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Авторский тур
3 дня
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 05:00
«Вас ждёт несложный треккинг к скальному комплексу «Самовар» под местные легенды и предания, пикники в самых живописных местах — в Дубовой бухте, на мысе Четырёх скал и на берегу реки»
16 июля в 08:00
8 окт в 08:00
27 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
«Вас также ждут прогулки на катере, водопады, живописный полуостров Гамова, барбекю-вечеринка и прогулка по национальному парку «Земля леопарда»»
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
«Далее заедем в кафе на обед, после чего держим курс на полуостров Гамова, который часто называют Мальдивами Приморья»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Гастрономические»
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