3 день

Гора Богдо - Богдинско-Баскунчакский заповедник

Завтрак. Сегодня весь день вы проведете на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, а также посетите гору Богдо. Вы увидите бескрайние залежи чистейшей соли, причудливые формы рельефа, многочисленную флору и фауну, марсианские пейзажи и бескрайние степи с парящими над ними орлами и ястребами, охотящимися за сусликами которые здешние места считают своим домом.

Программа посещения заповедника в нашей программе носит эксклюзивный характер, так как доступ на его территорию строго запрещен ввиду нахождения в приграничной зоне и наличия большого разнообразия фауны и флоры находящейся под охраной. Совместно с дирекцией заповедника вы посетите уникальный источник питающий озеро — Горькую речку, воды которой окрашиваются от ярко оранжевого до фиолетовых оттенков из-за большого количества окислов железа в составе воды. Также вы увидите следы эрозии в виде огромных балок с растрескавшейся от жары структурой почвы. Если повезет вы сможете увидеть сайгаков и гнезда хищных птиц. По желанию, вы сможете искупаться в соляном озере, испытав эффект поплавка как на Мертвом море.

