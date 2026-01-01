Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые варианты рейсов.
Поезд Москва (Павелецкий вокзал) — Волгоград 1 № 001И. Отправление в 13:50. Прибытие в 7:40 на следующий день.
Поезд Волгоград 1 — Москва (Павелецкий вокзал) № 015Ж. Отправление в 17:13. Прибытие в 14:00 на следующий день.
Самолёт Волгоград — Москва — подойдёт любой рейс после 19:30!
Программа тура по дням
Прибытие в Элисту, Национальный музей Республики Калмыкия ИМ.Н.Н. Пальмова и «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Встретим вас на ж/д вокзале и позавтракаем. Затем отправимся в Элисту (~293 км). При желании можно выбрать вариант перелёта Москва – Элиста; в этом случае вы самостоятельно доберётесь в центр города и присоединитесь к основной группе. Стоимость тура при этом не изменится.
В 14:00 пообедаем в кафе города. Далее посетим Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, где познакомимся с историей, этнографией, культурой калмыцкого народа, старокалмыцким и современным искусством, а также предметами культа.
Отправимся в храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский монастырь региона и один из самых больших в Европе. Мы увидим 10-метровую статую Будды, покрытую сусальным золотом, пройдём по всем пяти этажам храма, узнаем значение ярусов, ступ и молельных барабанов, познакомимся с Белым старцем Вселенной и особенностями калмыцкой практики буддизма по сравнению с бурятской и монгольской.
Цветущие поля тюльпанов, буддийский хурул, экскурсия по Элисте и знакомство с культурой: мастер-классы, дегустация, фотосессия в костюмах
После завтрака отправимся на цветущие тюльпановые поля для фотосессии. Если повезёт, застанем не только алые ковры цветов, но и редкий чёрный тюльпан.
Посетим загородный буддийский хурул «Сякюсн-Сюме», где увидим фрески местных художников, статую Будды Шакьямуни и приобщимся к традиции: повесим флаги для привлечения счастья и удачи.
Побываем на «Месте Силы» Ова, совершим обряд подношения небу, земле и пространству, познакомимся с буддийской культурой и тенгрианством.
После этого начнётся обзорная экскурсия по Элисте: с главной площади, культурного комплекса Пагоды Семи Дней, через «Алтын Босх» — Золотые ворота, к Ступе Просветления. Прогулка продолжится по парку «Дружба», где узнаем факты о жизни в столице.
После обеда посетим City Chess (Город Шахмат), памятник Остапу Бендеру и музей кочевых народов Калмыкии. Здесь будет экскурсия по юртам, рассказ об истории и культуре, демонстрация старокалмыцкой письменности Тодо Бичг, концерт народной музыки, мастер-классы по головоломкам, калмыцким танцам, стрельбе из лука, фотосессия в национальных костюмах и дегустация традиционных напитков.
«Страна Бумба»: солёное Розовое озеро, поющие барханы, погружение в быт, прогулка на верблюдах и мастер-класс
После завтрака поедем в посёлок Адык (~140 км). Вас ждёт экскурсия по легендарной «Стране Бумба» с посещением Розового озера, поющих барханов и национальным обедом. В этнопарке мы погрузимся в традиционный быт калмыков, совершим прогулки на верблюдах, познакомимся с историей народа и примем участие в мастер-классах по охотничьему ремеслу.
Далее пересаживаемся на УАЗ-2206 и отправимся к барханам, которые при контакте с ветром издают причудливые звуки. А затем — к берегам солёных Меклетинских озёр, где вода окрашена микроскопическим рачком Artemia Salina и используется для лечебной грязи. Летом, когда водоём частично высыхает, поверхность покрывается соляной коркой, создавая эффект «розового льда».
После сытного обеда желающие смогут прокатиться на лошади или верблюде. Вечером вернёмся в Элисту.
Прибытие в Волгоград и экскурсия по Мамаеву кургану
После завтрака поедем в Волгоград (~293 км) с ориентировочным прибытием в 12:30. После обеда начнётся экскурсия по Мамаеву кургану. Дойдём до подножья скульптуры «Родина-мать зовёт», увидим композицию «Память поколений», аллею тополей, стены-руины с изображениями событий войны, площадь «Стоявших насмерть» и «площадь Скорби», а также понаблюдаем смену роты почётного караула в Зале Воинской Славы.
Во время экскурсии узнаем о Сталинградской битве, роли города в войне, великих военачальниках и героях Сталинграда. Гид расскажет о создании памятника-ансамбля и прообразах главных скульптур. Завершим визитом к храму «Всех святых», возведённому к 60-летию победы в ВОВ.
Программа завершится в 16:30, после чего отвезём вас на вокзал или в аэропорт Волгограда. При желании можно выбрать вариант авиаперелёта Элиста – Москва; в этом случае необходимо добраться в аэропорт Элисты самостоятельно. Стоимость тура не изменится.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|30 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 4 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на ж/д вокзал и в аэропорт
- Работа гида-сопровождающего
- Экскурсии по программе
- Выезд на тюльпановые поля
- Участие в обряде на Ова
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Волгограда и обратно
- Ужины
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 34 300 ₽
- Трансфер в аэропорт Элисты, если планируете улетать из неё