На этой индивидуальной экскурсии вы увидите храмы XVI - XIX вв, деревянную архитектуру и уникальные памятники Вологды.
Узнаете занимательные вологодские легенды и исторические анекдоты, а также правдивые истории о жизни города
Узнаете занимательные вологодские легенды и исторические анекдоты, а также правдивые истории о жизни города
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы начнём путешествие с Ленивой площадки, где по легенде бы основан наш город.
- Затем посетим остатки огромного Кремля, заложенного Иваном Грозным, где поговорим о том, как Вологда чуть не стала столицей России.
- Далее вас ждет Соборная горка с величественным Софийским собором и Архиерейским подворьем, ну и конечно, уникальная вологодская деревянная архитектура на центральных улицах города.
- В конце экскурсии отправимся в район площади Революции (ранее она называлась Сенная), где вы узнаете об истории Вологды губернской.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Во время экскурсии по вашему желанию мы посетим православный храм, для этого дамам потребуются головные уборы и одежда с длинными полами. Если этого нет, все можно взять на входе в храм.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кремлевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Вологде
Провели экскурсии для 4539 туристов
Гиды нашей команды – настоящие профессионалы. Все мы имеем одно или два высших образования, как правило, это историки, филологи и богословы. Каждый из нас прошел обязательную аттестацию на право веденияЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 309 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
21 авг 2024
Алексей провел прекрасную экскурсию для нашей семьи. Видно, что человек обладает глубокими знаниями, но самое главное он умеет их передать доступным языком! Ни нудно) Мы остались очень довольны! От души рекомендуем Алексея.
О
Ольга
21 авг 2024
Алексею большое спасибо за интересный рассказ!
М
Мария
9 авг 2024
Экскурсию проводил экскурсовод Зосима. Очень интересно, интерактивно и информативно! Понравилось и детям, и взрослым!
Е
Елена
3 авг 2024
Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻 узнали очень многое из истории страны и города в частности.
Особенно потряс памятник Ленину))) мы много где побывали, но такого вождя увидели впервые)))
Особенно потряс памятник Ленину))) мы много где побывали, но такого вождя увидели впервые)))
Д
Дарья
28 июл 2024
Алексей до конца экскурсии сохраняет интригу, сложные исторические моменты рассказывает доступно и увлекательно. .
В
Всеволод
19 июл 2024
Очень интересная экскурсия и маршрут. Алексей мастер своего дела.
Ольга
7 июл 2024
Мы были на данной экскурсии с Андреем. Хочу поблагодарить нашего экскурсовода за неспешный рассказ о достопримечательностях Вологды с ориентировкой на наш опыт и маршрут. Андрей охотно отвечал на возникающие у нас вопросы, интересовался нашим опытом… 2 с лишним часа живого диалога, совмещенного с прогулкой, пролетели незаметно… спасибо и до новых встреч!
е
елена
13 июн 2024
Были на экскурсии «Вологда и ее старина» 9 июня 2024 года с экскурсоводом Алексеем. Наша группа из Новороссийска благодарит Алексея за замечательную экскурсию, которую он нам провел. Прекрасное знание материала, интересные рассказы о жизни города и его жителей, хорошо выбранный маршрут! СПАСИБО!!!
Ирина
10 июн 2024
Прекрасная экскурсия! Продуманный маршрут, интересные факты, хороший литературный язык и изложение материала. Вологда интересна своей историей. Алексей постарался раскрыть нам ее. Ему это удалось. Благодарим!
Л
Людмила
29 мая 2024
Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города.
Спасибо.
Спасибо.
Б
Борис
25 мая 2024
Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
Елена
9 мая 2024
Экскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, с добавлением легенд, занимательных историй, шутливых историй. И, хоть погода была прохладная, с удовольствием прошлись по городу. Огромное спасибо!
И
Ирина
5 мая 2024
Мы были впервые в Вологде. Очень нужная и интересная экскурсия с профессионалом, знающим свой город и любящем его. Алексей может ответить на любой ваш вопрос, хороший рассказчик и позитивный человек. Было ощущение, будто мы в гостях у старого знакомого, пригласившего прогуляться по городу и рассказать о истории и людях сделавших этот, действительно интересный город.
М
Марина
1 мая 2024
Алексей прекрасный рассказчик. Всем советую. Спокойный, выдержанный, очень доступно обо всём рассказал. Два часа пролетели незаметно. Получили много интересной информации и узнали новые исторические факты, о которых даже не подозревали. Экскурсия подойдёт для людей разного возраста, абсолютно не утомительная. Всё успели посмотреть и сфотографировать. Мы с мужем остались очень довольны.
А
Алексей
28 апр 2024
Алексей - прекрасный гид! Отличное знание истории, очень увлекательно рассказывает. Всем рекомендую
Входит в следующие категории Вологды
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