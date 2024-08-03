Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня

Край седых монастырей
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Вологду – край седых монастырей! Посетите древние храмы и узнаете их историю, насладитесь красотой природы и архитектуры этого удивительного края.

Вы посетите кружевную столицу России
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– Вологду, полюбуетесь нетронутыми временем фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре и насладитесь красотой могучей Кирилло-Белозерской крепости-монастыря, которую сравнивают со сказочным градом царя Салтана. А так же посетите историко-ландшафтную территорию «Старое Усолье» в д. Варницы близ г. Тотьмы, где ранее в XV-XIX веках располагался солеваренный завод.

и закупитесь знаменитым вологодским маслом и молочными продуктами в фирменном магазине Вологодского комбината.

5
3 отзыва
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Вологду. Экскурсия в Краеведческий музей в Тотьме. Экскурсия в музей Мореходов

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в условленном месте не ранее 08:30-09:00.

Размещение в гостинице вечером по паспорту.

При условии бронирования раннего заселения в гостиницу (за доп. плату – стоимость уточнять при бронировании) встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 08:30-09:00.

От ЖД вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.

РЕКОМЕНДУЕМ ТУРИСТАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ НА ПОЕЗДАХ РАНО УТРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАТЬ РАННЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ (стоимость под запрос).

09:00 Переезд в Тотьму (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

12:00 Экскурсия в Краеведческий музей окунёт гостей в атмосферу жизни провинциального городка, познакомит с традициями Тотьмы от эпохи солеварения XV века до наших дней.

13:30 Обед.

14:15 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» переместит путешественников на провинциальные улицы уездного городка, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «тотемское барокко», расскажет, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир.

16:15 Экскурсия в дом-музей И. А. Кускова – исследователя Аляски и Калифорнии, основателя крепости Форт Росс в Северной Америке, пригласит в путешествие с героями русских морских экспедиций 18-19 веков. (с 01.09.2023 музей закрыт на ремонт).

Объект на замену: Экскурсия в музей Мореходов, который находится в самом узнаваемом месте города. Мимо этого величественного здания не может пройти ни один турист.

17:15 Посещение историко-ландшафтной территории «Старое Усолье» в д. Варницы близ г. Тотьмы, где ранее в XV-XIX веках располагался солеваренный завод. Экскурсия позволит познать секреты технологии средневекового солеварного промысла, полюбоваться естественными ландшафтами и одним из лучших образцов «тотемского барокко» (храмом Воскресения Христова), дотронуться до памятников инженерного искусства (рассолоподъёмных труб), попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус. (Только с 20 мая до 10 ноября. До и после замена на посещение с экскурсией возрождающейся обители Спасо-Суморина монастыря).

18:00/18:30 Отъезд в Вологду (200 км).

На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Аляска» для санитарной остановки.

21:00/21:30 Прибытие в г. Вологду.

Размещение в гостинице по паспорту.

Ночлег.

Прибытие в Вологду. Экскурсия в Краеведческий музей в Тотьме. Экскурсия в музей МореходовПрибытие в Вологду. Экскурсия в Краеведческий музей в Тотьме. Экскурсия в музей МореходовПрибытие в Вологду. Экскурсия в Краеведческий музей в Тотьме. Экскурсия в музей МореходовПрибытие в Вологду. Экскурсия в Краеведческий музей в Тотьме. Экскурсия в музей МореходовПрибытие в Вологду. Экскурсия в Краеведческий музей в Тотьме. Экскурсия в музей Мореходов
2 день

Посещение Ферапонтова монастыря. Посещение Кирилло-Белозерского монастыря

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.

12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия с посещением собора Рождества Богородицы.

14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).

14:30 Обед.

15:15 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв.

Посещение экспозиции «монашеская келья».

Для заездов после 01.05.2024 добавляется посещение экспозиции «Древности Белозерья» в Подклете Трапезной палаты.

17:45 Переезд в г. Вологду (130 км).

19:30 Прибытие г. Вологду.

Свободное время.

Ночлег.

Посещение Ферапонтова монастыря. Посещение Кирилло-Белозерского монастыряПосещение Ферапонтова монастыря. Посещение Кирилло-Белозерского монастыряПосещение Ферапонтова монастыря. Посещение Кирилло-Белозерского монастыряПосещение Ферапонтова монастыря. Посещение Кирилло-Белозерского монастыря
3 день

Завершение программы. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» - это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:30 Посещение Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле».

Посещение сувенирной лавки.

14:00 Обед.

15:00 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь.

Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Батюшкова.

16:00 Трансфер в центр города.

16:30 Посещение магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.

17:30 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы.

Завершение программы. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»Завершение программы. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»Завершение программы. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»Завершение программы. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Проживание в гостиницах:2-мест. размещение1-мест. размещение3-мест. размещение
"ВОЛОГДА", жд/центр191502160017950
"СПАССКАЯ", центр192502235018450
"ГУБЕРНИЯ", центр200002435019800
"АТРИУМ", центр201502435019400

Тип завтрака: шведский стол.

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Спасская» 2

2 ночи

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2

«Губерния» 3

2 ночи

Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.

Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.

Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.

В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.

«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3

Гостиница Вологда

2 ночи

Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.

Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.

Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.

Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.

Гостиница ВологдаГостиница ВологдаГостиница ВологдаГостиница Вологда

Отель Атриум

2 ночи

Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.

Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.

В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.

Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.

Отель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель Атриум

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
  • Ранее размещение в гостинице
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможно ли изменение программы?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

На чем мы будем передвигаться?

Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 авг 2024
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
О
23 июл 2024
Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
К
4 июл 2024
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,

Тур входит в следующие категории Вологды

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