Полезная информация о Волгограде
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Волгоград
Популярные экскурсии в Волгограде
4.5
6 отзывов
3500
₽
за чел.
Волгоград — город-герой, выдержавший множество испытаний на своем веку. Одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградская битва,...
4.6
10 отзывов
3500
₽
за чел.
Приглашаю вас на экскурсию с погружением в 400-летнюю историю Волгограда. Поговорим о событиях, начиная с основания города Царицына и военных лет Стал...
4.7
27 отзывов
2000
₽
за чел.
Персональная экскурсия по Мамаеву кургану. Мы расскажем вам об этом месте, как защищали Высоту 102, как чтили павших героев, как был возведен мемориал...
4.8
28 отзывов
3000
₽
за чел.
Я ознакомлю вас с городом на Волге во время поездки на автомобиле. Начнём путешествие от железнодорожного вокзала и закончим подъёмом на Мамаев курган...
5
35 отзывов
2100
₽
за чел.
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты