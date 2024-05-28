Экскурсии Вологды об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Вологде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: на ул. Чернышевского
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
Город, где резной палисад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
65 отзывов
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вологда православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Вологда православная: путешествие по святыням и храмам
Познайте духовное наследие Вологды, исследуя её величественные храмы и монастыри в компании опытного гида
16 июня в 08:00
17 июня в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 12:00
3 000 за всё до 10 чел.
Вологда - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
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    тему деревянного зодчества, нам она интересна, но хотелось бы дополнить впечатления какими-нибудь дополнительными ремарками, пока шли от одного объекта до другого, может что-то из истории города или интересных фактах о жильцах. Алексей ждал от нас вопросы, мы их конечно задавали, но чисто в бытовом плане,наверное. Просто, при первом посещении города, помимо основной темы экскурсии хотелось бы больше информации по маршруту.

  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Вологда - первое знакомство
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Вологда православная
    Были первый раз в Вологде. Очень хотелось поподробнее узнать историю города. В городе много храмов и церквей. Все подробно рассказал и показал Алексей. Отвечал на вопросы. Так же обзорная экскурсия по городу. И чудесные старинные дома
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Давно не встречали такого профессионального гида, даже стало казаться, что профессия ЭКСКУРСОВОД канула в лету. Алексей поразил громадным объёмом знаний,
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    которыми он делился в простой доступной манере, прекрасно поставленным преподавательским голосом. И весь рассказ был очень интересный динамичный, далеко выходящий за рамки истории конкретного монастыря.

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Очень приятные впечатления от экскурсии и от гида Алексея. Интересные факты, прекрасный рассказ, содержательный маршрут. С удовольствием вернемся на другие экскурсии Алексея!
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Прекрасная экскурсия, на которой Алексей показал нам "деревянную" Вологду. Прекрасный, подробный рассказ о домах и людях. Хорошая речь, интересная подача. Очень рекомендуем эту экскурсию!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
    Алексей прекрасный рассказчик, очень эрудирован и образован. Он смог нас увлечь и заинтересовать историей монастыря и его настоятелей. Почувствовали святость места и погрузились в события, с ним связанные. Спасибо большое! Советуем и рекомендуем
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой
  • И
    Илона
    7 мая 2024
    Вологда - первое знакомство
    Настоятельно рекомендую экскурсии от Антона всем тем, кто хочет "копнуть Вологду поглубже" - в его арсенале много любопытной информации и
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    о географии, и об истории, и о нравах этого замечательного города. Главное - определиться с тем, о чем именно вы хотите услышать, и дальше можно просто наслаждаться - не торопить, ни тормозить Антона не нужно: он подстраивается и под темп прогулки, и под скорость восприятия экскурсантов. Спасибо, Антон, и до новой встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «История и архитектура»

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  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
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