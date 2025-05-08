Русская старина, кружева и резные палисады: индивидуальные выходные в Вологде
Увидеть шедевры деревянного зодчества, посетить музеи и имения и осмотреть дореволюционные интерьеры
Начало: Ваше место проживания в Вологде, 10:00
«Также вы познакомитесь с ремёслами, которыми издавна славится регион: узнаете, как искусные мастерицы создают ажурные орнаменты кружев, а маслоделы — превращают молоко в ароматное сливочное масло»
8 мая в 10:00
15 мая в 10:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Белые ночи на Русском Севере: летнее путешествие по Вологодской и Архангельской областям
Подняться на колокольни храмов, погулять по Великому Устюгу и узнать всё о добыче соли
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:00
«Далее направимся в Тотьму (204 км), по прибытии пообедаем и начнём знакомство»
22 июл в 09:00
29 850 ₽ за человека
Майские праздники на Вологодчине: древние обители и родина Деда Мороза
Зайти в монастыри и церкви, узнать о тотемском барокко и увидеть чудо природы - Опоки
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:10
«Далее направимся в Тотьму (204 км), по прибытии пообедаем и начнём знакомство»
9 мая в 09:10
19 990 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Обзорные»
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