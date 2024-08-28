Е Евгения Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область Всё чётко.

О Ольга Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область Организовано всё хорошо, никаких вопросов у меня не возникло не до путешествия, не во время 👍🏻.

Ю Юлия Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область Отличная организация, вежливый и внимательный гид. За короткое время посетили основные достопримечательности городов. Спасибо большое!

Е Екатерина Весенний Вологодский калейдоскоп Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.

О Ольга Весенний Вологодский калейдоскоп Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.