Религиозные туры по святым местам Вологды

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Вологде, цены от 19 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Вологодские россыпи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Вологодские россыпи
Начало: Вологда
«Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко»
15 июля в 10:00
2 сен в 10:00
от 65 650 за человека
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
«Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко»
от 19 100 за человека
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
«Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Вологду - край седых монастырей»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Все было организованно просто прекрасно. Замечательные экскурсоводы. Буду пользоваться в дальнейшем Вашими услугами.
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Не устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть. Тихвин - Устюжна - Вологда - фрески Дионисия в Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь. Это наше, родное, невероятно красивое, душевное и духовное, извините за пафос.
    Не устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2022
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Вот и закончилась наша трехдневная поездка по Вологодской земле. Мы сполна насладились природой русского севера и богатейшей историей этого края. Что
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    познали и увидели. Нереальной красоты кружево, воздушное и невесомое, рожденное руками вологодских мастериц- это гимн северной природе и трудолюбию, это душа русской женщины. А поездка в интерактивный музей Семёнково? Это же настоящая машина времени, погружение в старинный быт, в историю жизни русского народа в непростых северных условиях. И сколько трудолюбия и упорства нужно для этого! Радостно было наблюдать, с какими горящими глазами детишки на мастер- классах шили куколок, пробовали себя в росписи, валянии, продолжая традиции своих предков. Старинные храмы и монастыри, фрески Дионисия, древние иконы - это нужно видеть, почувствовать самому. Рекомендую этот тур для людей любознательных, активных и неравнодушных к истории родной страны. Как быстро пролетели эти три дня…

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Святые места»

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Сколько стоит тур в Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 19 100 до 65 650.
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