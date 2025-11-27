Встречаемся и отправляемся за продуктами. К полудню закончим приготовления и направимся из яхт-клуба на маршрут. По пути вы узнаете о строительстве города Волжского и возведении Волжской ГЭС.

Затем выйдем в открытые воды и возьмём курс на бухту Шесть тополей. Там нас ждут обед, купание и переход к балке Водяная, где мы проведём первую ночёвку на песчаном пляже. Вечером можно будет развести костёр.