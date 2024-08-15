4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300₽ за человека
4 дня
Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Погулять по заповедникам, полюбоваться степью, усыпанной тюльпанами, и посетить буддийские святыни
Начало: Волгоград, аэропорт или центр города, 10:00
12 апр в 14:00
15 апр в 14:00
54 000₽ за человека
4 дня
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Начало: Волгоград
13 апр в 10:00
17 апр в 10:00
41 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнненкова15 августа 2024Если не смотреть на погоду, то с организацией всё было хорошо: заброска, палатки, еда (правда немного малокалорийная), встреча с поезда и посадка на поезд.
- ООльга30 апреля 2024Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
- ММарина24 апреля 2024Тур насыщенный, хорошо организован.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «4-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Волгограде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Волгограде в сентябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 41 300 до 54 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Волгограде на 2024 год по теме «4-дневные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от 41300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь