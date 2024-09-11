Насладитесь чистой энергией Тихого океана и уссурийской тайги, узнайте истории коренных народов, русских переселенцев и азиатских соседей. Вас ждут прогулки по городу, сафари-парк, Японское море и, конечно, гастрономические впечатления.
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток и обзорная экскурсия по городу
Прибытие в аэропорт Владивосток.
Трансфер аэропорт — гостиница.
Размещение.
Wellcome drink — минеральная вода «Шмаковская», добываемая в экологически чистых районах южной части Сихотэ-Алиня + дегустация шоколада от «Приморского кондитера».
Экскурсия «На семи ветрах», 4 часа.
Город на семи ветрах — так поэтично называют свой родной город жители Владивостока. Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана.
Вы проедете на авто по холмам-сопкам, с каждой из которых открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты столицы Дальнего Востока.
Владивосток — город невероятно закатов и ночных огней. Что может быть прекрасней и романтичней, чем ужин на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря.
Рекомендуем посещение панорамного ресторана — «Высота», «Дельмар», «Улисс», «Амба».
Туроператор готов забронировать столик для вас! Красивый вид на вечерний Владивосток навсегда останется в вашем сердце.
Приятного отдыха!
Экскурсии в музей Самовара и Женьшеня, гастро-обед и прогулка по китайскому району
Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.
Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока. Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.
Женьшень — это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге. Самый крупный корень, найденный на территории Приморья, весит 419 граммов.
По традиции, таким корням дают имена собственные. Этот был назван «Орхидея Александра» — по имени лесничего, который его нашёл.
Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.
В старину за один грамм корня платили три грамма золота. Поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.
«Русский Самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.
В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века. В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую "самоварную мультиварку" работавшую на дровах.
Вы узнаете о самобытной самоварной культуре нашей страны.
И конечно чаепитие с местными традициями.
Гастро-обед в ресторане «Syndicat-Port Café», мастер-класс дальневосточной кухни. Все блюда готовятся шеф-поваром при вас и для вас!
В меню:
- живые морепродукты из аквариума: гребешок приморский, устрица тихоокеанская, скоблянка из трепанга;
- холодные закуски и салаты: тар-тар из оленины, паштет из сала и черемши на хлебцах с чернилами каракатицы, закуска из папоротника с овощами, севиче из осьминога с соусом из лимонника, салат из кальмара и ламинарии;
- горячие блюда и закуски: сливочный суп с корбикулой, жареный гребешок с картофельным гартеном, филе кальмара на гриле, палтус устричном соусе, филе оленя с розмарином и овощами;
- напитки: чай «Таежный сбор» с вареньем из лесных ягод, дегустационный сет таежных настоек.
Далее пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке.
Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.
Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х.
Сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.
Чтобы проникнутся уходящей натурой, стоит заглянуть в ресторан «Миллионка», возрождающий городскую легенду.
Владелец буквально с нуля восстановил роскошный особняк, собрав интерьер из найденных на антикварном рынке фрагментов резных дверей, мебели, восточных тканей, нарядил официантов в костюмы падаванов.
На стенах ресторана демонстрируется видеоряд с жителями старой Миллионки — китайские матроны, рикши, торговцы опиумом…
В авторском меню ресторана представлен современный микс русских и азиатских рецептур, локальные морепродукты, рыба и русские блюда в авангардной азиатской подаче.
В двух шагах находится бар Chinoaru, где мешают коктейли с японским виски и китайской соджу, раскрашивают бокалы иероглифами и символами азиатской живописи. Бар на уровне 10/10, обязательное место к посещению во Владивостоке.
Вкуснота на Миллионке — за дополнительную плату, необходимо бронировать столик заранее, туроператор поможет.
Выход в Японское море, экскурсия по мореферме и дегустация морепродуктов
Круиз на катере вдоль острова Русский.
Японское море — живое! Маска, трубка, ласты — пробуем добыть морепродукты сами – мидии, устрицы, ежи, морская капуста. Традиционная забава всех владивостокцев — поймать и запечь на костре.
Переход катером в бухту Воевода. Экскурсия на мореферму «Дальстам».
Рассказ о выращивании морепродуктов, знакомство с технологией разведения дальневосточного трепанга и двустворчатых моллюсков.
Здесь можно посмотреть и потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, сфотографироваться с огромным камчатским крабом.
Рыбацкий обед на мореферме — живые моллюски гребешка и устрицы, мидия в чесночном и сливочном соусах, плов с морепродуктами, скоблянка с кукумарией, уха «Царская», чай с лимоном.
Возвращение в гостиницу.
Вечером рекомендуем самостоятельную прогулку по Спортивной набережной — наш приморский food street.
Гастрономическое пространство нового поколения: микс национальных культур, оригинальных концепций и актуальных трендов — маленькие чифаньки, коктейли, перекусы на берегу Амурского залива.
Это место создано для тех, кто любит современный формат отдыха и питания, путешествует, и всегда готов к чему-то новому. Здесь можно полюбоваться самыми красивыми в городе закатами, поэтому вас ждет вкусный ужин с потрясающим видом.
