.

На одной из них запланирован горячий чай с травами уссурийской тайги + дегустация шоколада от «Приморского кондитера».

Владивосток — город невероятно красивых, завораживающих видов. В солнечную погоду он поражает бездонным голубым небом и красками домов. А ночью — очаровывает своими огнями.

Что может быть прекрасней и романтичней, чем ужин на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря.

На ужин бронируем столик в панорамном ресторане (заказ по меню и оплата ужина за дополнительную плату).

Красивый вид на вечерний Владивосток навсегда останется в вашем сердце. Приятного отдыха!

Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторанеПрибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторанеПрибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторанеПрибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторанеПрибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторане
2 день

Музей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. Миллионка

Завтрак в гостинице.

09:30–11:30 Экскурсия в музей самовара и музей женьшеня.

Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню – реликтовому растению, успешно сохранившемуся в России только в уссурийской тайге.

Здесь можно посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение. Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.

В старину за один грамм корня платили три грамма золота. Поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.

«Русский самовар» – единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров. В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.

В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку», работавшую на дровах.

Вам расскажут о самобытной самоварной культуре нашей страны. И, конечно, чаепитие с местными традициями.

12:00-14:30 Гастро-обед в ресторане «Syndicat-Port Café», мастер-класс дальневосточной кухни.

Примерное меню:
  • живые морепродукты из аквариума: гребешок приморский, устрица тихоокеанская, скоблянка из трепанга;
  • холодные закуски и салаты: тар-тар из оленины, паштет из сала и черемши на хлебцах с чернилами каракатицы, закуска из папоротника с овощами, севиче из осьминога с соусом из лимонника, салат из кальмара и ламинарии;
  • горячие блюда и закуски: сливочный суп с корбикулой, жареный гребешок с картофельным гартеном, филе кальмара на гриле, палтус устричном соусе, филе оленя с розмарином и овощами;
  • напитки: чай «Таежный сбор» с вареньем из лесных ягод, дегустационный сет таежных настоек.

15:00-16:30 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионка.

Миллионка – лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, – самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.

Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х, и сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.

Чтобы проникнутся уходящей натурой, после экскурсии стоит заглянуть в ресторан «Миллионка», возрождающий городскую легенду (заказ по меню и оплата за дополнительную плату).

Владелец ресторана буквально с нуля восстановил роскошный особняк, собрав интерьер из найденных на антикварном рынке фрагментов резных дверей, мебели, восточных тканей, нарядил официантов в костюмы падаванов, а на стенах ресторана демонстрируется видеоряд с жителями старой Миллионки – китайские матроны, рикши, торговцы опиумом…

В авторском меню ресторана представлен современный микс русских и азиатских рецептур, локальные морепродукты, рыба и русские блюда в авангардной азиатской подаче.

В двух шагах находится бар Chinoaru, где мешают коктейли с японским виски и китайской соджу, раскрашивают бокалы иероглифами и символами азиатской живописи.

Бар на уровне 10/10, обязательное место к посещению во Владивостоке.

Музей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. МиллионкаМузей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. МиллионкаМузей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. МиллионкаМузей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. МиллионкаМузей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. МиллионкаМузей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. Миллионка
3 день

Остров Русский, мореферма «Дальстам»

Завтрак в гостинице.

09:30-15:00 Остров Русский + Мореферма.

Сбор группы на центральной площади Владивостока.

По двум мостам едем на остров Русский, самый русский остров России.

Первая остановка на видовой площадке Новосильцевская батарея – история Владивостокской крепости и отличная панорама на Русский мост.

Далее путь лежит в бухту Воевода, именно здесь расположена морская ферма «Дальстам».

На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами разведения трепанга, мидии, гребешка.

Экскурсию по ферме проводит морской технолог.

Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле.

Здесь и лаборатория по выращиванию кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России.

Вы увидите и сможете потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, краба. Можно, приобрести продукцию морефермы.

Запланирован дегустационный обед из морепродуктов.

К 15:00 возвращение во Владивосток.

