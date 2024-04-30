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Авторский тур
4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Начало: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
26 авг в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Начало: Волгоград, ж. - д. вокзал, 08:00
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
83 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга30 апреля 2024Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
- ННадежда17 августа 2023В Чегемские горы: параплан-тур на выходныеЭто были незабываемые 3 дня. (3-7августа): водопады,горы,подъёмы,палатка,костёр и главное полет. Организаторам огромное спасибо. Люся, ты молодец!!! Спасибо большое за твоё сопровождение - это были лучшие выходные.
- ЮЮлия1 августа 2023В Чегемские горы: параплан-тур на выходныеСпасибо огромное за такой потрясающий тур! Столько впечатлений, что не передать словами! Я ехала ради полётов, но получила намного больше!!!
- ММария31 июля 2023В Чегемские горы: параплан-тур на выходныеПрошло несколько дней, эмоции чуть улеглись и хочется написать Миле, Диме, Сергею и всем большую благодарность за поездку! Я предполагала,
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Групповые»
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