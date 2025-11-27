Мои заказы

Волгоградское море: по Нижней Волге под парусами

Отдохнуть на песчаных пляжах, постоять у руля, исследовать бухты и геологический памятник природы
Наше путешествие — это полное ощущение свободы, тишины и уединения.

Вместо гула мотора — лишь шорох ветра и плеск воды, вместо толп туристов — только наша небольшая команда и бескрайние речные
читать дальше

горизонты.

Днём мы будем купаться на песчаных пляжах, исследовать заброшенные деревни и нетронутые бухты, а вечерами — встречать закаты и делиться историями у костра.

Вас ждут геологические тайны Александровского грабена, чарующая акустика необитаемых бухт и звёздное небо, в котором можно утонуть взглядом.

Каждый день будет наполнен открытиями, а для тех, кто захочет попробовать себя в роли мореплавателя, будет возможность взять руль, натянуть паруса и получить настоящую отметку в логбуке о прохождении 110 морских миль. Это не просто отдых — это история, которая навсегда останется с вами.

Описание тура

Организационные детали

Минимальный набор личный вещей в теплое время года:

лёгкая курта или ветровка, возле воды вечерами бывает прохладно; кроксы (кеды), вся обувь без каблука и без черных подошв, лучше спортивная, можно взять с собой сменку; носки 3 пары минимум; спортивный костюм или аналог; две футболки; шорты; защита головы (бейсболку, панаму или шляпу), лучше светлое или белое, желательно с широкими полями; купальник и/или плавки солнцезащитный крем и очки (лучше на веревочке) рубашку с длинным рукавом (желательно белую) предметы личной гигиены полотенце для купания личную аптечку (общая есть на яхте)

Программа тура по дням

1 день

Встреча, закупка продуктов, отдых в бухте, переход до балки Водяная

Встречаемся и отправляемся за продуктами. К полудню закончим приготовления и направимся из яхт-клуба на маршрут. По пути вы узнаете о строительстве города Волжского и возведении Волжской ГЭС.

Затем выйдем в открытые воды и возьмём курс на бухту Шесть тополей. Там нас ждут обед, купание и переход к балке Водяная, где мы проведём первую ночёвку на песчаном пляже. Вечером можно будет развести костёр.

2 день

Экскурсия, отдых на пляже, переход в бухту у села Горноводяное

Этот день начнём с экскурсии: посетим археологические «раскопки» — остатки города эпохи Золотой Орды Бельджамен — или отправимся в тематический «Мир динозавров». В сезон соберём душистый чабрец. На шикарном песчаном пляже искупаемся и попробуем себя в сапбординге.

После обеда поднимем паруса и двинемся на север. К вечеру прибудем в бухту у села Горноводяное, где нас ждут ужин, отдых и, по желанию, костёр.

3 день

К Саратову через Александровский грабен, прогулка на сапах

Утро проведём на песчаном пляже, искупаемся и прогуляемся в поисках «сфинкса на скалах» и по деревне с домами 18 века. Затем поднимем паруса и направимся к Саратову через тектонический разлом Александровский грабен, возраст которого насчитывает более 30 миллионов лет. Высадимся на берег, пройдём по трещине и вернёмся обратно по верху обрывистого берега. Здесь же нас ждёт катание на сапах. К этому моменту мы преодолеем уже около 100 километров — это самая дальняя точка маршрута.

4 день

Начало обратного пути

Начнём обратный путь, двигаясь на юг, и остановимся на ночёвку на якоре. Каждый пункт маршрута обладает особой энергетикой, поэтому такие остановки особенно запоминаются. Если позволят уровень воды и погода, сделаем переход к «закрытым озёрам Казахстана», где устроим обед, а потом продолжим движение в сторону дома.

5 день

Продолжение пути

Сегодня по дороге, если позволит погода, зайдём на один из островов, искупаемся на мелководном пляже и там же устроим обед. К закату подойдём к уютной необитаемой бухте, которая славится своей удивительной акустикой. Здесь проведём ночь в полной тишине и покое.

6 день

Завершение тура

Этот день всегда наполнен лёгкой грустью — время возвращаться из сказочного мира волжских берегов в обычную жизнь. В полдень прибудем в яхт-клуб «Алькор», где завершим наше путешествие. Каждый поход получается уникальным: как бы ни был спланирован маршрут, природа всегда вносит свои коррективы. Именно это и делает здешние просторы притягательными, маня возвращаться снова и снова.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда яхты с капитаном
  • Сап
  • Вода, газ, топливо
  • Постельное бельё
  • Финальная уборка яхты после выхода
  • Место для стоянки в яхт-клубе для вашего автомобиля
Что не входит в цену
  • Проезд до яхт-клуба «Алькор»
  • Питание
  • Доплата за повара (опционально, если требуется): питание в дороге, минус 1 спальное место - от 60 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Волжский, Волгоградская область, яхт-клуб «Алькор», 2-й Базовый проезд, 7. Время встречи: 10:00 (возможно в течение дня, по договорённости)
Завершение: Г. Волжский, Волгоградская область, яхт-клуб «Алькор», 2-й Базовый проезд, 7. Время: 12:00 (возможно в течение дня, по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 153 туристов
Для меня яхтинг — это не просто вид активного отдыха, это возможность почувствовать себя свободным, найти свой путь, насладиться тишиной вдали от городской суеты и шума, и окунуться в бескрайний
читать дальше

мир водных приключений. За всё время яхтинга прошёл Черноморское побережье России, ходил на яхте вдоль Крыма, пересёк Балтику из Стокгольма в Россию (Выборг), прошёл большую часть южной Турции из Аланьи до Бодрума (яхтенные Мекки Турции: Каш, Фетхие, Мармарис, Датча). Покорено более 5000 морских миль.

