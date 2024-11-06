Туры в монастыри, церкви и храмы Вологды

Найдено 3 тура в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Вологде, цены от 24 650 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тайны северных монастырей. Автобусный тур с посещением Ростова Великого, Ярославля и Вологды
На автобусе
4 дня
Тайны северных монастырей. Автобусный тур с посещением Ростова Великого, Ярославля и Вологды
Начало: Москва
«Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада»
20 фев в 10:00
1 мая в 10:00
от 29 900 за человека
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
«12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия с посещением собора Рождества Богородицы»
24 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 24 650 за человека
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
На автобусе
скидка
15%
3 отзыва
3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
«12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия с посещением собора Рождества Богородицы»
20 июн в 10:00
18 июл в 10:00
от 2900024 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    6 ноября 2024
    Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
    Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов как сопровождающих, так и на местах - очень интересные экскурсии, видно, что люди живут своим делом, а не делают все ради галочки. Обязательно вернусь ещё.
    Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов как
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
    Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
    Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачамиВсе было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
    Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тайны северных монастырей. Автобусный тур с посещением Ростова Великого, Ярославля и Вологды
  2. Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
  3. Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Сколько стоит тур в Вологде в декабре 2024
Сейчас в Вологде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 24 650 до 29 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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