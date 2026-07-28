Мои заказы

По Вологде кружок: квест-прогулка в вашем смартфоне

Разгадать загадки на Кремлёвской площади, у Музея кружева, Дома с добром и в других локациях центра
Почему вологжане назначают встречи «у коня»? Что за пролом, через который ходят все жители? Чем местное деревянное зодчество отличается от любого другого? Ответы — на квесте по историческому центру города. Вы будете искать разгадки на памятниках, фасадах и арт-объектах и узнаете Вологду с новой стороны.
5
4 отзыва
По Вологде кружок: квест-прогулка в вашем смартфоне
По Вологде кружок: квест-прогулка в вашем смартфоне
По Вологде кружок: квест-прогулка в вашем смартфоне

Описание квеста

Как проходит квест

Вы самостоятельно идёте по маршруту с помощью Telegram или Max. На каждой точке бот предложит задание: внимательно рассмотреть памятник, фасад или архитектурную деталь и найти ответ. Застряли — берёте подсказку. После правильного ответа откроется короткая история об этом месте — в текстовом или аудиоформате.

Пример задания

На Кремлёвской площади нужно найти уличный бинокль с датой 1959 и сравнить старый вид с нынешним: что было на площади тогда, а сейчас исчезло?

Маршрут

  • Кремлёвская площадь — открыточное сердце Вологды: стены кремля, купола Софийского собора, набережная
  • «Дом с добром» — образец вологодского деревянного зодчества с резным фасадом
  • Памятник Ивану Грозному — шестиметровая бронзовая фигура царя со скипетром и державой
  • Памятник Батюшкову — тот самый, у которого вологжане назначают встречи «у коня»
  • Музей кружева — единственный в России, который посвящён этому искусству
  • Церковь Покрова на Торгу — нарядный храм, чей тёплый придел освящён в честь супружеской пары
  • Арт-объект «Птица-говорун» — кованая скульптура у сувенирных рядов, со своим талисманом на счастье
  • Площадь Старого рынка со знаменитым проломом, через который ходят все местные
  • Памятник Ленину на Гостинодворском бульваре — не такой, как в других городах
  • Скульптура «Девочка с мороженым», которая прячет свой пломбир

Организационные детали

  • Это самостоятельный квест без гида. Его можно поставить на паузу в любой точке
  • На всю компанию понадобится один смартфон. На нём должен быть установлен мессенджер Telegram или Max
  • Доступ к квесту откроется автоматически после оплаты остатка
  • Маршрут кольцевой на ~2500 шагов. Вы вернётесь ровно туда, откуда начали, — удобно, если приехали на машине

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кремлёвской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 190 туристов
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Города России для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые
читать дальшеуменьшить

легко пройти мимо. Поэтому я делаю квесты, в которых важно не просто смотреть, а замечать, догадываться и по-новому видеть город. Мои маршруты — это смесь игры и лёгкой экскурсии: без гида, без спешки, в своём темпе. Подходят для свиданий, прогулок с друзьями или просто чтобы выбраться из рутины и провести время чуть интереснее. Я верю, что города раскрываются сильнее, когда ты взаимодействуешь с ними — не как зритель, а как участник.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Купил детям этот квест со своего аккаунта, поэтому отзыв оставляю сам, но с их слов.
Дети взрослые (30 лет) сходили на квест - прогулку сразу после нас. Они с данным форматом
читать дальшеуменьшить

уже были знакомы. Но отметили, что здесь очень удобно все реализованно. Не надо скачивать никакие приложения, все проходит через бота (на выбор организатор предоставляет телеграм или Макс). В общем, все остались довольны, а я рад. Не зря им рекомендовал!!!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Сходили с женой на квест-прогулку. Были опасения, что формат нам по возрасту не подойдет. Оказалось, зря переживали. Очень понравилось! Вопросы интересные, все понятно описано - куда идти, на что смотреть. Очень познавательно и бюджетно. Рекомендуем однозначно!!!
Кстати сразу же купил эту прогулку и для детей, отзыв от них оставлю отдельно.
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Спасибо большое за ваш интерактивный квест!
Нам очень понравилось, понравилось то,что к каждой локации было аудио сопровождение и фотографии. К сожалению к некоторым локациям было не попасть, так как была подготовка к мероприятию, но не сильно страшно.
Хотелось бы еще похожие квесты пройти
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень интересно и удобно. Сами выбираете время и темп экскурсии. У нас была короткая остановка в Вологде, успели погулять по центру и пройти интересный квест.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Вологды

Похожие экскурсии на «По Вологде кружок: квест-прогулка в вашем смартфоне»

Вологда: история и современность
Пешая
2 часа
93 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: история и современность
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
8 авг в 08:00
10 авг в 08:30
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Встреча с Вологдой
Пешая
1.5 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Встреча с Вологдой
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
Начало: Памятник 800-летия Вологды
Сегодня в 21:00
Завтра в 07:30
от 4300 ₽ за всё до 5 чел.
Вологда - сердце русского Севера
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вологда - сердце русского Севера
Душевная и познавательная пешеходная экскурсия по историческому центру
Начало: На улице Маяковского
7 авг в 11:00
8 авг в 13:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Вологда сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда сквозь столетия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вологде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вологде
от 990 ₽ за экскурсию