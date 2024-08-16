В Вера Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область Все четко организовали, спасибо

М Маргарита Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область Организатор этого путешествия подготовил всё просто блестяще.

В Вебер Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область Туроператор был постоянно на связи. По всем вопросам давали своевременную исчерпывающую информацию.

Е Екатерина «Души волшебное светило». Новогодний тур по Вологодской области Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.

О Ольга «Души волшебное светило». Новогодний тур по Вологодской области Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.