Вместо гула мотора — лишь шорох ветра и плеск воды, вместо толп туристов — только наша небольшая команда и бескрайние речные
Описание тура
Организационные детали
Минимальный набор личный вещей в теплое время года:лёгкая курта или ветровка, возле воды вечерами бывает прохладно; кроксы (кеды), вся обувь без каблука и без черных подошв, лучше спортивная, можно взять с собой сменку; носки 3 пары минимум; спортивный костюм или аналог; две футболки; шорты; защита головы (бейсболку, панаму или шляпу), лучше светлое или белое, желательно с широкими полями; купальник и/или плавки солнцезащитный крем и очки (лучше на веревочке) рубашку с длинным рукавом (желательно белую) предметы личной гигиены полотенце для купания личную аптечку (общая есть на яхте)
Программа тура по дням
Встреча, закупка продуктов, отдых в бухте, переход до балки Водяная
Встречаемся и отправляемся за продуктами. К полудню закончим приготовления и направимся из яхт-клуба на маршрут. По пути вы узнаете о строительстве города Волжского и возведении Волжской ГЭС.
Затем выйдем в открытые воды и возьмём курс на бухту Шесть тополей. Там нас ждут обед, купание и переход к балке Водяная, где мы проведём первую ночёвку на песчаном пляже. Вечером можно будет развести костёр.
Экскурсия, отдых на пляже, переход в бухту у села Горноводяное
Этот день начнём с экскурсии: посетим археологические «раскопки» — остатки города эпохи Золотой Орды Бельджамен — или отправимся в тематический «Мир динозавров». В сезон соберём душистый чабрец. На шикарном песчаном пляже искупаемся и попробуем себя в сапбординге.
После обеда поднимем паруса и двинемся на север. К вечеру прибудем в бухту у села Горноводяное, где нас ждут ужин, отдых и, по желанию, костёр.
К Саратову через Александровский грабен, прогулка на сапах
Утро проведём на песчаном пляже, искупаемся и прогуляемся в поисках «сфинкса на скалах» и по деревне с домами 18 века. Затем поднимем паруса и направимся к Саратову через тектонический разлом Александровский грабен, возраст которого насчитывает более 30 миллионов лет. Высадимся на берег, пройдём по трещине и вернёмся обратно по верху обрывистого берега. Здесь же нас ждёт катание на сапах. К этому моменту мы преодолеем уже около 100 километров — это самая дальняя точка маршрута.
Начало обратного пути
Начнём обратный путь, двигаясь на юг, и остановимся на ночёвку на якоре. Каждый пункт маршрута обладает особой энергетикой, поэтому такие остановки особенно запоминаются. Если позволят уровень воды и погода, сделаем переход к «закрытым озёрам Казахстана», где устроим обед, а потом продолжим движение в сторону дома.
Продолжение пути
Сегодня по дороге, если позволит погода, зайдём на один из островов, искупаемся на мелководном пляже и там же устроим обед. К закату подойдём к уютной необитаемой бухте, которая славится своей удивительной акустикой. Здесь проведём ночь в полной тишине и покое.
Завершение тура
Этот день всегда наполнен лёгкой грустью — время возвращаться из сказочного мира волжских берегов в обычную жизнь. В полдень прибудем в яхт-клуб «Алькор», где завершим наше путешествие. Каждый поход получается уникальным: как бы ни был спланирован маршрут, природа всегда вносит свои коррективы. Именно это и делает здешние просторы притягательными, маня возвращаться снова и снова.
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты с капитаном
- Сап
- Вода, газ, топливо
- Постельное бельё
- Финальная уборка яхты после выхода
- Место для стоянки в яхт-клубе для вашего автомобиля
Что не входит в цену
- Проезд до яхт-клуба «Алькор»
- Питание
- Доплата за повара (опционально, если требуется): питание в дороге, минус 1 спальное место - от 60 000 ₽