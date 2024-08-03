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3%
2 дня
«Души волшебное светило». Новогодний тур по Вологодской области
Начало: Вологда
«Проведите новогодние праздники в прекрасной Вологодской области»
4 янв в 10:00
от 1500014 600₽ за человека
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2%
3 дня
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Новогодний тур по Вологодской области на 3 дня
Начало: Вологда
«Подарите себе незабываемые впечатления от новогодних праздников в Вологодской области»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 2400023 400₽ за человека
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Новогодняя экспедиция по вологодским традициям
Начало: Вологда
«Не упустите возможность провести выходные в уютной новогодней атмосфере русского севера, насладиться красотой зимнего пейзажа и побаловать себя вкусностями»
31 дек в 10:00
от 2500023 850₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина3 августа 2024Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
- ООльга23 июля 2024Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
- ККожаринова4 июля 2024Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Зимние»
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