Описание экскурсии
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
По возможности, просьба упаковать свои вещи в сумки и не брать с собой чемоданы. Багажное отделение микроавтобуса при группе 16 человек + экипаж имеет небольшие возможности для перевозки.
С собой необходимо иметь российский паспорт и полис ОМС/ДМС.
Порядок посещения объектов может быть изменён по решению автора.
Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от организатора.
Проживание. В гостинице, в 2-местных номерах с удобствами.
Питание. В стоимость входят 3 завтрака и 3 обеда. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Спасо-Прилуцкий монастырь, соляной завод, дом-музей И. Кускова, Спасо-Суморин монастырь
Встречаемся и после завтрака посетим Спасо-Прилуцкий монастырь 14-го века, один из старейших православных памятников архитектуры на Русском Севере. Здания святыни почти не изменились со дня основания, а её история связана с удивительными событиями.
Затем отправляемся в Тотьму (переезд 204 км). На месте, где ведутся археологические раскопки старинного соляного завода, вы посмотрите на трубу, с помощью которой выкачивали соль из соляных озёр. Ей уже более 500 лет! Узнаете, как добывали «белое золото» и как этот промысел повлиял на судьбу города, познакомитесь с техникой солеварения.
Пообедав, побываем в доме-музее Ивана Кускова, известного морехода и исследователя Аляски и Северной Калифорнии. Вы увидите предметы быта, письма и портреты того времени. Узнаете, как с именем Ивана Александровича связан архитектурный стиль тотемское барокко, который также называют «русским стилем морских открытий». Затем прогуляемся по древним улочкам Тотьмы. Вы полюбуетесь старинными домами, грандиозными храмами и видами со смотровых площадок на набережной.
В завершении дня посетим Спасо-Суморин монастырь, где покоятся мощи главного святого, покровителя города Феодосия Тотемского. После размещения в гостинице — свободное время.
Троице-Гледенский монастырь, Дымковская слобода, прогулка по Великому Устюгу и Вотчина Деда Мороза
Сегодня отправляемся в Великий Устюг. Остановимся на холме, у Троице-Гледенского монастыря, где раньше стоял город Гледен, заложенный князем Всеволодом Большое Гнездо. На противоположном берегу Сухоны его сын и основал Устюг, так как река всё сильнее подмывала правый берег и разрушала древний Гледен. Вы также узнаете, как это место связано с возникновением знаменитой Вотчины Деда Мороза.
Затем посетим Дымковскую слободу — небольшой район с хорошо сохранившимся архитектурным ансамблем 18-го века. Вы познакомитесь с историей места, полюбуетесь живописным видом и у реки посмотрите на специальные приспособления для полоскания белья, которые местные женщины используют до сих пор.
Прогуляемся по историческому центру, настоящему музею под открытым небом с древними домами, монастырями и храмами. Побываем в главном храме — Успенском соборе на Соборном дворище. Желающие поднимутся на колокольню. От площади пройдёмся по набережной и посмотрим на Михаило-Архангельский монастырь.
В нескольких километрах от исторического центра в сосновом лесу на берегу реки находится самый известный дом Деда Мороза, куда мы и направимся после обеда. Вы заглянете в его терем, пройдёте по сказочным комнатам и встретитесь с самим хозяином. В свободное время можно зайти на Почту Деда Мороза и приобрести местный мармелад ручной работы.
Переезд в гостиницу.
Сольвычегодск, Музей древнерусского искусства, возвращение в Вологду
В первой половине дня посетим Сольвычегодск, сохранивший атмосферу деревенской провинции. Его архитектура преимущественно деревянная, а сам он считается одним из красивейших малых городов России. В начале 16-го века Строгановы установили здесь первую соляную варницу, и с этого момента Сольвычегодск стал быстро развиваться. Побываем в библиотеке-усадьбе Козьмы Пруткова, «родившегося», по вымышленной биографии, недалеко от города. В коллекции музея — творческие работы народных мастеров, а также почитателей таланта поэта.
Затем переедем в Котлас с остановками у интересных объектов, а оттуда вернёмся в Великий Устюг, где заглянем в Музей древнерусского искусства в Церкви Вознесения на Торгу. Её здание кажется настолько лёгким и невесомым, будто парит в небе. Вы посмотрите на собрание старинных скульптур и икон и удивительные иконостасы, узнаете необычную историю постройки церкви.
После обеда отправляемся в Вологду. 20:30 — ориентировочное время прибытия на ж. -д. вокзал города. Если приедем пораньше, успеем немного прогуляться по центру.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 350 ₽
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Что включено
- Сопровождение автором
- Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус)
- Проживание
- Закрепленное место в автобусе
- 3 завтрака и 3 обеда
- Экскурсия по г. Тотьма с посещением Краеведческого музея и музея И.В. Кускова
- Посещение Михаила-Архангельского монастыря и Фондохранилища
- Вход на территорию Вотчины с посещением дома Деда Мороза
- Радиооборудование (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и всё слышать)
Что не входит в цену
- Проезд до Вологды и обратно
- Ужины
- При одноместном размещении стоимость тура составит 28 690 руб