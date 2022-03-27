Что вас ожидает

Старинный дом

Осмотрев дом купца Черноглазова снаружи, вы пройдете внутрь — и перенесетесь в годы на рубеже 19 и 20 веков. Атмосферу создают сохранившаяся мебель и продуманные детали. На этом фоне я расскажу об истории дома с лилиями, о его прежних хозяевах и о том, как их судьбы перекликаются с событиями того времени.

И его новая жизнь

Восстановление дома с лилиями стало резонансным событием для нашей Вологды, и новые владельцы открыли двери для вологжан и гостей города. Поэтому часть экскурсии посвящена современной жизни дома: вы узнаете о реставрации и о том, как можно использовать исторический особняк в своих целях, сохраняя его дух.

Организационные детали

На первом этаже дома расположен цветочный магазин, где вы можете купить сувениры с тематикой Дома с лилиями и не только.