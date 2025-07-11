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позвонили предупредить, что тюльпаны уже отцвели. Экскурсия очень интересная и хорошо организована, отель Марко Поло комфортный. Единственный минус-на Трипстере организатор указывает, что начало в 7:40, но оказалось, что организатор в это время только прибывает в город, и спрашивать у каждой из групп людей (а фонтан у вокзала-популярное место встречи), не на экскурсию ли они - было не особо комфортно. Путешественников не с Трипстепа заранее добавили в чат, где подробно все указали, в том числе, что начало в 8. Нам же не прислали контактов, городской телефон агентства утром еще не отвечал, в чате Трипстепа ответили только в 12, и для нас чат для исходящих сообщений закрылся уже в 7:40.