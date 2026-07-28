Почему вологжане назначают встречи «у коня»? Что за пролом, через который ходят все жители? Чем местное деревянное зодчество отличается от любого другого? Ответы — на квесте по историческому центру города. Вы будете искать разгадки на памятниках, фасадах и арт-объектах и узнаете Вологду с новой стороны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Как проходит квест

Вы самостоятельно идёте по маршруту с помощью Telegram или Max. На каждой точке бот предложит задание: внимательно рассмотреть памятник, фасад или архитектурную деталь и найти ответ. Застряли — берёте подсказку. После правильного ответа откроется короткая история об этом месте — в текстовом или аудиоформате.

Пример задания

На Кремлёвской площади нужно найти уличный бинокль с датой 1959 и сравнить старый вид с нынешним: что было на площади тогда, а сейчас исчезло?

Маршрут

Кремлёвская площадь — открыточное сердце Вологды: стены кремля, купола Софийского собора, набережная

— открыточное сердце Вологды: стены кремля, купола Софийского собора, набережная «Дом с добром» — образец вологодского деревянного зодчества с резным фасадом

— образец вологодского деревянного зодчества с резным фасадом Памятник Ивану Грозному — шестиметровая бронзовая фигура царя со скипетром и державой

— шестиметровая бронзовая фигура царя со скипетром и державой Памятник Батюшкову — тот самый, у которого вологжане назначают встречи «у коня»

— тот самый, у которого вологжане назначают встречи «у коня» Музей кружева — единственный в России, который посвящён этому искусству

— единственный в России, который посвящён этому искусству Церковь Покрова на Торгу — нарядный храм, чей тёплый придел освящён в честь супружеской пары

— нарядный храм, чей тёплый придел освящён в честь супружеской пары Арт-объект «Птица-говорун» — кованая скульптура у сувенирных рядов, со своим талисманом на счастье

— кованая скульптура у сувенирных рядов, со своим талисманом на счастье Площадь Старого рынка со знаменитым проломом, через который ходят все местные

со знаменитым проломом, через который ходят все местные Памятник Ленину на Гостинодворском бульваре — не такой, как в других городах

на Гостинодворском бульваре — не такой, как в других городах Скульптура «Девочка с мороженым», которая прячет свой пломбир

Организационные детали