По желанию, автобус может завезти вас в Приморский Океанариум, который расположен на острове в бухте Житкова. Это самый большой Океанариум в России – размером в 5 футбольных полей!

Вы самостоятельно покупаете билеты и посещаете экспозиции.

Возвращение во Владивосток на общественном транспорте или такси. Стоимость билета в Океанариум – 1100-2300 руб.

И обязательно запланируйте вкусный ужин в одном из модных ресторанов Владивостока – японская, корейская, китайская, дальневосточная, фермерская кухни.

Остров Русский, мореферма «Дальстам»Остров Русский, мореферма «Дальстам»Остров Русский, мореферма «Дальстам»Остров Русский, мореферма «Дальстам»Остров Русский, мореферма «Дальстам»
4 день

Сафари-парк, бухта Стеклянная, мастер-класс Школы Дальневосточной кухни

09:30-17:30 Экскурсия в Сафари-парк: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, пятнистых оленей, копытных, хищников и птиц.

Все животные уссурийской тайги без решёток.

Ручные обитатели сами выходят к людям, их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гарантированно понаблюдаете тигров и леопардов с моста без решёток.

По оценке журнала «Вокруг света», Приморский Сафари-парк входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Переезд на берег моря бухты Шамора.

Обед в кафе за дополнительную плату.

Возвращаться во Владивосток будем вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная.

Уникальность бухты, в том, что она усыпана кусочками битого стекла, по сути, это стеклянный пляж, на котором вперемешку песок, стекло и галька.

18:30-20:30 Мастер-класс Школы Дальневосточной кухни.

С 2019 года Школа дальневосточной кухни со знанием и любовью учит взрослых и детей готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов.

Изучили уникальные свойства даров Тихого океана и уссурийской тайги, разработали рецепты и проводят мастер-классы, лекции, дегустации для местных жителей и гостей Приморского края.

Школа – это не просто популярный вид досуга, это настоящий кулинарный клуб, здесь тепло не только от плит, но и от сердец.

Что вас ждёт? Мы расположимся в специально оборудованном зале, с печами и всем необходимым оборудованием для приготовления вкусной еды. Уже сделаны заготовки. Знакомимся с шеф-поваром и начинаем!

Вместе готовим, а потом вкусно дегустируем!

Вода и чай включены в стоимость, вино – за дополнительную плату.

Какие бывают мастер-классы: «Режу-режу-режу морскую капусту», «Фиш-баттл: палтус vs камбала», «Классика дальневосточной кухни», «Гребешок от и до», «Море-тайга», «Давай краба!» и другие лучшие сезонные мастер-классы. И, конечно же, рецепты блюд на память.

На Дальнем Востоке ценят природный вкус продуктов.

Здесь говорят, что мастерство повара заключается в том, чтобы помочь раскрыть и подчеркнуть природный вкус, поэтому большинство блюд и ресторанной, и домашней кухни региона отличаются простотой.

Здоровая, насыщенная полезными веществами диета, дает мощный энергетический заряд для активной жизни.

Сафари-парк, бухта Стеклянная, мастер-класс Школы Дальневосточной кухниСафари-парк, бухта Стеклянная, мастер-класс Школы Дальневосточной кухниСафари-парк, бухта Стеклянная, мастер-класс Школы Дальневосточной кухниСафари-парк, бухта Стеклянная, мастер-класс Школы Дальневосточной кухни
5 день

Возвращение домой

Завтрак в гостинице.

Время покупок вкусных сувениров и возвращение домой.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Владивосток на выбор.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

