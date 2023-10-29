Индивидуальные туры во Владивостоке с личным гидом

Найдено 17 туров в категории «Индивидуальные» во Владивостоке, цены от 16 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000 за человека
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000 за человека
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900 за человека
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900 за человека
Приморские Мальдивы: 2 дня по Находке и Долина Атлантов
Авторский тур
1 день 10 часов
3 отзыва
Приморские Мальдивы: 2 дня по Находке и Долина Атлантов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Авторский тур
1 день
1 отзыв
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
19 июля в 08:00
26 000 за всё до 4 чел.
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Авторский тур
1 день 10 часов
2 отзыва
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000 за всё до 4 чел.
По Японскому морю под парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Начало: Владивосток
6 июля в 10:00
12 июля в 10:00
110 000 за человека
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500 за человека
Северное Приморье
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Северное Приморье
Начало: Сбор от места жительства
11 июня в 09:00
12 июня в 05:00
65 000 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000 за человека
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000 за человека
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 05:00
16 июля в 08:00
8 окт в 08:00
27 000 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200 за человека
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Р
    Регина
    29 октября 2023
    Приморье. По следам исследовательских экспедиций
    Все было супер))
  • В
    Владимир
    1 октября 2023
    Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
    Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
    Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
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    большому счету, мало что знали об этих краях. Дмитрию удалось показать нам свою родную землю так, что мы влюбились в неё. Он абсолютный фанат своего дела. Знает огромное количество уникальных мест, которыми с удовольствием делится. Знает природу и ее обитателей, как свои пять пальцев. Уникальность Дмитрия состояла в том, что с ним всегда во всех ситуациях было комфортно. Не смотря на нашу такую разновозрастную компани, ему удалось ко всем подобрать ключи. За это, конечно мы ему благодарны! Мы сполна насладились не только красотой края, но и местными деликатесами. Это очень здорово, когда все идет, как идет, и ты не задумываешься что да как. Когда ты уверен, что все будет хорошо, и получаешь сумасшедшие эмоции! Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места. И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!

  • А
    Александр
    21 сентября 2023
    Всё самое интересное на юге Приморья
    Очень классное путешествие, гид Богдан- опытный и интересный собеседник, рекомендую!
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
    За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось,
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    в итоге за несколько дней мы побывали в самых разных частях Приморья. Одна экскурсия была, кажется, на пределе сил организаторов - мы очень тронуты. Если бы знали заранее, насколько для вас это будет сложно, то взяли бы вариант полегче - просто на момент обсуждения не знали, что наши запросы превышают разумное. Комфортная машина, отличное вождение! А еще нас на каждой экскурсии вкусно кормили, причем включали в меню местные продукты)))

  • И
    Игорь
    16 июля 2023
    Всё самое интересное на юге Приморья
    Отличный тур, для желающих увидеть природу Приморья во всей красе, который превзошёл наши ожидания. Насыщенная и продуманная программа, без «воды». 2,5
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    суток первоклассного джипинг тура! Отдельное спасибо Андрею за ранее подтверждение дат тура а так же включение прогулки на катере в план тура. Отдельное спасибо Богдану за практическую часть экскурсий. На его авто мы пробрались по всем сопкам, хотя частенько не верилось что такое возможно. Ребята однозначно профессионалы своего дела, рекомендую!

  • Д
    Дада
    16 июля 2023
    Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
    Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))
  • С
    Светлана
    13 июля 2023
    Город трех границ: В Хуньчунь из Владивостока на 6 дней
    Все отлично! Марина ответственный и надежный гид! С ней любые возникающие проблемы разрешимы! Отличный переводчик Оля! Хуньчунь безопасный и спокойный
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    городок, где можно полечить опорно-двигательный аппарат, лечить и протезировать зубы, массаж, косметические процедуры, вкусно покушать в ресторанчиках, съездить на экскурсии, пошопиться и просто погулять! Спасибо! Всегда только с Вами!

  • С
    Светлана
    13 июля 2023
    Тур в Бэйдайхэ из Владивостока на восемь дней
    Хочу поблагодарить за то,что подарили нам праздник. Выгодные цены,всегда выполняемые обязательства. Ездили два раза в Байдахэ. И как всегда лучше
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    всех. Границы прошли моментально туда и обратно. Привезли,расселили,рассказали. Очень довольны,можно отдыхать и не переплачивать. Менеджер Анна очень внимательно отнеслась к подбору тура,рассказала все плюсы и минусы.

  • М
    Максим
    10 июля 2023
    Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
    Все прошло классно! Бронировали экскурсию у Марии заранее. Ездили на приморские Мальдивы. Очень порадовал и украсил нашу поездку пëс Марс) Ещё раз большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Индивидуальные»

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  3. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
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Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 17 авторских туров от 16 500 до 140 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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