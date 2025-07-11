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Двухдневные экскурсионные туры Волгограда

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Волгограде, цены от 15 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Размеренный уик-энд в Волгограде: индивидуальный автотур по знаковым локациям
На машине
2 дня
Размеренный уик-энд в Волгограде: индивидуальный автотур по знаковым локациям
Посетить купеческий Царицын, пройти по аллеям Мамаева кургана и увидеть Волжскую ГЭС
Начало: Волгоград, у собора Александра Невского, 9:00
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Волгоград. Экскурсионный тур
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Знакомьтесь, Волгоград. Экскурсионный тур
Начало: Волгоград
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
от 15 500 ₽ за человека
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
На автобусе
2 дня
5 отзывов
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40, центральный вход у фо...
4 апр в 07:40
11 апр в 07:40
18 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    11 июля 2025
    Знакомьтесь, Волгоград. Экскурсионный тур
    Гид Натали просто супер!!!
  • Н
    Наталья
    3 июля 2025
    Знакомьтесь, Волгоград. Экскурсионный тур
    Спасибо огромное турфирме Большая страна за нашу поездку, за организацию такого тура! Еще до поездки менеджер Ксения Гришина дала всю
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    информацию по туру, прислала вовремя все необходимые документы, учла все пожелания по туру. В Волгограде нас сопровождала гид Жанна Александровна, которая на протяжении всех экскурсий дала нам огромный объем информации, проявила чуткое отношение ко всем нашим вопросам. Спасибо водителю Володе, который сделал нашу поездку комфортной. Мы получили отличное впечатление от этих выходных в Волгограде!

  • О
    Ольга
    17 апреля 2025
    Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
    Насыщенная экскурсия, музей кочевых народов очень интересно и полно представил колорит Калмыкии. Полюбоваться тюльпанами удалось.
    Насыщенная экскурсия, музей кочевых народов очень интересно и полно представил колорит Калмыкии. Полюбоваться тюльпанами удалось
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
    Недавно к этой экскурсии появился подробный отзыв, другой путешественник хорошо все описал. Видимо, по его обработке замечания учли и нам
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    позвонили предупредить, что тюльпаны уже отцвели. Экскурсия очень интересная и хорошо организована, отель Марко Поло комфортный. Единственный минус-на Трипстере организатор указывает, что начало в 7:40, но оказалось, что организатор в это время только прибывает в город, и спрашивать у каждой из групп людей (а фонтан у вокзала-популярное место встречи), не на экскурсию ли они - было не особо комфортно. Путешественников не с Трипстепа заранее добавили в чат, где подробно все указали, в том числе, что начало в 8. Нам же не прислали контактов, городской телефон агентства утром еще не отвечал, в чате Трипстепа ответили только в 12, и для нас чат для исходящих сообщений закрылся уже в 7:40.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «2-дневные туры»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Размеренный уик-энд в Волгограде: индивидуальный автотур по знаковым локациям
  2. Знакомьтесь, Волгоград. Экскурсионный тур
  3. Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Сколько стоит тур в Волгограде в июле 2025
Сейчас в Волгограде в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 15 500 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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