Действие цены

Двухместный номер

Трехместный номер

Одноместный номер

«Моряк» 2*

стандартный номер / трехместное в номере Полулюкс

с 08.01.2025

по 30.03.2025

79 700

69 800

137 750

«Экватор» 3*

стандартный номер / трехместное в номере Полулюкс

c 08.01.2025

по 23.02.2025

79 050

66 600

137 200

с 26.02.2025 по 27.04.2025

82 700

69 400

138 900

«Версаль» 3*

стандартный номер – Первая категория

с 08.01.2025 по 30.03.2025

81 500

138 800

с 31.03.2025 по 18.05.2025

84 100

144 000

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*

номер SMART Стандарт / трехместное в номере SMART Люкс

c 08.01.2025

по 23.02.2025

84 100

78 300

137 800

c 26.02.2025

по 27.04.2025

87 450

82 400

143 400

c 30.04.2025

по 18.05.2025

89 700

83 900

146 200

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2

4 ночи

Гостиница «Моряк» располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

В отеле представлены номера различных категорий, каждый из которых обставлен удобной мебелью и оснащён всем необходимым для комфортного проживания. Кроме того, гостям предоставляется постельное белье.

В непосредственной близости расположены кафе и ресторан, где можно сытно пообедать или поужинать.

Для удобства гостей предоставляются услуги химчистки и прачечной, а также круглосуточная стойка регистрации и хранение багажа.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет всего 500 м, а до аэропорта — около 38 км.

Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2

Отель «Экватор» 3

4 ночи

Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.

По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

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Отель «Версаль» 3

4 ночи

Отель «Версаль» находится во Владивостоке и предлагает своим гостям комфортное проживание и достойное обслуживание.

Уютные номера, выполненные в классическом стиле и светлых тонах. В каждой комнате есть вся необходимая мебель и техника, а санузел оборудован стандартным набором сантехники.

Для питания гостей в номерах есть мини-холодильник. Также доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины, рестораны и кафе, что позволяет гостям наслаждаться едой и напитками, не выходя из отеля.

Неподалеку находится дельфинарий, который будет интересен для всей семьи. Расстояние до международного аэропорта составляет около 450 километров, а до железнодорожного вокзала — менее 3 километров.

Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4

4 ночи

Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала.

Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху. На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта.

При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Завтрак «шведский стол» входит в стоимость.

Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.

Другие удобства: бесплатный высокоскоростной WiFi, кондиционер, сейф, фен, телефон, холодильник, душ, туалет, полотенца, тапочки, туалетная бумага, звукоизоляция, белье, шкаф или гардероб, телефон.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки со второго дня проживания, обеды и дегустации по программе)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание вне программы тура и за доп. плату
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные ночи проживания
  • Трансфер: аэропорт - отель - 2500 руб. в аэропорт - 2000 руб
  • Аэропорт - отель - 2500 руб
  • В аэропорт - 2000 руб
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться из(в) аэропорт?

Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.

Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы
расскажем о самых комфортных вариантах.

Такси

В настройках сервиса такси, которым вы пользуетесь необходимо поменять локацию города на Владивосток и сделать заявку.

Аэроэкспресс (фирменная электричка)

Владивосток (ж/д вокзал) — аэропорт: 07:01, 09:02, 10:25, 11:50, 16:12 и 18:01 час.
Аэропорт — Владивосток: 7:43, 8:35, 10:35, 12:26, 14:51, 17:44 час.

Стоимость проезда 320–480 рублей, в пути 54 минуты.

Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной служб.

Автобус

  • аэропорт — ж/д вокзала № 107: 08:15, 12:30, 15:55 час. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
  • автовокзал — аэропорт:
    № 224: 07:10, 12:35, 17:30 и 18:30. Стоимость проезда 160 рублей.
    № 601: 14:20, 17:15, 18:20 час.
    № 564: 16:20, 20:30 час.
    № 502: 03:37 час.
    № 501а: 6:10 час.

Международный аэропорт Владивосток стал победителем Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 до 6 млн. пассажиров в год» по итогам 2023 года.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
10 дек 2024
Ребята, не поверите это просто шикарное место, где можно классно отдохнуть, вместе с семьёй или же одни.
Э
13 янв 2025
Очень продуманная последовательность экскурсий и они достаточно содержательные и информационные, особенно для меня, как человека впервые попавшего во Владивосток. Организаторы очень постарались создать максимум удобств и комфорта, всегда был транспорт в нашем распоряжении и сопровождающий.
Л
11 янв 2025
Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!
Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!Организовано было всё замечательно, своевременно и без сбоев!

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