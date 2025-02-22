Встречаемся и после завтрака посетим Спасо-Прилуцкий монастырь 14-го века, один из старейших православных памятников архитектуры на Русском Севере. Здания святыни почти не изменились со дня основания, а её история связана с удивительными событиями.

Затем отправляемся в Тотьму (переезд 204 км). На месте, где ведутся археологические раскопки старинного соляного завода, вы посмотрите на трубу, с помощью которой выкачивали соль из соляных озёр. Ей уже более 500 лет! Узнаете, как добывали «белое золото» и как этот промысел повлиял на судьбу города, познакомитесь с техникой солеварения.

Пообедав, побываем в доме-музее Ивана Кускова, известного морехода и исследователя Аляски и Северной Калифорнии. Вы увидите предметы быта, письма и портреты того времени. Узнаете, как с именем Ивана Александровича связан архитектурный стиль тотемское барокко, который также называют «русским стилем морских открытий». Затем прогуляемся по древним улочкам Тотьмы. Вы полюбуетесь старинными домами, грандиозными храмами и видами со смотровых площадок на набережной.

В завершении дня посетим Спасо-Суморин монастырь, где покоятся мощи главного святого, покровителя города Феодосия Тотемского. После размещения в гостинице — свободное время.