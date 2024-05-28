1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: на ул. Чернышевского
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вологда православная: путешествие по святыням и храмам
Познайте духовное наследие Вологды, исследуя её величественные храмы и монастыри в компании опытного гида
16 июня в 08:00
17 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 мая 2024Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
- ССергей23 мая 2024Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
- ЕЕлена16 мая 2024Были первый раз в Вологде. Очень хотелось поподробнее узнать историю города. В городе много храмов и церквей. Все подробно рассказал и показал Алексей. Отвечал на вопросы. Так же обзорная экскурсия по городу. И чудесные старинные дома
- ААндрей14 мая 2024Давно не встречали такого профессионального гида, даже стало казаться, что профессия ЭКСКУРСОВОД канула в лету. Алексей поразил громадным объёмом знаний,
- ЕЕлена14 мая 2024Очень приятные впечатления от экскурсии и от гида Алексея. Интересные факты, прекрасный рассказ, содержательный маршрут. С удовольствием вернемся на другие экскурсии Алексея!
- ВВероника13 мая 2024Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
- ННаталья12 мая 2024Прекрасная экскурсия, на которой Алексей показал нам "деревянную" Вологду. Прекрасный, подробный рассказ о домах и людях. Хорошая речь, интересная подача. Очень рекомендуем эту экскурсию!
- ННаталья12 мая 2024Алексей прекрасный рассказчик, очень эрудирован и образован. Он смог нас увлечь и заинтересовать историей монастыря и его настоятелей. Почувствовали святость места и погрузились в события, с ним связанные. Спасибо большое! Советуем и рекомендуем
- ААнна9 мая 2024Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
- ИИлона7 мая 2024Настоятельно рекомендую экскурсии от Антона всем тем, кто хочет "копнуть Вологду поглубже" - в его арсенале много любопытной информации и
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «История и архитектура»
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