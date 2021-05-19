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Полезная информация о Вологде

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Местное время в Вологде
00:3642
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВологда
По-английскиVologda
Столица регионаВологда является столицей региона
Население города314 900 чел.
АэропортВологда VGD
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота125 м. от уровня моря

Где находится Вологда на карте

Вологда фото города
Вологда

Популярные экскурсии в Вологде

Обзорная экскурсия по Вологде
Обзорная экскурсия по Вологде
5
6 отзывов
4000
за чел.
На берегу реки Вологды находится одноименный город. Город Вологда — центр Русского севера, который известен своим деревянным зодчеством и церковной ар...
Здесь русский дух в веках произошёл
Здесь русский дух в веках произошёл
5
35 отзывов
3125
за чел.
Обзорная трехчасовая не занудливая экскурсия по исторической части Вологды на автомашине (автобусе) заказчика или экскурсовода с тремя-пятью выходами.
По вологодским дворикам и задворкам
По вологодским дворикам и задворкам
4.9
7 отзывов
3000
за чел.
Экскурсия по дворикам и переулкам, скрытых от наших глаз:)
Вологда деревянная
Вологда деревянная
2600
за чел.
Мы посмотрим одну из особенностей Вологды — деревянные дома. Мы увидим доходные дома и дворянские особняки, знаменитый вологодский тип дома, застройку...
Вологда и ее старина
Вологда и ее старина
4.9
126 отзывов
2500
за чел.
Обзорная экскурсия по самым интересным и знаковым объектам города
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