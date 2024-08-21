Вологда и её старина

Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите храмы XVI - XIX вв, деревянную архитектуру и уникальные памятники Вологды.

Узнаете занимательные вологодские легенды и исторические анекдоты, а также правдивые истории о жизни города
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в прошлые века и сейчас.

Путешествие начнётся с Ленивой площадки, затем вы посетите остатки Кремля, заложенного Иваном Грозным, и узнаете, как Вологда чуть не стала столицей России.

Далее вас ждёт Соборная горка с Софийским собором и Архиерейским подворьем, а также уникальная деревянная архитектура на центральных улицах города. В конце экскурсии отправитесь в район площади Революции, где узнаете об истории Вологды губернской

4.93
309 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Храмы XVI - XIX вв
  • 🏠 Деревянная архитектура
  • 📜 Исторические анекдоты
  • 🗺️ Уникальные памятники
  • 🏰 Остатки Кремля Ивана Грозного
    • Вологда и её старина
    Вологда и её старина
    Вологда и её старина
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Ленивая площадка
  • Кремль Ивана Грозного
  • Соборная горка
  • Софийский собор
  • Архиерейское подворье
  • Площадь Революции

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Мы начнём путешествие с Ленивой площадки, где по легенде бы основан наш город.
    • Затем посетим остатки огромного Кремля, заложенного Иваном Грозным, где поговорим о том, как Вологда чуть не стала столицей России.
    • Далее вас ждет Соборная горка с величественным Софийским собором и Архиерейским подворьем, ну и конечно, уникальная вологодская деревянная архитектура на центральных улицах города.
    • В конце экскурсии отправимся в район площади Революции (ранее она называлась Сенная), где вы узнаете об истории Вологды губернской.

    Организационные детали

    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
    • Во время экскурсии по вашему желанию мы посетим православный храм, для этого дамам потребуются головные уборы и одежда с длинными полами. Если этого нет, все можно взять на входе в храм.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Кремлевской площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 309 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Вологда и её старина (Анастасия)Вологда и её старина (Анастасия)Вологда и её старина (Анастасия)Вологда и её старина (Анастасия)Вологда и её старина (Анастасия)Вологда и её старина (Анастасия)Вологда и её старина (Елена)Вологда и её старина (Елена)Вологда и её старина (Елена)Вологда и её старина (Елена)Вологда и её старина (елена)Вологда и её старина (елена)Вологда и её старина (елена)Вологда и её старина (Елена)Вологда и её старина (Елена)Вологда и её старина (Елена)Вологда и её старина (Ирина)Вологда и её старина (Ирина)Вологда и её старина (Ирина)Вологда и её старина (Ирина)Вологда и её старина (Ирина)Вологда и её старина (Ирина)Вологда и её старина (Олег)Вологда и её старина (Олег)Вологда и её старина (Олег)Вологда и её старина (Игорь)Вологда и её старина (Игорь)Вологда и её старина (Игорь)Вологда и её старина (Игорь)Вологда и её старина (Игорь)
    А
    21 авг 2024
    Алексей провел прекрасную экскурсию для нашей семьи. Видно, что человек обладает глубокими знаниями, но самое главное он умеет их передать доступным языком! Ни нудно) Мы остались очень довольны! От души рекомендуем Алексея.
    Алексей провел прекрасную экскурсию для нашей семьи. Видно, что человек обладает глубокими знаниями, но самое главноеАлексей провел прекрасную экскурсию для нашей семьи. Видно, что человек обладает глубокими знаниями, но самое главноеАлексей провел прекрасную экскурсию для нашей семьи. Видно, что человек обладает глубокими знаниями, но самое главноеАлексей провел прекрасную экскурсию для нашей семьи. Видно, что человек обладает глубокими знаниями, но самое главноеАлексей провел прекрасную экскурсию для нашей семьи. Видно, что человек обладает глубокими знаниями, но самое главноеАлексей провел прекрасную экскурсию для нашей семьи. Видно, что человек обладает глубокими знаниями, но самое главное
    О
    21 авг 2024
    Алексею большое спасибо за интересный рассказ!
    М
    9 авг 2024
    Экскурсию проводил экскурсовод Зосима. Очень интересно, интерактивно и информативно! Понравилось и детям, и взрослым!
    Е
    3 авг 2024
    Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻 узнали очень многое из истории страны и города в частности.
    Особенно потряс памятник Ленину))) мы много где побывали, но такого вождя увидели впервые)))
    Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻
    Д
    28 июл 2024
    Алексей до конца экскурсии сохраняет интригу, сложные исторические моменты рассказывает доступно и увлекательно. .
    В
    19 июл 2024
    Очень интересная экскурсия и маршрут. Алексей мастер своего дела.
    Ольга
    7 июл 2024
    Мы были на данной экскурсии с Андреем. Хочу поблагодарить нашего экскурсовода за неспешный рассказ о достопримечательностях Вологды с ориентировкой на наш опыт и маршрут. Андрей охотно отвечал на возникающие у нас вопросы, интересовался нашим опытом… 2 с лишним часа живого диалога, совмещенного с прогулкой, пролетели незаметно… спасибо и до новых встреч!
    е
    13 июн 2024
    Были на экскурсии «Вологда и ее старина» 9 июня 2024 года с экскурсоводом Алексеем. Наша группа из Новороссийска благодарит Алексея за замечательную экскурсию, которую он нам провел. Прекрасное знание материала, интересные рассказы о жизни города и его жителей, хорошо выбранный маршрут! СПАСИБО!!!
    Были на экскурсии «Вологда и ее старина» 9 июня 2024 года с экскурсоводом Алексеем. Наша группаБыли на экскурсии «Вологда и ее старина» 9 июня 2024 года с экскурсоводом Алексеем. Наша группаБыли на экскурсии «Вологда и ее старина» 9 июня 2024 года с экскурсоводом Алексеем. Наша группа
    Ирина
    10 июн 2024
    Прекрасная экскурсия! Продуманный маршрут, интересные факты, хороший литературный язык и изложение материала. Вологда интересна своей историей. Алексей постарался раскрыть нам ее. Ему это удалось. Благодарим!
    Л
    29 мая 2024
    Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города.
    Спасибо.
    Б
    25 мая 2024
    Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
    Елена
    9 мая 2024
    Экскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, с добавлением легенд, занимательных историй, шутливых историй. И, хоть погода была прохладная, с удовольствием прошлись по городу. Огромное спасибо!
    Экскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, сЭкскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, сЭкскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, с
    И
    5 мая 2024
    Мы были впервые в Вологде. Очень нужная и интересная экскурсия с профессионалом, знающим свой город и любящем его. Алексей может ответить на любой ваш вопрос, хороший рассказчик и позитивный человек. Было ощущение, будто мы в гостях у старого знакомого, пригласившего прогуляться по городу и рассказать о истории и людях сделавших этот, действительно интересный город.
    М
    1 мая 2024
    Алексей прекрасный рассказчик. Всем советую. Спокойный, выдержанный, очень доступно обо всём рассказал. Два часа пролетели незаметно. Получили много интересной информации и узнали новые исторические факты, о которых даже не подозревали. Экскурсия подойдёт для людей разного возраста, абсолютно не утомительная. Всё успели посмотреть и сфотографировать. Мы с мужем остались очень довольны.
    А
    28 апр 2024
    Алексей - прекрасный гид! Отличное знание истории, очень увлекательно рассказывает. Всем рекомендую

    Входит в следующие категории Вологды

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