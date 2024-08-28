3 дня
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Начало: Москва
«Вы насладитесь красотами русских провинций, полюбуетесь православными храмами, посетите новогоднюю программу «Солнцеворот» или «Йоль-Карачун» и Музей кружева»
31 дек в 10:00
31 890₽ за человека
3 дня
Весенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
«А так же познакомитесь с историей металлургии в музее «Северсталь» в Череповце и закупитесь знаменитым вологодским маслом и молочными продуктами в фирменном магазине Вологодского комбината»
21 мар в 10:00
18 апр в 10:00
от 21 300₽ за человека
3 дня
«Глядя на мир, нельзя не удивляться»: по зимним городам Русского Севера
Погрузиться в атмосферу древности, увидеть тотемский барокко и заглянуть в музей Козьмы Пруткова
Начало: Вологда, ж. - д. вокзал, 09:10
«Пообедав, побываем в доме-музее Ивана Кускова, известного морехода и исследователя Аляски и Северной Калифорнии»
22 фев в 08:00
20 350₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения28 августа 2024Всё чётко.
- ООльга26 августа 2024Организовано всё хорошо, никаких вопросов у меня не возникло не до путешествия, не во время 👍🏻.
- ЮЮлия25 августа 2024Отличная организация, вежливый и внимательный гид. За короткое время посетили основные достопримечательности городов. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина3 августа 2024Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
- ООльга23 июля 2024Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
- ККожаринова4 июля 2024Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Музеи»
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