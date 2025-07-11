Восьмидневное путешествие в Бэдайхэ, которое точно станет незабываемым! Вас ждет расслабляющий отдых на песчаных пляжах у залива Желтого моря, величественные горы и богатая история древней империи Поднебесья.
Побалуйте себя морскими деликатесами, поднимитесь к началу Великой китайской стены, посетите сафари-парк или отправьтесь на шоппинг. А в компании гида-переводчика ваше приключение будет намного интереснее!
Побалуйте себя морскими деликатесами, поднимитесь к началу Великой китайской стены, посетите сафари-парк или отправьтесь на шоппинг. А в компании гида-переводчика ваше приключение будет намного интереснее!
Описание тураПляжи, горы и истоки древнего Китая Бэйдайхэ — один из лучших курортов Китая. И это неудивительно, ведь отдых здесь безмятежный и размеренный: живописные пляжи с видами на горы, неспешные прогулки по городу в окружении архитектурных творений разных эпох, оздоровительные центры, где можно провести время не только с удовольствием, но и пользой. Здесь нет излишнего шума и вечной суеты, которая так знакома жителям мегаполисов. Однако в Бэйдайхэ не соскучишься — развлечения здесь есть на любой вкус. Аквапарк, океанариум, сафари-парк, песчаные аттракционы. И, конечно, экскурсии к достопримечательностям города, которые познакомят Вас с древней культурой Китая. Например, увидеть начало Великой китайской стены, «Голову Дракона», можно именно здесь! А еще — посетить дворец императора Цинь Шихуанди. Добраться до курорта мы сможем на автобусе и скоростном поезде, а для проживания подготовлена комфортабельная гостиница. Надо ехать! Важная информация • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт • ПЦР не требуется.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (1680 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве. Дополнительные экскурсии на выбор: Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Буддийский храм» | Стоимость: 190 юаней Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Гора долголетия + Гора пяти Будд» | Стоимость: 230 юаней Экскурсия «Голова Дракона (начало Великой Китайской Стены), храм Плачущей Девушки, торговый район Циньхуандао» | Стоимость: 200 юаней Экскурсия «Пекин на 1 день» | Стоимость: 450 юаней Экскурсия «Песчаные скульптуры и Аквапарк Морской мир» | Стоимость: 220 юаней Экскурсия «Зоопарк-сафари, океанариум и шоу дельфинов» | Стоимость: 230 юаней Экскурсия «Зоопарк-сафаи и Ботанический сад Цзифа» | Стоимость: 210 юаней Экскурсия «Новый аквапарк Шаньхайгуань: целый день» | Стоимость: 260 юаней Экскурсия «Горячие источники «Золотой дракон» | Стоимость: 220 юаней Экскурсия «Остров – рыбалка» | Стоимость: 130 юаней Экскурсия «Виноградники и винодельня «Хуася», ботанический сад «Цзифа» | Стоимость: 110 юаней Экскурсия «Рафтинг по реке» | Стоимость: 200 юаней Экскурсия «Парк Императора, 4D фильм и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 200 юаней Экскурсия «Парк Императора и 4D фильм» | Стоимость: 200 юаней Экскурсия «Парк Императора и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 100 юаней Важная информация: Обратите внимание, что стоимость тура указана при наборе группы от 5 человек и может варьироваться из-за изменений курса юаня и условий принимающей стороны. Обо всех изменениях туристы информируются не позднее, чем за сутки до поездки. Вы можете создать заказ и уточнить у гида стоимость, а также другие интересующие Вас вопросы.
Согласно расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бэйдайхэ
- Владивосток
- Хуньчунь (проездом)
Что включено
- Транспортное обслуживание:
- - Билеты на автобус «Владивосток - Хуньчунь - Владивосток»
- - Билеты на скоростной поезд «Хуньчунь - Бэйдайхэ - Хуньчунь»
- Групповой список
- Страховка
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Организация экскурсий на месте отдыха
- Проживание в отеле
- Завтраки
- Трансфер до отеля и обратно
Что не входит в цену
- Питание (кроме завтраков)
- Личные расходы туриста
- Доплата за проживание в других отелях
- Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня - 20 юаней
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, ост. Баляева, Гайдамак, Автовокзал
Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышева)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Чтобы связаться с менеджером по турам в Китай, используйте этот номер: 89146644398
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (2175+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владивостока
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