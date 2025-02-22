«Глядя на мир, нельзя не удивляться»: по зимним городам Русского Севера

Погрузиться в атмосферу древности, увидеть тотемский барокко и заглянуть в музей Козьмы Пруткова
Едем в настоящую снежную зиму, которая ещё больше украшает светлые старинные храмы и древние деревянные дома. Вы побываете в Тотьме, Великом Устюге и Сольвычегодске. Зайдёте в гости к Деду Морозу
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и пройдётесь по сказочным комнатам. Узнаете, как с именем известного мореплавателя связан архитектурный стиль. Познакомитесь с процессом солеварения и услышите, как соляной промысел повлиял на судьбу городов. Прогуляетесь по набережной Сухоны и посетите библиотеку вымышленного писателя.

«Глядя на мир, нельзя не удивляться»: по зимним городам Русского Севера
«Глядя на мир, нельзя не удивляться»: по зимним городам Русского Севера
«Глядя на мир, нельзя не удивляться»: по зимним городам Русского Севера
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
По возможности, просьба упаковать свои вещи в сумки и не брать с собой чемоданы. Багажное отделение микроавтобуса при группе 16 человек + экипаж имеет небольшие возможности для перевозки.
С собой необходимо иметь российский паспорт и полис ОМС/ДМС.
Порядок посещения объектов может быть изменён по решению автора.
Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от организатора.

Проживание. В гостинице, в 2-местных номерах с удобствами.

Питание. В стоимость входят 3 завтрака и 3 обеда. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Спасо-Прилуцкий монастырь, соляной завод, дом-музей И. Кускова, Спасо-Суморин монастырь

Встречаемся и после завтрака посетим Спасо-Прилуцкий монастырь 14-го века, один из старейших православных памятников архитектуры на Русском Севере. Здания святыни почти не изменились со дня основания, а её история связана с удивительными событиями.

Затем отправляемся в Тотьму (переезд 204 км). На месте, где ведутся археологические раскопки старинного соляного завода, вы посмотрите на трубу, с помощью которой выкачивали соль из соляных озёр. Ей уже более 500 лет! Узнаете, как добывали «белое золото» и как этот промысел повлиял на судьбу города, познакомитесь с техникой солеварения.

Пообедав, побываем в доме-музее Ивана Кускова, известного морехода и исследователя Аляски и Северной Калифорнии. Вы увидите предметы быта, письма и портреты того времени. Узнаете, как с именем Ивана Александровича связан архитектурный стиль тотемское барокко, который также называют «русским стилем морских открытий». Затем прогуляемся по древним улочкам Тотьмы. Вы полюбуетесь старинными домами, грандиозными храмами и видами со смотровых площадок на набережной.

В завершении дня посетим Спасо-Суморин монастырь, где покоятся мощи главного святого, покровителя города Феодосия Тотемского. После размещения в гостинице — свободное время.

Спасо-Прилуцкий монастырь, соляной завод, дом-музей И. Кускова, Спасо-Суморин монастырьСпасо-Прилуцкий монастырь, соляной завод, дом-музей И. Кускова, Спасо-Суморин монастырьСпасо-Прилуцкий монастырь, соляной завод, дом-музей И. Кускова, Спасо-Суморин монастырьСпасо-Прилуцкий монастырь, соляной завод, дом-музей И. Кускова, Спасо-Суморин монастырьСпасо-Прилуцкий монастырь, соляной завод, дом-музей И. Кускова, Спасо-Суморин монастырьСпасо-Прилуцкий монастырь, соляной завод, дом-музей И. Кускова, Спасо-Суморин монастырь
2 день

Троице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда Мороза

Сегодня отправляемся в Великий Устюг. Остановимся на холме, у Троице-Гледенского монастыря, где раньше стоял город Гледен, заложенный князем Всеволодом Большое Гнездо. На противоположном берегу Сухоны его сын и основал Устюг, так как река всё сильнее подмывала правый берег и разрушала древний Гледен. Вы также узнаете, как это место связано с возникновением знаменитой Вотчины Деда Мороза.

Затем посетим Дымковскую слободу — небольшой район с хорошо сохранившимся архитектурным ансамблем 18-го века. Вы познакомитесь с историей места, полюбуетесь живописным видом и у реки посмотрите на специальные приспособления для полоскания белья, которые местные женщины используют до сих пор.

Прогуляемся по историческому центру, настоящему музею под открытым небом с древними домами, монастырями и храмами. Побываем в главном храме — Успенском соборе на Соборном дворище. Желающие поднимутся на колокольню. От площади пройдёмся по набережной и посмотрим на Михаило-Архангельский монастырь.

В нескольких километрах от исторического центра в сосновом лесу на берегу реки находится самый известный дом Деда Мороза, куда мы и направимся после обеда. Вы заглянете в его терем, пройдёте по сказочным комнатам и встретитесь с самим хозяином. В свободное время можно зайти на Почту Деда Мороза и приобрести местный мармелад ручной работы.
Переезд в гостиницу.

Троице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда МорозаТроице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда МорозаТроице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда МорозаТроице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда МорозаТроице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда МорозаТроице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда МорозаТроице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда МорозаТроице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда МорозаТроице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда Мороза
3 день

Сольвычегодск, Музей древнерусского искусства, возвращение в Вологду

В первой половине дня посетим Сольвычегодск, сохранивший атмосферу деревенской провинции. Его архитектура преимущественно деревянная, а сам он считается одним из красивейших малых городов России. В начале 16-го века Строгановы установили здесь первую соляную варницу, и с этого момента Сольвычегодск стал быстро развиваться. Побываем в библиотеке-усадьбе Козьмы Пруткова, «родившегося», по вымышленной биографии, недалеко от города. В коллекции музея — творческие работы народных мастеров, а также почитателей таланта поэта.

Затем переедем в Котлас с остановками у интересных объектов, а оттуда вернёмся в Великий Устюг, где заглянем в Музей древнерусского искусства в Церкви Вознесения на Торгу. Её здание кажется настолько лёгким и невесомым, будто парит в небе. Вы посмотрите на собрание старинных скульптур и икон и удивительные иконостасы, узнаете необычную историю постройки церкви.

После обеда отправляемся в Вологду. 20:30 — ориентировочное время прибытия на ж. -д. вокзал города. Если приедем пораньше, успеем немного прогуляться по центру.

Сольвычегодск, Музей древнерусского искусства, возвращение в ВологдуСольвычегодск, Музей древнерусского искусства, возвращение в ВологдуСольвычегодск, Музей древнерусского искусства, возвращение в ВологдуСольвычегодск, Музей древнерусского искусства, возвращение в Вологду

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение автором
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус)
  • Проживание
  • Закрепленное место в автобусе
  • 3 завтрака и 3 обеда
  • Экскурсия по г. Тотьма с посещением Краеведческого музея и музея И.В. Кускова
  • Посещение Михаила-Архангельского монастыря и Фондохранилища
  • Вход на территорию Вотчины с посещением дома Деда Мороза
  • Радиооборудование (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и всё слышать)
Что не входит в цену
  • Проезд до Вологды и обратно
  • Ужины
  • При одноместном размещении стоимость тура составит 28 690 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вологда, ж. - д. вокзал, 09:10
Завершение: Вологда, ж. - д. вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Вологды

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