Полезная информация о Вологде
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Вологда
Популярные экскурсии в Вологде
5
6 отзывов
4000
₽
за чел.
На берегу реки Вологды находится одноименный город. Город Вологда — центр Русского севера, который известен своим деревянным зодчеством и церковной ар...
5
35 отзывов
3125
₽
за чел.
Обзорная трехчасовая не занудливая экскурсия по исторической части Вологды на автомашине (автобусе) заказчика или экскурсовода с тремя-пятью выходами.
4.9
7 отзывов
3000
₽
за чел.
Экскурсия по дворикам и переулкам, скрытых от наших глаз:)
2600
₽
за чел.
Мы посмотрим одну из особенностей Вологды — деревянные дома. Мы увидим доходные дома и дворянские особняки, знаменитый вологодский тип дома, застройку...
4.9
126 отзывов
2500
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по самым интересным и знаковым объектам города