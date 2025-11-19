Прогуляйтесь по старинным улочкам Вологды, открывая для себя тайны деревянных особняков и их необычных историй
Вологда приглашает на уникальную экскурсию в «Дом с виноградом», где резные наличники и старинные двери расскажут о прошлом. Особняк с угловым балконом и 50 окнами удивит своей историей и недавней
реконструкцией.
Посетители узнают о быте прошлых столетий, увидят столетний пол, фортепиано и другие удивительные вещи. Истории о врачах, частном училище и военном лазарете дополнят атмосферу. Это путешествие во времени оставит неизгладимые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
🏡 Уникальная архитектура
📜 Исторические факты
🎹 Старинные интерьеры
🕰 Погружение в прошлое
🏘 Атмосфера старой Вологды
Что можно увидеть
Дом с виноградом
Угловой балкон
Описание экскурсии
«Дом жилой» и «Дом живой»
Мы прогуляемся по уютной улочке с деревянными особняками и погрузимся в атмосферу старой Вологды. Я расскажу, в каком из домов обнаружили настоящий клад, где был кружевной рынок и когда возникли затейливые вологодский дома с угловым балконом. А после мы поскрипим ступеньками старинной лестницы, поднимаясь в одну из квартир такого типового дома. Пройдём по комнатам, и вы узнаете, как можно влюбиться не только в человека, но и в дом. Вас ждут столетний пол и фортепиано, буфеты и удивительные вещи, которые когда-то были чьим-то бытом.
Голоса прошлого
Кто построил этот дом? Чем занимались его хозяева? За старинным столом в уютной гостиной поговорим о кабинетах врачей, частном училище, коммунальных квартирах и даже военном лазарете, располагавшихся в стенах здания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Мальцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 2789 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Катя, я гид в Вологде. Люблю свой город и готова влюбить в него каждого. А ещё пою, перевожу, организую интересные и атмосферные события в нашем городе!