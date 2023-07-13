С Светлана Хочу поблагодарить за то,что подарили нам праздник. Выгодные цены,всегда выполняемые обязательства. Ездили два раза в Байдахэ. И как всегда лучше всех. Границы прошли моментально туда и обратно. Привезли,расселили,рассказали. Очень довольны,можно отдыхать и не переплачивать. Менеджер Анна очень внимательно отнеслась к подбору тура,рассказала все плюсы и минусы.

Ю Юлия читать дальше ней одно удовольствие. От путешествия осталась только положительные эмоции. Всё было класс. Хорошие, отзывчивые гиды-переводчики. Ездили самостоятельной группой, я так в первые поехала в такое путешествие, было немного страшновато, но когда увидела как работают гиды, все налажено, везде нас встречали, вообщем весь страх пропал. В общем ещё туда хотим🙈 25 июня по 4 июля ездили отдыхать в Байдахе. Тур нам организовала менеджер Кристина, приятная и отзывчивая девушка, отвечала терпеливо на все мои вопросы, давала советы. Вообщем рабатать было с

Т Татьяна Ездили с ребенком с 11.06 по 20.06 в Бэйдайхе. Все оочень здорово: организация супер. Второй год обращаюсь в эту турфирму и всем довольна. Стоимость путевки-сказка. Спасибо менеджеру Кристине, все подробно обьясняет. Еще обязательно воспользуюсь услугами.

К Клавдия Второй раз езжу с вами по турам,группа сборная была,сопровождающая Алина,отличный руководитель,переводчица Ольга прекрасный организатор,очень довольна работой коллектива этой фирмы,спасибо большое.

А Анастасия Хорошая консультация в турфирме по путёвки, стоимость, экскурсии, подбор гостиниц. Замечательные переводчики. Быстрый переход границы.