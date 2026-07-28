Почему вологжане назначают встречи «у коня»? Что за пролом, через который ходят все жители? Чем местное деревянное зодчество отличается от любого другого? Ответы — на квесте по историческому центру города. Вы будете искать разгадки на памятниках, фасадах и арт-объектах и узнаете Вологду с новой стороны.
Описание квеста
Как проходит квест
Вы самостоятельно идёте по маршруту с помощью Telegram или Max. На каждой точке бот предложит задание: внимательно рассмотреть памятник, фасад или архитектурную деталь и найти ответ. Застряли — берёте подсказку. После правильного ответа откроется короткая история об этом месте — в текстовом или аудиоформате.
Пример задания
На Кремлёвской площади нужно найти уличный бинокль с датой 1959 и сравнить старый вид с нынешним: что было на площади тогда, а сейчас исчезло?
Маршрут
- Кремлёвская площадь — открыточное сердце Вологды: стены кремля, купола Софийского собора, набережная
- «Дом с добром» — образец вологодского деревянного зодчества с резным фасадом
- Памятник Ивану Грозному — шестиметровая бронзовая фигура царя со скипетром и державой
- Памятник Батюшкову — тот самый, у которого вологжане назначают встречи «у коня»
- Музей кружева — единственный в России, который посвящён этому искусству
- Церковь Покрова на Торгу — нарядный храм, чей тёплый придел освящён в честь супружеской пары
- Арт-объект «Птица-говорун» — кованая скульптура у сувенирных рядов, со своим талисманом на счастье
- Площадь Старого рынка со знаменитым проломом, через который ходят все местные
- Памятник Ленину на Гостинодворском бульваре — не такой, как в других городах
- Скульптура «Девочка с мороженым», которая прячет свой пломбир
Организационные детали
- Это самостоятельный квест без гида. Его можно поставить на паузу в любой точке
- На всю компанию понадобится один смартфон. На нём должен быть установлен мессенджер Telegram или Max
- Доступ к квесту откроется автоматически после оплаты остатка
- Маршрут кольцевой на ~2500 шагов. Вы вернётесь ровно туда, откуда начали, — удобно, если приехали на машине
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кремлёвской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 190 туристов
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Города России для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Купил детям этот квест со своего аккаунта, поэтому отзыв оставляю сам, но с их слов.
Дети взрослые (30 лет) сходили на квест - прогулку сразу после нас. Они с данным форматом
Дети взрослые (30 лет) сходили на квест - прогулку сразу после нас. Они с данным форматом
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А
Сходили с женой на квест-прогулку. Были опасения, что формат нам по возрасту не подойдет. Оказалось, зря переживали. Очень понравилось! Вопросы интересные, все понятно описано - куда идти, на что смотреть. Очень познавательно и бюджетно. Рекомендуем однозначно!!!
Кстати сразу же купил эту прогулку и для детей, отзыв от них оставлю отдельно.
Кстати сразу же купил эту прогулку и для детей, отзыв от них оставлю отдельно.
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Спасибо большое за ваш интерактивный квест!
Нам очень понравилось, понравилось то,что к каждой локации было аудио сопровождение и фотографии. К сожалению к некоторым локациям было не попасть, так как была подготовка к мероприятию, но не сильно страшно.
Хотелось бы еще похожие квесты пройти
Нам очень понравилось, понравилось то,что к каждой локации было аудио сопровождение и фотографии. К сожалению к некоторым локациям было не попасть, так как была подготовка к мероприятию, но не сильно страшно.
Хотелось бы еще похожие квесты пройти
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Т
Очень интересно и удобно. Сами выбираете время и темп экскурсии. У нас была короткая остановка в Вологде, успели погулять по центру и пройти интересный квест.
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Входит в следующие категории Вологды
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