Мои заказы

«Дом с виноградом»: в гостях у прошлого

Прогуляйтесь по старинным улочкам Вологды, открывая для себя тайны деревянных особняков и их необычных историй
Вологда приглашает на уникальную экскурсию в «Дом с виноградом», где резные наличники и старинные двери расскажут о прошлом. Особняк с угловым балконом и 50 окнами удивит своей историей и недавней
читать дальше

реконструкцией.

Посетители узнают о быте прошлых столетий, увидят столетний пол, фортепиано и другие удивительные вещи. Истории о врачах, частном училище и военном лазарете дополнят атмосферу. Это путешествие во времени оставит неизгладимые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏡 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🎹 Старинные интерьеры
  • 🕰 Погружение в прошлое
  • 🏘 Атмосфера старой Вологды
«Дом с виноградом»: в гостях у прошлого© Катя
«Дом с виноградом»: в гостях у прошлого© Катя
«Дом с виноградом»: в гостях у прошлого© Катя

Что можно увидеть

  • Дом с виноградом
  • Угловой балкон

Описание экскурсии

«Дом жилой» и «Дом живой»

Мы прогуляемся по уютной улочке с деревянными особняками и погрузимся в атмосферу старой Вологды. Я расскажу, в каком из домов обнаружили настоящий клад, где был кружевной рынок и когда возникли затейливые вологодский дома с угловым балконом. А после мы поскрипим ступеньками старинной лестницы, поднимаясь в одну из квартир такого типового дома. Пройдём по комнатам, и вы узнаете, как можно влюбиться не только в человека, но и в дом. Вас ждут столетний пол и фортепиано, буфеты и удивительные вещи, которые когда-то были чьим-то бытом.

Голоса прошлого

Кто построил этот дом? Чем занимались его хозяева? За старинным столом в уютной гостиной поговорим о кабинетах врачей, частном училище, коммунальных квартирах и даже военном лазарете, располагавшихся в стенах здания.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Мальцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя
Катя — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 2789 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Катя, я гид в Вологде. Люблю свой город и готова влюбить в него каждого. А ещё пою, перевожу, организую интересные и атмосферные события в нашем городе!

Входит в следующие категории Вологды

Похожие экскурсии из Вологды

Встреча с Вологдой
Пешая
1.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
Начало: Памятник 800-летия Вологды
Завтра в 07:00
20 ноя в 07:30
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Вологда: всё лучшее за 2 часа
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: всё лучшее за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Узнайте, как менялся город и чем он живёт сегодня
Начало: На улице Маяковского
20 ноя в 09:00
22 ноя в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Вологда сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Завтра в 12:00
20 ноя в 12:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вологде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вологде