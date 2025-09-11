10 чудес Китая: авторский тур по удивительным местам Поднебесной
Начало: Владивосток (Аэропорт)
11 сен в 08:00
10 окт в 09:00
275 000 ₽ за человека
На парусной яхте по Японскому морю
Начало: Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 29
«Мы — компания, которая предоставляет эксклюзивный авторский 7-дневный морской поход на парусной яхте по самым завораживающим местам Японского моря»
23 авг в 10:00
31 авг в 10:00
74 100 ₽ за человека
Гастротур по-приморски с деликатесами, барбекю на пляже и мастер-классом от шефа (всё включено)
Перепробовать блюда от краба до пян-се, выйти в море, отдохнуть в бане и бассейне и сходить в театр
Начало: Аэропорт Владивостока, до 12:00
«Вы сможете попробовать щавелевый коктейль, таёжный фьюжн, классические напитки в авторском прочтении»
5 сен в 12:00
55 000 ₽ за человека
