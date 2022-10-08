Встреча группы в аэропорту Кневичи.
Посадка в комфортабельный автобус.
Трансфер в город.
Обед в ресторане.
Заселение в номера после 14:00.
Пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.
Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.
Гуляем по Арбату и спортивной набережной.
Свободное время.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
9:00 сбор группы в холле, выезд.
Сегодня нас ожидает остров Русский!
И «Русский мост» с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».
Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.
Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.
После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.
Обед на территории ДВФУ.
Едем на Новосельцевскую батарею, расположенную под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.
Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».
По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.
Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.
Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.
Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.
Свободное время.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Сбор группы в холле в 9:00.
Обзорная экскурсия по Владивостоку.
Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка – от экскурсовода.
Можно погулять по Токаревской кошке, фотографироваться.
Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт, и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.
Пешеходная прогулка, в ходе которой – гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.
Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.
Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.
Далее едем через центральную площадь Владивостока.
Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота»;
Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56 + экскурсия внутри.
Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел».
Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.
Фуникулер – уникальный электрической транспорт!
2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.
Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.
Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, где установлен памятник «Кириллу и Мефодию», с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
В 12:00 освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
|Гостиница
|Даты заезда
|Двухместное
|Одноместное
|Моряк с завтраком
Сентябрь
Октябрь-декабрь
36 700
30 500
51 200
44 200
Корона
Без завтрака
Сентябрь
Стандарт
Бюджетный
01.10 по 31.10
Стандарт
Бюджетный
01.11 по 31.12
Стандарт
Бюджетный
33 100
30 600
30 000
28 000
28 000
29 600
49 100
44 000
40 500
Экватор
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака
Май,сентябрь,октябрь
Ноябрь-декабрь
23 600
21 500
|—
|Экватор одноместный номер
Сентябрь-октябрь
Эконом без завтрака
Эконом с завтраком
Ноябрь-декабрь
Эконом без завтрака
Эконом с завтраком
Вид море
Вид море
31 000
44 000
27 500
41 500
Владивосток
Завтрак входит в стоимость номера
01.07 по 10.10.22
Вид город
Вид море
11.10 по 31.10
Вид город
Вид море
01.11 по 31.12
Вид город
Вид море
49 100
55 100
41 000
45 000
39 000
43 000
69 100
81 600
56 500
65 000
52 500
61 000
|Приморье
Сентябрь-октябрь
С завтраком
Без завтрака
01.11 по 30.11
С завтраком
Без завтрака
01.12 по 31.12
С завтраком
Без завтрака
45 500
41 500
31 000
27 500
27 500
24 500
69 000
64 000
40 500
37 000
33 500
30 500
Жемчужина
Завтрак входит в стоимость номера
|Май-сентябрь-октябрь
|43 100
|61 100
|01.11 по 30.11
|36 000
|48 500
|01.12 по 31.12
|31 000
|37 900
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
Отель “Корона” расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории. От гостиницы «Корона» около 3 км до центра Владивостока.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном с кабельными каналами и электрическим чайником. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Для дополнительного комфорта предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно. При гостинице имеется ресторан.
Расстояние до железнодорожного вокзала Владивостока составляет 2 км. Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) находится в 51 км от отеля.
До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.
Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).
В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.
Может быть подселение.
В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.
В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».
До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.
В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.
Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.