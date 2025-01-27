Вселенная то и дело оставляет нам намёки или знаки. Где они скрываются? В названии кофеен, на витринах, рекламных баннерах, даже в меню булочной. Найти их сможет не каждый.
Нужен позитивный настрой, открытое сердце, немного магии и … грамотный путеводитель в виде данного квеста! Пройти его вы сможете в любое время и в своём темпе.
Нужен позитивный настрой, открытое сердце, немного магии и … грамотный путеводитель в виде данного квеста! Пройти его вы сможете в любое время и в своём темпе.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вы слышали о знаках вселенной? С их помощью можно узнать ответы на значимые жизненные вопросы, а ещё знатно повеселиться! Если вы любите детективы и загадки или интересуетесь темами искусства, музыки, истории, а также не прочь провести время интересно и с пользой, — этот квест для вас!
По мере прохождения квеста вам откроются не только увлекательные психологические подробности, но и факты о городе и интересные места для фото:
- Центральный рынок
- Улица Аллея Героев
- Советская улица
Организационные детали
- Маршрут квеста рассчитан на 1 час
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Центрального рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
Провёл экскурсии для 442 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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