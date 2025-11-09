1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»

09:00 Встречаемся с гостями города на ж/д вокзале на Привокзальной площади у фонтана «Танцующие дети» (табличка «Выходные в Волгограде»).

Обзорная экскурсия «Город-герой – Волгоград».

Наш экскурсовод расскажет о захватывающей истории Царицына – Сталинграда – Волгограда, о необычном основании города на речном острове, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве – коренном переломе во Второй мировой войне.

О сегодняшнем Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом Волгоградском скоростном трамвае, который «Forbes» включил в список двенадцати интересных трамвайных маршрутов мира, о памятнике духовному покровителю Волгограда, о скульптуре «Родина-мать зовёт!», которая занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире.

С нашим экскурсоводом пройдетесь по центральным улицам города и увидите главные достопримечательности.

Экскурсия по историко-мемориальному комплексу на Мамаевом кургане «Героям Сталинградской битвы».

Наш экскурсовод на главной высоте России – Мамаевом кургане расскажет о Сталинградской битве – коренном переломе во Второй мировой войне.

О скульптуре «Родина-мать зовёт!», которая занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире.

Здесь время словно замирает. Экскурсия продолжится в эмоциональном месте на Мамаевом кургане – «площади Скорби». Рядом с площадью Скорби возвышается главный монумент комплекса — «Родина-мать зовет!», поражающая мощью и величием. Наш экскурсовод расскажет, чей образ использовался при создании монумента, а также главный секрет монумента – что у него внутри!

В завершении экскурсии можно поставить свечи в Храме Всех Святых, открытый в 2005 году к 60-летию Победы Великой Отечественной войны.

Обед за доп. плату (дается время для самостоятельного обеда в близлежащих кафе и ресторанах).

Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва».

Музей расположен на набережной города и состоит из двух уровней. В первом уровне находятся музей «Сталинградская битва». В музее представлен Триумфальный зал, на стенах которого выбито 229 названий соединений и объединений, принимавших участие в Сталинградской битве.

Окончание экскурсионной программы.

15:00 Заселение в отель.

Свободное время.

По желанию за доп плату: Иммерсивный спектакль-экскурсия «Осколки памяти».

