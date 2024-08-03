Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.

Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.

В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.

Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.