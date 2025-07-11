Размеренный уик-энд в Волгограде: индивидуальный автотур по знаковым локациям
Посетить купеческий Царицын, пройти по аллеям Мамаева кургана и увидеть Волжскую ГЭС
Начало: Волгоград, у собора Александра Невского, 9:00
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Волгоград. Экскурсионный тур
Начало: Волгоград
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
от 15 500 ₽ за человека
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40, центральный вход у фо...
4 апр в 07:40
11 апр в 07:40
18 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана11 июля 2025Гид Натали просто супер!!!
- ННаталья3 июля 2025Спасибо огромное турфирме Большая страна за нашу поездку, за организацию такого тура! Еще до поездки менеджер Ксения Гришина дала всю
- ООльга17 апреля 2025Насыщенная экскурсия, музей кочевых народов очень интересно и полно представил колорит Калмыкии. Полюбоваться тюльпанами удалось.
- ЕЕлена5 мая 2024Недавно к этой экскурсии появился подробный отзыв, другой путешественник хорошо все описал. Видимо, по его обработке замечания учли и нам
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «2-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Волгограде в июле 2025
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