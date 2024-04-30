4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300₽ за человека
6 дней
Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега
Отдохнуть от суеты и порыбачить на судака, щуку, сазана и окуня
Начало: Волгоград, встретим вас в городе или на ж/д вокзал...
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
43 000₽ за человека
4 дня
Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Погулять по заповедникам, полюбоваться степью, усыпанной тюльпанами, и посетить буддийские святыни
Начало: Волгоград, аэропорт или центр города, 10:00
12 апр в 14:00
15 апр в 14:00
54 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга30 апреля 2024Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Перезагрузка»
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