Здесь много заведений с самой разной кухней, относительно демократическим ценами и почти всегда много народу. Именно сюда стоит прийти, чтобы составить представление о гастро-Владивостоке.
Спортивная Набережная протяжённостью в полтора километра — главный городской променад и любимое место отдыха владивостокцев.
Квартал Миллионка
Катаемся на фуникулере.
Горный трамвайчик, движется вдоль склона сопки Орлиное гнездо. Из окон открывается красивый вид на бухту Золотой Рог. Протяженность маршрута 183 м, продолжительно 1.5 минуты. Короткое, но яркое удовольствие!
Остров Русский — самый русский остров в России. Панорама на Русский мост, видовая площадка и пушки Новосильцевской батареи. Посещение Приморского океанариума, самого большого в России, его площадь около 5 футбольных полей.
Обед на острове в ресторанчике «NOVIK COUNTRY CLUB». Ресторан — это вкуснейшие блюда дальневосточной кухни, собственное производство с домашней лепкой, свежими овощами и натуральным мёдом Biosota!
ЯПОНСКОЕ МОРЕ богато не только рыбой, но и другими своими обитателями, среди которых беспозвоночные считаются бесспорными деликатесами:
- ракообразные — крабы, креветки;
- двустворчатые моллюски — устрицы, мидии и гребешки;
- головоногие — кальмары и осьминоги;
- иглокожие — трепанги и морские ежи.
Морепродукты вошли в меню россиян и быстро приобрели славу полезной, вкусной и модной пищи. Минимум жиров, максимум натурального вкуса и полезных белков. Ресторан NOVIK всегда ждёт с распростертыми объятиями, чтобы удивить вас изысками дальневосточной кухни!
А вечером эксклюзив! Плавучая баня в море — возможность нырять из жаркой парной прямо в прохладу Японского моря.
Для начала вас заберут с берега и за 5 минут катером доставят на плот, «припаркованный» в бухте Новик.
На плоту расположена парная, душ, комната отдыха, беседка, а так же комфортная релакс-зона, позволяющая принять солнечные ванны и насладиться морским воздухом после жаркой бани. Паримся и с плота прыгаем прямо в море!
Такое развлечение только во Владивостоке. Разве не красота!?
После бани всегда хочется покушать, что-нибудь вкусное. Тут к вам на помощь придет доставка от лучшего грузинского ресторана на Дальнем Востоке «Супра». Для вас горячие хачапури и традиционные хинкали с мясом.
Впрочем, не обошлось без авторского хулиганства меню, «дальневосточного акцента». Сочные хинкали с гребешком, с крабом, с креветкой, хинкали том-ям. Грузинское вкуснотидзе!
Наши бани расположены в живописном месте посреди Японского моря в бухте Новик у острова Русский, с видом на остров Папенберга.
Морской бриз, тёплый ветер и самые красивые закаты! Будьте с нами!
Поездка в Приморский сафари-парк и мастер-класс от Школы дальневосточной кухни
Экскурсия в Приморский Сафари-парк. Здесь собраны все звери уссурийской тайги — амурские тигры, дальневосточные леопарды, гималайские медведи и пятнистые олени. Будем фотографировать, кормить с рук… Вкусный фаст-фуд для зверей!
Переезд на берег Уссурийского залива, обед в кафе на берегу моря, купание. Возвращение в гостиницу.
Вы не забыли, мы уже гурманы, и пора приготовить что-то самим. Вечером запланирован мастер-класс от Школы дальневосточной кухни.
Со знанием и любовью учим взрослых и детей готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов. Это настоящий кулинарный клуб, здесь тепло не только от плит, но и от сердец.
Что вас ждёт? Современная оборудованная кухня, с рабочими местами на 15 человек. Шеф-повар одного из ресторанов города, который внимательно и со знанием дела расскажет и покажет, как готовить уникальные продукты. Все необходимые ингредиенты предоставляются.
Вам остается только повторять за шефом. Узнайте секреты приготовления дальневосточных блюд, чтобы сохранить все ценные свойства и насладиться каждым кусочком. И, конечно, не забудем о напитках: вода и чай от «Чаемана Вотока».
Все мастер-классы сопровождаются дегустацией вина, специально подобранного к блюдам.
Какие бывают мастер-классы:
- «Море-тайга»;
- «Легенды дальневосточной кухни»;
- «Таежный ужин»;
- «Морские водоросли: азиатские истории»;
- «Палтус-туса»;
- «Давай краба»;
- «Гребешок от и до»;
- «Трубач зовет»;
- «Командроский кальмар»;
- «Ночь пожирателей устриц»;
- «Японский стритфуд» и другие.
Творческая атмосфера, яркие эмоции и новые гастрономические впечатления — запомнятся надолго!
Для вас на память о «вкусном Владивостоке» фартуки с мемами от команды дальневосточной кухни. Фартуки выполнены по профессиональным лекалам поварской спецодежды. В таком фартуке любой кулинар почувствует себя настоящим профи!
