Тюльпаны Калмыкии: этнотур

Групповой тур в Волгограде
4.7
3 отзыва
Калмыкия — это край пустынь и степей, где удивительным образом переплетаются буддизм и наследие кочевников.

А раз в год калмыцкие земли покрываются ярким цветущим ковром! Эта колоритная республика с восхищающими своим размахом буддистскими храмами-хурулами, здесь пьют солёный чай и готовят мясо в земляной яме, а прямо посреди степи находится розовое соленое озеро и бьет горящий родник. Калмыкия — настоящая сокровищница чудес, и в этом туре Вы увидите многие из них.
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Ближайшие даты:
18
апр

Что вас ожидает:

Впечатляющий монумент
Впечатляющий монумент
Посетим Мамаев курган в Волгограде, увидим знаменитый монумент "Родина-мать зовет! "
Тюльпановая степь
Тюльпановая степь
Насладимся красотой апрельских степей Калмыкии, усеянных тюльпанами-дикоросами всевозможных расцветок, подышим свежим степным воздухом
Быт кочевника
Быт кочевника
Побываем в калмыцкой юрте, поучимся стрелять из лука и покатаемся на верблюдах
Наблюдение за птицами
Наблюдение за птицами
Понаблюдаем за птицами на озере Маныч-Гудило, где обитает множество краснокнижных птиц: кудрявые и розовые пеликаны, краснозобые казарки, журавли-красавки
Буддизм в Европе
Буддизм в Европе
Познакомимся с единственным в России регионом, исповедующим буддизм, посетим главный буддистский храм Калмыкии — Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Природные чудеса Калмыкии
Природные чудеса Калмыкии
Вас ждет путешествие к "Поющим барханам", розовому соленому озеру и горящему источнику

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Волгограду, переезд в Элисту

Место и время встречи группы: в 10.00 в аэропорту г. Волгограде или в центре города в кафе за завтраком.

После завтрака нас ждёт экскурсия по городу-герою Волгограду с местным гидом.

Мы посетим Мамаев курган, набережную, дом Павлова и другие исторические места.

После экскурсии — обед и переезд в столицу Калмыкии, г. Элисту, где мы заселимся в гостиницу на предстоящие 3 дня нашего путешествия по этой удивительной и пока ещё малознакомой нам республике.

После заселения совместный ужин в национальном кафе.

Автобус: 330 км.

Пешком: до 10 км.

Проживание: гостиница.

Питание: не включено.

Прибытие, экскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуПрибытие, экскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуПрибытие, экскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуПрибытие, экскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуПрибытие, экскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуПрибытие, экскурсия по Волгограду, переезд в Элисту
2 день

Экскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий тополь

Сегодня нас ждёт поездка на цветущие поля диких тюльпанов, а также экскурсия по основным достопримечательностям города Элисты с местным гидом.

После завтрака мы выезжаем на природу, к памятнику природы «Тюльпановая степь», где на 1 кв. м. поля встречается самое большое разнообразие тюльпанов-дикоросов всевозможных расцветок.

Посмотрим культурную программу ежегодного «Фестиваля тюльпанов». Подышим свежим степным воздухом, наполненным ароматом полыни.

На территории, прилегающей к заповеднику «Черные земли», нас ждет бёрдвотчинг (наблюдение за птицами). Ежегодно древнее реликтовое озеро Маныч-Гудило становится местом обитания множества краснокнижных птиц: кудрявых и розовых пеликанов, краснозобой казарки, журавлей-красавок.

Далее мы посетим общепризнанное в России и Европе место силы «Одинокий тополь» с каскадом родников, в том числе с целебным родником с уникальной квасцовой водой, излечивающей от множества болезней.

Сделаем обход вокруг всех 8 буддистских святынь — ступ. Покрутим молитвенный барабан-кюрде в необыкновенной Ступе Калачакры, которых во всем мире не более 10.

Во второй половине дня нас ждет посещение главного буддистского храма Калмыкии — «Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», обзорная экскурсия по столице региона — городу Элиста — со множеством достопримечательностей!

