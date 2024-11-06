А Анна Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов как сопровождающих, так и на местах - очень интересные экскурсии, видно, что люди живут своим делом, а не делают все ради галочки. Обязательно вернусь ещё.

Е Екатерина Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.