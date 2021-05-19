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Полезная информация о Волгограде

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Местное время в Волгограде
00:3624
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВолгоград
По-английскиVolgograd
Столица регионаВолгоград является столицей региона
Население города1 011 417 чел.
АэропортГумрак VOG
Часовой поясEurope/Volgograd
Средняя высота65 м. от уровня моря

Где находится Волгоград на карте

Волгоград фото города
Волгоград

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