Описание тура
Надоели однотипные пейзажи средней полосы, хочется свежих впечатлений и диковинки? Предлагаем вам побывать на уникальных и необычных соляных озерах юга России. Это аналоги Мертвого моря в Израиле, но только концентрация соли гораздо больше, а лечебные свойства полезнее. Астраханская и Волгоградская области - регионы, где весна в апреле находится на самом пике и уже смело можно доставать крем для загара. Небо сливается в отражении с водой, а ослепительные краски разных оттенков притягивают девушек сделать шикарные селфи. Потрясающие закаты и рассветы просто выключают мозг и погружают в блаженство.
Отправляясь в тур на Эльтон и Баскунчак в апреле, вы получаете отличную возможность увидеть еще и цветение тюльпанов — всего десять дней в году непередаваемого зрелища!
Программа тура по дням
Волгоград
Прибытие участников группы в Волгоград. Размещение в отеле. Далее вы отправитесь на экскурсию по центральной части города, прогуляетесь по красивой набережной, посетите музей Сталинградской битвы и ближе к вечеру подниметесь на Мамаев курган. Возвращение в отель. Отдых.
Озеро Баскунчак
Завтрак. В 9-00 трансфер на озеро Баскунчак (ориентировочное время в пути 3 часа). Размещение в санатории. Обед в кафе. Первое знакомство с озером. Вы погуляете по его поверхности, увидите остатки старых соляных копий, инфраструктуру по добыче соли, почувствуете атмосферу знаменитого солончака. Ночь в санатории.
Гора Богдо - Богдинско-Баскунчакский заповедник
Завтрак. Сегодня весь день вы проведете на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, а также посетите гору Богдо. Вы увидите бескрайние залежи чистейшей соли, причудливые формы рельефа, многочисленную флору и фауну, марсианские пейзажи и бескрайние степи с парящими над ними орлами и ястребами, охотящимися за сусликами которые здешние места считают своим домом.
Программа посещения заповедника в нашей программе носит эксклюзивный характер, так как доступ на его территорию строго запрещен ввиду нахождения в приграничной зоне и наличия большого разнообразия фауны и флоры находящейся под охраной. Совместно с дирекцией заповедника вы посетите уникальный источник питающий озеро — Горькую речку, воды которой окрашиваются от ярко оранжевого до фиолетовых оттенков из-за большого количества окислов железа в составе воды. Также вы увидите следы эрозии в виде огромных балок с растрескавшейся от жары структурой почвы. Если повезет вы сможете увидеть сайгаков и гнезда хищных птиц. По желанию, вы сможете искупаться в соляном озере, испытав эффект поплавка как на Мертвом море.
Баскунчак - Эльтон
Встреча рассвета на озере Баскунчак, прогулка по железнодорожным путям пролегающим по самому озеру. Составы перевозящие соль прямо воде производят огромное впечатление! Завтрак. Переезд на поезде на Озеро Эльтон (время в пути 1 час 20 минут). Размещение в санатории. Трансфер на озеро. Если будет ясная погода, то вы увидите легендарный эльтонский закат! Закаты на Эльтоне — это бренд озера! Небо сливается с водной гладью и создает единое красочное полотно, в которое хочется погружаться целиком. Ночь в санатории.
Озеро Эльтон
Завтрак. Весь этот день вы проведете на озере, исследуя его артефакты и достопримечательности, посетите минеральный источник и сероводородные озера, понаблюдаете за фауной этого региона и конечно же испытаете на себе все целебные свойства лечебной грязи, которые превосходят по своим показателям состав Мертвого моря. Обед сегодня пройдет в гостях у местного жителя. Вам будут предложены блюда национальной казахской кухни. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни. Любой желающий сможет сфотографироваться в национальных костюмах. Вечером традиционно проводите закат, который является изюминкой любого дня проведенного на Эльтоне. Ночь в санатории.
Эльтон - Волгоград
Завтрак. Выезд из санатория. Трансфер в Волгоград (время в пути ориентировочно 5-6 часов). Окончание программы.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных, двухместных номерах с питанием в санаториях (Эльтон и Баскунчак) и отеле 4 (Волгоград)
- Питание: 1 день-без питания 2,3,4,5 дни - завтрак, обед 6 день-завтрак
- Трансфер по всему маршруту экскурсии в г. Волгограде
- Услуги гида, входные билеты в музеи и заповедник
Что не входит в цену
- Перелет (переезд) до города Волгоград и обратно
- Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
- Другие услуги, не предусмотренные программой тура