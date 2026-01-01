В Элисту из Волгограда на автобусе: вальс тюльпанов, этнопрограмма, мастер-классы и «Страна Бумба»

Увидеть цветущие поля, приобщиться к культуре, побывать на Розовом озере и посетить Мамаев курган
Приглашаем отправиться с нами в Калмыкию в самое волшебное время, когда бескрайние степи покрываются красным ковром тюльпанов. Если повезёт, в полях можно наткнуться на легендарный чёрный тюльпан, приносящий счастье.

Но республика
удивит вас не только феерией цветов: вы увидите Розовое озеро и услышите, как поют барханы в «Стране Бумба».

А ещё посетите храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», попробуете национальную кухню и совершите обряд подношения небу, земле и пространству.

Погрузитесь в местную культуру: разгадаете калмыцкие головоломки, станцуете национальный танец, постреляете из лука, поучитесь охотничьему ремеслу и даже прогуляетесь на верблюдах. Завершим тур экскурсией по Мамаеву кургану в Волгограде.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые варианты рейсов.
Поезд Москва (Павелецкий вокзал) — Волгоград 1 № 001И. Отправление в 13:50. Прибытие в 7:40 на следующий день.
Поезд Волгоград 1 — Москва (Павелецкий вокзал) № 015Ж. Отправление в 17:13. Прибытие в 14:00 на следующий день.
Самолёт Волгоград — Москва — подойдёт любой рейс после 19:30!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Элисту, Национальный музей Республики Калмыкия ИМ.Н.Н. Пальмова и «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Встретим вас на ж/д вокзале и позавтракаем. Затем отправимся в Элисту (~293 км). При желании можно выбрать вариант перелёта Москва – Элиста; в этом случае вы самостоятельно доберётесь в центр города и присоединитесь к основной группе. Стоимость тура при этом не изменится.

В 14:00 пообедаем в кафе города. Далее посетим Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, где познакомимся с историей, этнографией, культурой калмыцкого народа, старокалмыцким и современным искусством, а также предметами культа.

Отправимся в храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский монастырь региона и один из самых больших в Европе. Мы увидим 10-метровую статую Будды, покрытую сусальным золотом, пройдём по всем пяти этажам храма, узнаем значение ярусов, ступ и молельных барабанов, познакомимся с Белым старцем Вселенной и особенностями калмыцкой практики буддизма по сравнению с бурятской и монгольской.

2 день

Цветущие поля тюльпанов, буддийский хурул, экскурсия по Элисте и знакомство с культурой: мастер-классы, дегустация, фотосессия в костюмах

После завтрака отправимся на цветущие тюльпановые поля для фотосессии. Если повезёт, застанем не только алые ковры цветов, но и редкий чёрный тюльпан.

Посетим загородный буддийский хурул «Сякюсн-Сюме», где увидим фрески местных художников, статую Будды Шакьямуни и приобщимся к традиции: повесим флаги для привлечения счастья и удачи.

Побываем на «Месте Силы» Ова, совершим обряд подношения небу, земле и пространству, познакомимся с буддийской культурой и тенгрианством.

После этого начнётся обзорная экскурсия по Элисте: с главной площади, культурного комплекса Пагоды Семи Дней, через «Алтын Босх» — Золотые ворота, к Ступе Просветления. Прогулка продолжится по парку «Дружба», где узнаем факты о жизни в столице.

После обеда посетим City Chess (Город Шахмат), памятник Остапу Бендеру и музей кочевых народов Калмыкии. Здесь будет экскурсия по юртам, рассказ об истории и культуре, демонстрация старокалмыцкой письменности Тодо Бичг, концерт народной музыки, мастер-классы по головоломкам, калмыцким танцам, стрельбе из лука, фотосессия в национальных костюмах и дегустация традиционных напитков.

3 день

«Страна Бумба»: солёное Розовое озеро, поющие барханы, погружение в быт, прогулка на верблюдах и мастер-класс

После завтрака поедем в посёлок Адык (~140 км). Вас ждёт экскурсия по легендарной «Стране Бумба» с посещением Розового озера, поющих барханов и национальным обедом. В этнопарке мы погрузимся в традиционный быт калмыков, совершим прогулки на верблюдах, познакомимся с историей народа и примем участие в мастер-классах по охотничьему ремеслу.

Далее пересаживаемся на УАЗ-2206 и отправимся к барханам, которые при контакте с ветром издают причудливые звуки. А затем — к берегам солёных Меклетинских озёр, где вода окрашена микроскопическим рачком Artemia Salina и используется для лечебной грязи. Летом, когда водоём частично высыхает, поверхность покрывается соляной коркой, создавая эффект «розового льда».

После сытного обеда желающие смогут прокатиться на лошади или верблюде. Вечером вернёмся в Элисту.

4 день

Прибытие в Волгоград и экскурсия по Мамаеву кургану

После завтрака поедем в Волгоград (~293 км) с ориентировочным прибытием в 12:30. После обеда начнётся экскурсия по Мамаеву кургану. Дойдём до подножья скульптуры «Родина-мать зовёт», увидим композицию «Память поколений», аллею тополей, стены-руины с изображениями событий войны, площадь «Стоявших насмерть» и «площадь Скорби», а также понаблюдаем смену роты почётного караула в Зале Воинской Славы.

Во время экскурсии узнаем о Сталинградской битве, роли города в войне, великих военачальниках и героях Сталинграда. Гид расскажет о создании памятника-ансамбля и прообразах главных скульптур. Завершим визитом к храму «Всех святых», возведённому к 60-летию победы в ВОВ.

Программа завершится в 16:30, после чего отвезём вас на вокзал или в аэропорт Волгограда. При желании можно выбрать вариант авиаперелёта Элиста – Москва; в этом случае необходимо добраться в аэропорт Элисты самостоятельно. Стоимость тура не изменится.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник30 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 4 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на ж/д вокзал и в аэропорт
  • Работа гида-сопровождающего
  • Экскурсии по программе
  • Выезд на тюльпановые поля
  • Участие в обряде на Ова
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Волгограда и обратно
  • Ужины
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 34 300 ₽
  • Трансфер в аэропорт Элисты, если планируете улетать из неё
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40
Завершение: Ж/д вокзал или аэропорт Волгограда, 17:30. Вы сможете улететь домой из Элисты, трансфер до аэропорта - самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша команда имеет опыт работы в создании авторских путешествий с 1997 г. География наших туров: от Калининграда до Урала, от Карелии до Кавказа. Мы всегда стараемся делать программы «как для себя», максимально удобные для путешественников и по самой выгодной цене.

