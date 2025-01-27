Вселенная то и дело оставляет нам намёки или знаки. Где они скрываются? В названии кофеен, на витринах, рекламных баннерах, даже в меню булочной. Найти их сможет не каждый. Нужен позитивный настрой, открытое сердце, немного магии и … грамотный путеводитель в виде данного квеста! Пройти его вы сможете в любое время и в своём темпе.

Описание квеста

Вы слышали о знаках вселенной? С их помощью можно узнать ответы на значимые жизненные вопросы, а ещё знатно повеселиться! Если вы любите детективы и загадки или интересуетесь темами искусства, музыки, истории, а также не прочь провести время интересно и с пользой, — этот квест для вас!

По мере прохождения квеста вам откроются не только увлекательные психологические подробности, но и факты о городе и интересные места для фото:

Центральный рынок

Улица Аллея Героев

Советская улица

Организационные детали