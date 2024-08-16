Туры на новогодние праздники 2025 в Вологде

Найдено 4 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Вологде, цены от 14 600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Души волшебное светило». Новогодний тур по Вологодской области
На автобусе
скидка
3%
3 отзыва
2 дня
«Души волшебное светило». Новогодний тур по Вологодской области
Начало: Вологда
«Проведите новогодние праздники в прекрасной Вологодской области»
4 янв в 10:00
от 1500014 600 за человека
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Новогодний тур по Вологодской области на 3 дня
На автобусе
скидка
2%
3 отзыва
3 дня
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Новогодний тур по Вологодской области на 3 дня
Начало: Вологда
«Подарите себе незабываемые впечатления от новогодних праздников в Вологодской области»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 2400023 400 за человека
Новогодняя экспедиция по вологодским традициям
На автобусе
скидка
5%
3 отзыва
3 дня
Новогодняя экспедиция по вологодским традициям
Начало: Вологда
«Приглашаем вас встретить Новый год в уютном русском городе – Вологде»
31 дек в 10:00
от 2500023 850 за человека
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Начало: Москва
«Планируете провести Новый год в уютной обстановке, подальше от городской суеты»
31 дек в 10:00
33 000 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Новогодние туры 2025»

Самые популярные туры этой рубрики в Вологде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. «Души волшебное светило». Новогодний тур по Вологодской области
  2. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Новогодний тур по Вологодской области на 3 дня
  3. Новогодняя экспедиция по вологодским традициям
  4. Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Сколько стоит тур в Вологде в августе 2024
Сейчас в Вологде в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 4 тура от 14 600 до 33 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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