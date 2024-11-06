4 дня
Тайны северных монастырей. Автобусный тур с посещением Ростова Великого, Ярославля и Вологды
Начало: Москва
«Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада»
20 фев в 10:00
1 мая в 10:00
от 29 900₽ за человека
3 дня
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
«12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия с посещением собора Рождества Богородицы»
24 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 24 650₽ за человека
скидка
15%
3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
«12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия с посещением собора Рождества Богородицы»
20 июн в 10:00
18 июл в 10:00
от 2900024 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна6 ноября 2024Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов как сопровождающих, так и на местах - очень интересные экскурсии, видно, что люди живут своим делом, а не делают все ради галочки. Обязательно вернусь ещё.
- ЕЕкатерина3 августа 2024Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
- ООльга23 июля 2024Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит тур в Вологде в декабре 2024
Сейчас в Вологде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 24 650 до 29 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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