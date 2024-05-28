С Сергей Город, где резной палисад читать дальше тему деревянного зодчества, нам она интересна, но хотелось бы дополнить впечатления какими-нибудь дополнительными ремарками, пока шли от одного объекта до другого, может что-то из истории города или интересных фактах о жильцах. Алексей ждал от нас вопросы, мы их конечно задавали, но чисто в бытовом плане,наверное. Просто, при первом посещении города, помимо основной темы экскурсии хотелось бы больше информации по маршруту. Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли

С Сергей Вологда - первое знакомство Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.

Е Елена Вологда православная Были первый раз в Вологде. Очень хотелось поподробнее узнать историю города. В городе много храмов и церквей. Все подробно рассказал и показал Алексей. Отвечал на вопросы. Так же обзорная экскурсия по городу. И чудесные старинные дома

А Андрей Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом читать дальше которыми он делился в простой доступной манере, прекрасно поставленным преподавательским голосом. И весь рассказ был очень интересный динамичный, далеко выходящий за рамки истории конкретного монастыря. Давно не встречали такого профессионального гида, даже стало казаться, что профессия ЭКСКУРСОВОД канула в лету. Алексей поразил громадным объёмом знаний,

Е Елена Город, где резной палисад Очень приятные впечатления от экскурсии и от гида Алексея. Интересные факты, прекрасный рассказ, содержательный маршрут. С удовольствием вернемся на другие экскурсии Алексея!

В Вероника Встреча с Вологдой Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант

Н Наталья Город, где резной палисад Прекрасная экскурсия, на которой Алексей показал нам "деревянную" Вологду. Прекрасный, подробный рассказ о домах и людях. Хорошая речь, интересная подача. Очень рекомендуем эту экскурсию!

Н Наталья Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом Алексей прекрасный рассказчик, очень эрудирован и образован. Он смог нас увлечь и заинтересовать историей монастыря и его настоятелей. Почувствовали святость места и погрузились в события, с ним связанные. Спасибо большое! Советуем и рекомендуем

А Анна Встреча с Вологдой Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.