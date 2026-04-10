Тур на озёра Эльтон и Баскунчак

Марсианские пейзажи, дикая природа, фантастические рассветы и закаты
Тур на озёра Эльтон и Баскунчак
Описание тура

Надоели однотипные пейзажи средней полосы, хочется свежих впечатлений и диковинки? Предлагаем вам побывать на уникальных и необычных соляных озерах юга России. Это аналоги Мертвого моря в Израиле, но только концентрация соли гораздо больше, а лечебные свойства полезнее. Астраханская и Волгоградская области - регионы, где весна в апреле находится на самом пике и уже смело можно доставать крем для загара. Небо сливается в отражении с водой, а ослепительные краски разных оттенков притягивают девушек сделать шикарные селфи. Потрясающие закаты и рассветы просто выключают мозг и погружают в блаженство.
Отправляясь в тур на Эльтон и Баскунчак в апреле, вы получаете отличную возможность увидеть еще и цветение тюльпанов — всего десять дней в году непередаваемого зрелища!

Программа тура по дням

1 день

Волгоград

Прибытие участников группы в Волгоград. Размещение в отеле. Далее вы отправитесь на экскурсию по центральной части города, прогуляетесь по красивой набережной, посетите музей Сталинградской битвы и ближе к вечеру подниметесь на Мамаев курган. Возвращение в отель. Отдых.

2 день

Озеро Баскунчак

Завтрак. В 9-00 трансфер на озеро Баскунчак (ориентировочное время в пути 3 часа). Размещение в санатории. Обед в кафе. Первое знакомство с озером. Вы погуляете по его поверхности, увидите остатки старых соляных копий, инфраструктуру по добыче соли, почувствуете атмосферу знаменитого солончака. Ночь в санатории.

3 день

Гора Богдо - Богдинско-Баскунчакский заповедник

Завтрак. Сегодня весь день вы проведете на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, а также посетите гору Богдо. Вы увидите бескрайние залежи чистейшей соли, причудливые формы рельефа, многочисленную флору и фауну, марсианские пейзажи и бескрайние степи с парящими над ними орлами и ястребами, охотящимися за сусликами которые здешние места считают своим домом.

Программа посещения заповедника в нашей программе носит эксклюзивный характер, так как доступ на его территорию строго запрещен ввиду нахождения в приграничной зоне и наличия большого разнообразия фауны и флоры находящейся под охраной. Совместно с дирекцией заповедника вы посетите уникальный источник питающий озеро — Горькую речку, воды которой окрашиваются от ярко оранжевого до фиолетовых оттенков из-за большого количества окислов железа в составе воды. Также вы увидите следы эрозии в виде огромных балок с растрескавшейся от жары структурой почвы. Если повезет вы сможете увидеть сайгаков и гнезда хищных птиц. По желанию, вы сможете искупаться в соляном озере, испытав эффект поплавка как на Мертвом море.

4 день

Баскунчак - Эльтон

Встреча рассвета на озере Баскунчак, прогулка по железнодорожным путям пролегающим по самому озеру. Составы перевозящие соль прямо воде производят огромное впечатление! Завтрак. Переезд на поезде на Озеро Эльтон (время в пути 1 час 20 минут). Размещение в санатории. Трансфер на озеро. Если будет ясная погода, то вы увидите легендарный эльтонский закат! Закаты на Эльтоне — это бренд озера! Небо сливается с водной гладью и создает единое красочное полотно, в которое хочется погружаться целиком. Ночь в санатории.

5 день

Озеро Эльтон

Завтрак. Весь этот день вы проведете на озере, исследуя его артефакты и достопримечательности, посетите минеральный источник и сероводородные озера, понаблюдаете за фауной этого региона и конечно же испытаете на себе все целебные свойства лечебной грязи, которые превосходят по своим показателям состав Мертвого моря. Обед сегодня пройдет в гостях у местного жителя. Вам будут предложены блюда национальной казахской кухни. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни. Любой желающий сможет сфотографироваться в национальных костюмах. Вечером традиционно проводите закат, который является изюминкой любого дня проведенного на Эльтоне. Ночь в санатории.

6 день

Эльтон - Волгоград

Завтрак. Выезд из санатория. Трансфер в Волгоград (время в пути ориентировочно 5-6 часов). Окончание программы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных, двухместных номерах с питанием в санаториях (Эльтон и Баскунчак) и отеле 4 (Волгоград)
  • Питание: 1 день-без питания 2,3,4,5 дни - завтрак, обед 6 день-завтрак
  • Трансфер по всему маршруту экскурсии в г. Волгограде
  • Услуги гида, входные билеты в музеи и заповедник
Что не входит в цену
  • Перелет (переезд) до города Волгоград и обратно
  • Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
  • Другие услуги, не предусмотренные программой тура
Визы
Визы не требуются
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! С 2016 года создаем лучшие путешествия для ценителей красоты. Маршруты каждого тура разработаны профессиональными фотографами и гидами. Мы долгое время занимались организацией фототуров для фотографов со всего мира, а последние
5 лет сделали этот формат путешествий доступным для любого желающего. Это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и необычное. А главное - окажетесь в нужное время в нужном месте. В наших турах нет экономии на качестве отелей, питания и трансферов. Путешествия — это мгновения жизни, в которых человек должен быть счастлив! Приглашаем вас стать нашими друзьями, присоединяйтесь!

