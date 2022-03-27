Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь

Узнать о судьбе особняка и об удивительном проекте, любуясь интерьерами

Индивидуальная
Семья вологодских предпринимателей, мои друзья, купили Дом с лилиями, отреставрировали его, используют для разных мероприятий и рады гостям.

Экскурсия в Дом с лилиями — это всегда теплая встреча и рассказы от человека, который знает жизнь дома изнутри.

За 1,5 часа вы познакомитесь с вологодским деревянным модерном, услышите о прежних владельцах особняка и сделаете красивые фото.
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Старинный дом

Осмотрев дом купца Черноглазова снаружи, вы пройдете внутрь — и перенесетесь в годы на рубеже 19 и 20 веков. Атмосферу создают сохранившаяся мебель и продуманные детали. На этом фоне я расскажу об истории дома с лилиями, о его прежних хозяевах и о том, как их судьбы перекликаются с событиями того времени.

И его новая жизнь

Восстановление дома с лилиями стало резонансным событием для нашей Вологды, и новые владельцы открыли двери для вологжан и гостей города. Поэтому часть экскурсии посвящена современной жизни дома: вы узнаете о реставрации и о том, как можно использовать исторический особняк в своих целях, сохраняя его дух.

Организационные детали

На первом этаже дома расположен цветочный магазин, где вы можете купить сувениры с тематикой Дома с лилиями и не только.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Чернышевского
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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