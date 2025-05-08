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1 чел. По популярности На машине 3 дня Русская старина, кружева и резные палисады: индивидуальные выходные в Вологде Увидеть шедевры деревянного зодчества, посетить музеи и имения и осмотреть дореволюционные интерьеры Начало: Ваше место проживания в Вологде, 10:00 «Также вы познакомитесь с ремёслами, которыми издавна славится регион: узнаете, как искусные мастерицы создают ажурные орнаменты кружев, а маслоделы — превращают молоко в ароматное сливочное масло» 30 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 5 дней Белые ночи на Русском Севере: летнее путешествие по Вологодской и Архангельской областям Подняться на колокольни храмов, погулять по Великому Устюгу и узнать всё о добыче соли Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:00 «Далее направимся в Тотьму (204 км), по прибытии пообедаем и начнём знакомство» 29 850 ₽ за человека На машине 3 дня Майские праздники на Вологодчине: древние обители и родина Деда Мороза Зайти в монастыри и церкви, узнать о тотемском барокко и увидеть чудо природы - Опоки Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:10 «Далее направимся в Тотьму (204 км), по прибытии пообедаем и начнём знакомство» 19 990 ₽ за человека Все туры Вологды

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Обзорные»

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