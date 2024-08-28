Музеи и искусство Вологды

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Вологде, цены от 20 350 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Начало: Москва
«Вы насладитесь красотами русских провинций, полюбуетесь православными храмами, посетите новогоднюю программу «Солнцеворот» или «Йоль-Карачун» и Музей кружева»
31 дек в 10:00
31 890 за человека
Весенний Вологодский калейдоскоп
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Весенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
«А так же познакомитесь с историей металлургии в музее «Северсталь» в Череповце и закупитесь знаменитым вологодским маслом и молочными продуктами в фирменном магазине Вологодского комбината»
21 мар в 10:00
18 апр в 10:00
от 21 300 за человека
«Глядя на мир, нельзя не удивляться»: по зимним городам Русского Севера
На автобусе
3 дня
«Глядя на мир, нельзя не удивляться»: по зимним городам Русского Севера
Погрузиться в атмосферу древности, увидеть тотемский барокко и заглянуть в музей Козьмы Пруткова
Начало: Вологда, ж. - д. вокзал, 09:10
«Пообедав, побываем в доме-музее Ивана Кускова, известного морехода и исследователя Аляски и Северной Калифорнии»
22 фев в 08:00
20 350 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Музеи»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
  2. Весенний Вологодский калейдоскоп
  3. «Глядя на мир, нельзя не удивляться»: по зимним городам Русского Севера
Сколько стоит тур в Вологде в сентябре 2024
Сейчас в Вологде в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 20 350 до 31 890. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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