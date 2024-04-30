Групповые туры Волгограда

Найдено 4 тура в категории «Групповые» в Волгограде, цены от 41 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300 за человека
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Начало: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 000 за всё до 4 чел.
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
26 авг в 10:00
47 000 за человека
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Начало: Волгоград, ж. - д. вокзал, 08:00
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
83 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
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    значимые места Калмыкии. Увидели основные достопримечательности Элисты, розовое озеро, поющие барханы и горящий источник, прокатились на верблюдах, познакомились с историей и обычиями калмыцкого народа. Очень повезло с погодой, попали на период великолепного цветения тюльпанов! Посетили музей кочевых народов, поселок Адык, заповедник "Черные земли". Местные гиды-профессионалы своего дела, готовые ответить на любые вопросы об истории и традициях своего народа. Очень понравились местные жители, доброжелательные, образованные, любящие свою Родину. Запомнились и блюда национальной кухни. Великолепное путешествие! Рекомендуем всем!!!

    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно
  • Н
    Надежда
    17 августа 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Это были незабываемые 3 дня. (3-7августа): водопады,горы,подъёмы,палатка,костёр и главное полет. Организаторам огромное спасибо. Люся, ты молодец!!! Спасибо большое за твоё сопровождение - это были лучшие выходные.
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Спасибо огромное за такой потрясающий тур! Столько впечатлений, что не передать словами! Я ехала ради полётов, но получила намного больше!!!
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    Полёты это нечто волшебное и потрясающее! Я первый раз летала. Ощущения, что оказался в каком-то другом мире из фильма или сказки Страха не было. Мне потом полёт снился, настолько он запомнился. Но это ещё не всё. Нас ждали другие приключения на экскурсиях. Даже дождь не смог помешать нам! Мы всё сдружились за эти несколько дней. Компания классная получилась. Ощущения счастья, веселья из детства вернулись в этой поездке. Ребята, спасибо большое за такое приключения! Теперь всём советую поездку с вами.

  • М
    Мария
    31 июля 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Прошло несколько дней, эмоции чуть улеглись и хочется написать Миле, Диме, Сергею и всем большую благодарность за поездку! Я предполагала,
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    что будет классно, но чтобы так… ради полётов и гор стоит жить! Когда складывается всё именно так, как надо: погода для полёта сложилась (это я про себя, конечно же), поездка в заповедник - это отвал башки от красоты запах горного чабреца до сих пор в голове и в носу как-будто. Даже облака рассеялись на час, чтобы показать невероятное звездное небо Приехала другим человеком! Палатки, игры, костёр, новые знакомства и главное организация всего этого и всех! Спасибо вам большое хочется ещё теперь и пересматривая фотки, планируешь уже следующую поездку

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
  2. Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
  3. Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
  4. Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Сколько стоит тур в Волгограде в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Групповые" можно забронировать 4 тура от 41 300 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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