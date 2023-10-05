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Авторский тур
7 дней
Вологодские россыпи
Начало: Вологда
«Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко»
15 июля в 10:00
2 сен в 10:00
от 65 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
«Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко»
от 19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
«Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Вологду - край седых монастырей»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 октября 2023Путешествие по Вологодской земле на автобусеВсе было организованно просто прекрасно. Замечательные экскурсоводы. Буду пользоваться в дальнейшем Вашими услугами.
- ЕЕкатерина1 августа 2023Путешествие по Вологодской земле на автобусеНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть. Тихвин - Устюжна - Вологда - фрески Дионисия в Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь. Это наше, родное, невероятно красивое, душевное и духовное, извините за пафос.
- ТТатьяна20 сентября 2022Путешествие по Вологодской земле на автобусеВот и закончилась наша трехдневная поездка по Вологодской земле. Мы сполна насладились природой русского севера и богатейшей историей этого края. Что
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