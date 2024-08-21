А Анастасия Алексей провел прекрасную экскурсию для нашей семьи. Видно, что человек обладает глубокими знаниями, но самое главное он умеет их передать доступным языком! Ни нудно) Мы остались очень довольны! От души рекомендуем Алексея.

О Ольга Алексею большое спасибо за интересный рассказ!

М Мария Экскурсию проводил экскурсовод Зосима. Очень интересно, интерактивно и информативно! Понравилось и детям, и взрослым!

Е Елена Благодарим Алексея за интересную прогулку по историческому центру города. Сразу чувствуется, что он профессионал своего дела👍🏻👍🏻👍🏻 узнали очень многое из истории страны и города в частности.

Особенно потряс памятник Ленину))) мы много где побывали, но такого вождя увидели впервые)))

Д Дарья Алексей до конца экскурсии сохраняет интригу, сложные исторические моменты рассказывает доступно и увлекательно. .

В Всеволод Очень интересная экскурсия и маршрут. Алексей мастер своего дела.

Ольга Мы были на данной экскурсии с Андреем. Хочу поблагодарить нашего экскурсовода за неспешный рассказ о достопримечательностях Вологды с ориентировкой на наш опыт и маршрут. Андрей охотно отвечал на возникающие у нас вопросы, интересовался нашим опытом… 2 с лишним часа живого диалога, совмещенного с прогулкой, пролетели незаметно… спасибо и до новых встреч!

е елена Были на экскурсии «Вологда и ее старина» 9 июня 2024 года с экскурсоводом Алексеем. Наша группа из Новороссийска благодарит Алексея за замечательную экскурсию, которую он нам провел. Прекрасное знание материала, интересные рассказы о жизни города и его жителей, хорошо выбранный маршрут! СПАСИБО!!!

Ирина Прекрасная экскурсия! Продуманный маршрут, интересные факты, хороший литературный язык и изложение материала. Вологда интересна своей историей. Алексей постарался раскрыть нам ее. Ему это удалось. Благодарим!

Л Людмила Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города.

Спасибо.

Б Борис Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!

Елена Экскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, с добавлением легенд, занимательных историй, шутливых историй. И, хоть погода была прохладная, с удовольствием прошлись по городу. Огромное спасибо!

И Ирина Мы были впервые в Вологде. Очень нужная и интересная экскурсия с профессионалом, знающим свой город и любящем его. Алексей может ответить на любой ваш вопрос, хороший рассказчик и позитивный человек. Было ощущение, будто мы в гостях у старого знакомого, пригласившего прогуляться по городу и рассказать о истории и людях сделавших этот, действительно интересный город.

М Марина Алексей прекрасный рассказчик. Всем советую. Спокойный, выдержанный, очень доступно обо всём рассказал. Два часа пролетели незаметно. Получили много интересной информации и узнали новые исторические факты, о которых даже не подозревали. Экскурсия подойдёт для людей разного возраста, абсолютно не утомительная. Всё успели посмотреть и сфотографировать. Мы с мужем остались очень довольны.