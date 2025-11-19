Вологда приглашает на уникальную экскурсию в «Дом с виноградом», где резные наличники и старинные двери расскажут о прошлом. Особняк с угловым балконом и 50 окнами удивит своей историей и недавней

реконструкцией. Посетители узнают о быте прошлых столетий, увидят столетний пол, фортепиано и другие удивительные вещи. Истории о врачах, частном училище и военном лазарете дополнят атмосферу. Это путешествие во времени оставит неизгладимые впечатления

Описание экскурсии

«Дом жилой» и «Дом живой»

Мы прогуляемся по уютной улочке с деревянными особняками и погрузимся в атмосферу старой Вологды. Я расскажу, в каком из домов обнаружили настоящий клад, где был кружевной рынок и когда возникли затейливые вологодский дома с угловым балконом. А после мы поскрипим ступеньками старинной лестницы, поднимаясь в одну из квартир такого типового дома. Пройдём по комнатам, и вы узнаете, как можно влюбиться не только в человека, но и в дом. Вас ждут столетний пол и фортепиано, буфеты и удивительные вещи, которые когда-то были чьим-то бытом.

Голоса прошлого

Кто построил этот дом? Чем занимались его хозяева? За старинным столом в уютной гостиной поговорим о кабинетах врачей, частном училище, коммунальных квартирах и даже военном лазарете, располагавшихся в стенах здания.