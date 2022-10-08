Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря

Этот тур для любителей познавательного и неспешного отдыха

Этот тур для любителей познавательного и неспешного отдыха.

Гармоничное сочетание интересных экскурсий по Владивостоку и свободных дней для отдыха у моря или дополнительного досуга. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Ближайшие даты:
1
окт
15
окт
1
ноя
1
дек
24
дек

Что вас ожидает 🤩

Владивостокский фуникулер
Владивостокский фуникулер
Прокатимся на уникальном электрическом транспорте
Форт Поспелова
Форт Поспелова
Услышим об истории и предназначении форта, а также осмотрим убежище и склад боеприпасов
Приморский океанариум
Приморский океанариум
Посетим шоу дельфинов в одном из самых крупных океанариумов России
Отдых у моря
Отдых у моря
Четыре свободных дня для релакса или выбора дополнительной программы на свой вкус

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Владивостоку

Встреча группы в аэропорту Кневичи.

Посадка в комфортабельный автобус.

Трансфер в город.

Обед в ресторане.

Заселение в номера после 14:00.

Пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.

Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.

Гуляем по Арбату и спортивной набережной.

Свободное время.

Прогулка по ВладивостокуПрогулка по ВладивостокуПрогулка по ВладивостокуПрогулка по Владивостоку
2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

9:00 сбор группы в холле, выезд.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.

Обед на территории ДВФУ.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенную под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.

Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.

Свободное время.

Остров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров Русский
3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Сбор группы в холле в 9:00.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка – от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, фотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт, и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой – гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота»;

Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56 + экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер – уникальный электрической транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, где установлен памятник «Кириллу и Мефодию», с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

В 12:00 освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницаДаты заездаДвухместноеОдноместное
Моряк с завтраком

Сентябрь

Октябрь-декабрь

36 700

30 500

51 200

44 200

Корона

Без завтрака

Сентябрь

Стандарт

Бюджетный

01.10 по 31.10

Стандарт

Бюджетный

01.11 по 31.12

Стандарт

Бюджетный

33 100

30 600

30 000

28 000

28 000

29 600

49 100

44 000

40 500

Экватор

Размещение 2+3 эконом номера без завтрака

Май,сентябрь,октябрь

Ноябрь-декабрь

23 600

21 500

Экватор одноместный номер

Сентябрь-октябрь

Эконом без завтрака

Эконом с завтраком

Ноябрь-декабрь

Эконом без завтрака

Эконом с завтраком

Вид море

Вид море

31 000

44 000

27 500

41 500

Владивосток

Завтрак входит в стоимость номера

01.07 по 10.10.22

Вид город

Вид море

11.10 по 31.10

Вид город

Вид море

01.11 по 31.12

Вид город

Вид море

49 100

55 100

41 000

45 000

39 000

43 000

69 100

81 600

56 500

65 000

52 500

61 000

Приморье

Сентябрь-октябрь

С завтраком

Без завтрака

01.11 по 30.11

С завтраком

Без завтрака

01.12 по 31.12

С завтраком

Без завтрака

45 500

41 500

31 000

27 500

27 500

24 500

69 000

64 000

40 500

37 000

33 500

30 500

Жемчужина

Завтрак входит в стоимость номера

Май-сентябрь-октябрь43 10061 100
01.11 по 30.1136 00048 500
01.12 по 31.1231 00037 900

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2*

7 ночей

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2*Гостиница «Моряк» 2*Гостиница «Моряк» 2*Гостиница «Моряк» 2*

Отель «Корона» 3*

7 ночей

Отель “Корона” расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории. От гостиницы «Корона» около 3 км до центра Владивостока.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном с кабельными каналами и электрическим чайником. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Для дополнительного комфорта предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно. При гостинице имеется ресторан.

Расстояние до железнодорожного вокзала Владивостока составляет 2 км. Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) находится в 51 км от отеля.

Отель «Корона» 3*Отель «Корона» 3*Отель «Корона» 3*Отель «Корона» 3*

Отель «Экватор» 3*

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Жемчужина» 3*

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3*Отель «Жемчужина» 3*Отель «Жемчужина» 3*Отель «Жемчужина» 3*

Отель «Приморье» 3*

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3*Отель «Приморье» 3*Отель «Приморье» 3*Отель «Приморье» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Трансфер Аэропорт-Владивосток-Аэропорт (если группа от 5 человек и выше)
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание согласно программе
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты – Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Миллионка
  • Сопровождающий, экскурсовод
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии (которые не входят в программу)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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