Экскурсия на Мореферму и отдых у моря
Гастрошоппинг, 4 часа.
Первореченский рынок, главный маркетплейс города с семидесятилетней историей и особым приморским колоритом, смело углубляйтесь в пахнущие всеми оттенками моря торговые ряды.
Не забудьте заглянуть в фирменный магазинчик «Приморский кондитер».
Магазины сети Tiko имеют ассортимент, как азиатских продуктов, так и местных приморских, а также предлагают выбор непродуктовой сувенирной продукции. Прикупите корейских соусов и лапши, японской жвачки, сушеной морской капусты, рыбной колбасы и всего чего душе захочется…
Музей трепанга или музейно-выставочный комплекс «Сокровища Приморья».
Рассказ о трепанге – «морском женьшене», живущем на дне Японского моря. Дегустация чая из чаги. Косметика и продукты для здоровья на основе даров тайги и моря. Сувениры и подарочная продукция для укрепления иммунитета.
В музее представлена продукция бренда «BioticLuxe» — натуральные продукты на основе природных иммунных стимуляторов. Продукция в премиум упаковке станет отличным и оригинальным подарком из Владивостока с пользой для здоровья! ⠀
А так же завернем на Токаревский маяк – это одна из визитных карточек Владивостока, маяк стоит на каменистой косе Токаревского.
Сюда, на символический «край земли», обязательно привозят гостей города показать точку, где «начинается Тихий океан»…
Сам маяк — один из старейших на Дальнем Востоке России и был установлен в 1876 году.
Заключительный ужин в японском ресторане TEPPANYAKI Grill.
Премиальный ресторан для ценителей современной японской кухни и аутентичной атмосферы. Концепция ресторана позволяет каждому гостю прикоснуться к традициям истинного японского гостеприимства и секретам гастрономии Страны восходящего солнца.
Гости ресторана за непринужденной беседой могут наблюдать за приготовлением блюд на специальных плитах-теппанах, встроенных в стол.
Стол теппанъяки объединяет гостей вечера, и ужин в ресторане превращается в увлекательное гастрономическое шоу, где на ваших глазах будут рождаться шедевры японской гастрономии.
На раскаленной поверхности теппана шеф приготовит сет из свежайших японских и локальных продуктов премиального качества.
Шеф-повар готовит для вас блюда традиционной японской кухни, с японским качеством, специально подобранные напитки. Руки-мотыльки, повар – маэстро поварского дела.
Вы будете под впечатлением!
Окажитесь в Японии, не покидая Владивостока!
Возвращение домой
Трансфер в аэропорт.
Возвращайтесь, мы будем скучать!
Проживание
Внимание! До 15 сентября не осталось свободных мест в отелях, поэтому возможен только тур с самостоятельным размещением, без проживания.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб.
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|1-местный номер
|Vladivostok Grand Hotel & SPA 5*
22-28 июля;
12-18 августа;
16-22 сентября;
|357 400
|540 700
|7-13 октября
|349 600
|525 100
ЛОТТЕ Отель Владивосток 5*
1-2-местный супериор
3-местное в Семейном люксе «Премьер»
22-28 июля;
12-18 августа;
16-22 сентября;
7-13 октября
|224 400
|264 100
AZIMUT отель Владивосток 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
22-28 июля;
12-18 августа;
16-22 сентября;
|201 100
|247 300
|7-13 октября
|184 300
|205 300
«Версаль» 3*
стандартный номер
22-28 июля;
12-18 августа;
16-22 сентября;
|187 850
|209 950
|7-13 октября
|177 350
|192 700
Варианты проживания
Vladivostok Grand Hotel SPA 5
«VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA» — новый пятизвездочный отель в самом сердце Приморья с завораживающими видами на парящий Золотой мост, живописную бухту и Амурский залив.
Отель VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA включает: 221 изысканный номер различных категорий, представительскую гостиную, 5 ультрасовременных конференц-залов, рестораны, бары и SPA-комплекс площадью с видом на залив.
Отель примечателен гастрономической составляющей. В основе меню фьюжн-ресторана AquaTerra дальневосточные дары моря высочайшего качества.
ЛОТТЕ Отель Владивосток 5
Гостиница Лотте Отель Владивосток расположена в городе Владивосток в 0,4 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, посуда, чайник, кухонная плита, сейф, отопление, мини-бар. Уборка — каждый день.
AZIMUT отель Владивосток 4
AZIMUT отель Владивосток 4* располагается в центре города. В числе удобств Wi-Fi, автостоянка, магазин и банкомат, прачечная, салон красоты, тренажерный зал, массаж. Для размещения доступны номера с мебелью, телевизором, телефоном, холодильником.
Утром сервируется завтрак «Шведский стол».
В трех км расположена Спортивная набережная, гавань, бухта Федорова, Подводная лодка С-56. Расстояние до ЖД вокзала — 1 км, а до аэропорта 51 км.
«Версаль» 3
Отель «Версаль» расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтраки со второго дня проживания
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно
- Обеды и дегустации по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Питание, не включенное в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.