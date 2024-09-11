2 день

Экскурсии в музей Самовара и Женьшеня, гастро-обед и прогулка по китайскому району

Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.

Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока. Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.

Женьшень — это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге. Самый крупный корень, найденный на территории Приморья, весит 419 граммов.

По традиции, таким корням дают имена собственные. Этот был назван «Орхидея Александра» — по имени лесничего, который его нашёл.

Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.

В старину за один грамм корня платили три грамма золота. Поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.

«Русский Самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.

В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века. В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую "самоварную мультиварку" работавшую на дровах.

Вы узнаете о самобытной самоварной культуре нашей страны.

И конечно чаепитие с местными традициями.

Гастро-обед в ресторане «Syndicat-Port Café», мастер-класс дальневосточной кухни. Все блюда готовятся шеф-поваром при вас и для вас!

В меню:

живые морепродукты из аквариума: гребешок приморский, устрица тихоокеанская, скоблянка из трепанга;

холодные закуски и салаты: тар-тар из оленины, паштет из сала и черемши на хлебцах с чернилами каракатицы, закуска из папоротника с овощами, севиче из осьминога с соусом из лимонника, салат из кальмара и ламинарии;

горячие блюда и закуски: сливочный суп с корбикулой, жареный гребешок с картофельным гартеном, филе кальмара на гриле, палтус устричном соусе, филе оленя с розмарином и овощами;

напитки: чай «Таежный сбор» с вареньем из лесных ягод, дегустационный сет таежных настоек.

Далее пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке.

Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.

Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х.

Сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.

Чтобы проникнутся уходящей натурой, стоит заглянуть в ресторан «Миллионка», возрождающий городскую легенду.

Владелец буквально с нуля восстановил роскошный особняк, собрав интерьер из найденных на антикварном рынке фрагментов резных дверей, мебели, восточных тканей, нарядил официантов в костюмы падаванов.

На стенах ресторана демонстрируется видеоряд с жителями старой Миллионки — китайские матроны, рикши, торговцы опиумом…

В авторском меню ресторана представлен современный микс русских и азиатских рецептур, локальные морепродукты, рыба и русские блюда в авангардной азиатской подаче.

В двух шагах находится бар Chinoaru, где мешают коктейли с японским виски и китайской соджу, раскрашивают бокалы иероглифами и символами азиатской живописи. Бар на уровне 10/10, обязательное место к посещению во Владивостоке.

Вкуснота на Миллионке — за дополнительную плату, необходимо бронировать столик заранее, туроператор поможет.