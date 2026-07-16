Хотите оказаться на другой планете, не покупая билеты в космос? Всего 3 часа пути — и вы стоите на дне древнего океана Тетис. Здесь нет деревьев, нет тени, пейзажи не похожи на земные. Только белая соль, бесконечное небо и абсолютная тишина. И в этой тишине слышно, как под ногами хрустят миллионы кристаллов — осколки исчезнувшего мира.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Волгограда
Во время путевой экскурсии расскажем о местности, которую мы проезжаем, Золотой Орде и соледобыче в России и на озере Баскунчак. Расстояние до озера — 212 км.
11:00 — прибытие на озеро, плавание и отдых
Баскунчак — это 115 км² чистейшей соли посреди степи. Концентрация соли в воде такая же, как в Мёртвом море. Вода настолько плотная, что вы будете лежать на её поверхности, словно пушинка.
15:00 — отправление в Волгоград
19:00 — прибытие
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Дополнительно оплачивается посещение душевых кабин для смытая соли/рапы/грязи ~200 ₽ за чел.
- Ланч-бокс и питьевую воду необходимо взять с собой — кафе и магазинов на озере нет
- С вами будет гид из нашей команды
в субботу в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|7000 ₽
|Стандартный
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома Офицеров
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 540 туристов
Мы предлагаем услуги по организации индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и экскурсионному обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «К солёным водам озера Баскунчак - из Волгограда»
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВолгоградское море под парусами - прогулка из Волжского
Увидеть ГЭС с воды, пройти мимо шлюзов и насладиться Волгой под парусом
Начало: В яхт-клубе города Волжский
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 33 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Прокатиться по Волге на комфортабельном катере и осмотреть знаковые локации с воды
Начало: У лодочного клуба «Корсар»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 9999 ₽ за всё до 3 чел.
7500 ₽ за человека