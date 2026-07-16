Хотите оказаться на другой планете, не покупая билеты в космос? Всего 3 часа пути — и вы стоите на дне древнего океана Тетис. Здесь нет деревьев, нет тени, пейзажи не похожи на земные. Только белая соль, бесконечное небо и абсолютная тишина. И в этой тишине слышно, как под ногами хрустят миллионы кристаллов — осколки исчезнувшего мира.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Волгограда

Во время путевой экскурсии расскажем о местности, которую мы проезжаем, Золотой Орде и соледобыче в России и на озере Баскунчак. Расстояние до озера — 212 км.

11:00 — прибытие на озеро, плавание и отдых

Баскунчак — это 115 км² чистейшей соли посреди степи. Концентрация соли в воде такая же, как в Мёртвом море. Вода настолько плотная, что вы будете лежать на её поверхности, словно пушинка.

15:00 — отправление в Волгоград

19:00 — прибытие

Организационные детали