Автобус: 80 км.

Пешком: до 15 км.

Проживание: гостиница.

Питание: завтрак.

Экскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий топольЭкскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий топольЭкскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий топольЭкскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий топольЭкскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий топольЭкскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий топольЭкскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий топольЭкскурсия по Элисте, тюльпановая степь, Одинокий тополь
3 день

Меклетинский заказник, «Страна Бумба»

Сегодня с утра мы едем знакомиться и по желанию кататься на двугорбых верблюдах-бактрианах, «кораблях пустыни».

Затем — выезд к заказнику «Меклетинский» заповедника «Черные земли». Нас ждет экологический маршрут: «Поющие барханы», участок пустыни посреди степи.

Уникальное розовое Меклетинское соленое озеро с целебной сероводородной грязью. И наконец, горящий источник с горящей серной водой.

Мы посетим туристический комплекс «Адык — страна Бумба», где будет разнообразная культурная программа с экскурсией в юрте, стрельбой из лука, метанием аркана, катанием на верблюдах.

Автобус: 350 км.

Пешком: до 10 км.

Проживание: гостиница.

Питание: завтрак.

Меклетинский заказник, «Страна Бумба»Меклетинский заказник, «Страна Бумба»Меклетинский заказник, «Страна Бумба»Меклетинский заказник, «Страна Бумба»Меклетинский заказник, «Страна Бумба»Меклетинский заказник, «Страна Бумба»
4 день

Отъезд, трансфер в Волгоград

Сегодня мы отдыхаем перед обратной дорогой в г. Волгоград, или, по желанию, можно встать пораньше и закупиться национальными сувенирами в местных лавочках.

После позднего завтрака едем в Волгоград.

Вылет рекомендуем смотреть после 20.00.

Также можно остаться в городе-герое ещё на один день, чтобы не спеша погулять по его весенним улочкам.

Автобус: 310 км.

Пешком: до 10 км.

Проживание: гостиница.

Питание: завтрак.

Отъезд, трансфер в ВолгоградОтъезд, трансфер в ВолгоградОтъезд, трансфер в ВолгоградОтъезд, трансфер в Волгоград

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в г. Элисте. Размещение в 2-, 3-, 4-местных номерах с завтраками. Остальное питание в кафе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Волгоград – Элиста – Волгоград
  • Все переезды по территории Калмыкии
  • Проживание в гостинице в Элисте (3 ночи)
  • Питание по программе: завтраки
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
  • Оплата пребывания в заказнике “Меклетинский”
  • Сопровождение инструктором
  • Сопровождение местными гидами-экскурсоводами с первого по третий день тура
  • Групповая аптечка
  • Консультация по покупке билетов (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии и развлечения, не запланированные программой
  • Страховка от несчастного случая
  • Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • маленький рюкзак 20-25 л для прогулок.

Одежда и обувь:

  • кроссовки;
  • тёплая куртка;
  • ветровка;
  • кофта;
  • 1-2 футболки;
  • дождевик;
  • брюки / джинсы;
  • шорты;
  • бандана / бейсболка / кепка;
  • шапка;
  • носки 2-3 пары;
  • яркое платье для красивых фото - девушкам.

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания - при необходимости;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • крем солнцезащитный;
  • очки солнцезащитные;
  • легкое полотенце.

Документы:

  • деньги на личные расходы (питание, сувениры);
  • медицинская страховка - по желанию.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Всё хорошо, спасибо.
Л
2 ноя 2023
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
М
22 авг 2023
Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

Многодневные туры3-дневные туры4-дневные туры

Похожие туры из Волгограда

Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
ж. - д. вокзал Волгограда, 09:15, центральный вход...
11 апр
18 апр
25 апр
1 мая
39 100 за всё до 17 чел.
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
ж. - д. вокзал Волгограда, 07:40, центральный вход...
13 апр
20 апр
27 апр
2 мая
16 900 за всё до 30 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