Программа тура по дням
Приезд. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вологде. Вологодский музей детства. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь
Прибытие в Вологду до 09:00.
Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 09:00.
Размещение в гостинице вечером.
ИЛИ
Встреча с гидом у гостиницы не ранее 09:00 – при условии раннего заселения в гостиницу.
Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.
09:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
11:00 Экскурсия в «Вологодский музей детства» — это непросто музей, а коллекция экспонаты которой более 20 лет бережно собирались со всей территории Вологодской области и из разных уголков мира.
Сегодня музей готов показать и рассказать не только об истории Вологодской фабрики игрушек, но и о более чем 3000 различных игрушках советского времени.
Сотрудники музея сохраняют и изучают историю игрушечного производства на территории Вологодской области.
Просмотр диафильмов.
12:30 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный иван-чай с северной выпечкой.
Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».
13:30 Отправление в мкр. Прилуки.
14:00 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь.
Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Н. Батюшкова.
14:45 Возвращение в центр города.
15:00 Окончание экскурсионного дня.
Размещение в гостинице по паспорту. Свободное время.
Ночлег.
По желанию и за доп. плату (строго заранее): Новогодний банкет в ресторане гостиницы «История».
Время проведения, меню и стоимость уточняются.
Старинное русское село Сизьма
С 10:00 Завтрак «шведский стол» в гостинице.
10:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Отправление в старинное русское село Сизьму (110 км).
12:40 Встреча гостей по доброму русскому обычаю с иконой и хлебом-солью.
Посещение с экскурсией возрождённой святыни – церкви Николая Чудотворца.
Подъём на колокольню для любования селом с высоты птичьего полёта, желающим загадать желание предоставиться возможность позвонить в пять счастливых колокола.
Сытный обед из блюд, приготовленных в русской печке, с дегустацией деревенского «женского» пива.
Посещение д. Соловарка с экскурсией в часовню Ксении Петербуржской, посещение святого источника Георгия Победоносца, внешний осмотр церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
16:10 Отправление в г. Вологду (110 км).
18:00 Прибытие в г. Вологду к гостинице.
Окончание экскурсионного дня. Свободное время.
Ночлег.
Кирилло-Белозерский монастырь. Завершение тура
С 07:30 Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номера.
08:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Отправление в г. Кириллов (130 км) с путевой информацией по маршруту.
11:00 Посещение крупнейшей действующей православной обители – Кирилло-Белозерского монастыря.
Обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с осмотром памятников архитектуры XV-XVIII вв.
Посещение экспозиции «Монашеская келья» и Успенского собора.
13:00 Обед.
13:40 Переезд в с. Горицы (8 км).
14:00 Посещение исторического комплекса «Сугорье» с новогодней программой «Зимний Солнцеворот» или «Йоль-Карачун».
Встреча гостей жителем усадьбы, рассказ об истории Сугорья.
Участие в древнерусских новогодних обрядах в «Княжеской гриднице» – палате для пиров и приемов:
- Древнеславянские традиции праздника зимнего Солнцеворота или Карачуна, облачение князя в корзно, княгини в колты на ряснах, а гридня в бронь кольчатую. Зажжение бадняка, выбивание искр положайником в Бадни вечор, пение тропаря Рождества Христова и православные рождественские обряды.
- Праздник зимнего солнцестояния Йоль в «Доме викингов»: выбор ярла и его берсеркеров, выкресание «священного» огня при помощи огнива, «приготовление» ритуального напитка бьор и блюд хаукарль и сюрстремминг, обжигание хозяйкой йольского полена под напевы сакпипы – старинной шведской волынки.
- Чаепитие с новогодними рогульками и … йольским поленом!
16:30 Переезд в г. Вологду (135 км).
18:30 Возвращение в г. Вологду. Окончание программы на ж/д вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Вологды.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:
|Проживание в гостинице:
|Категория номера
|2-мест. размещение
|1-мест. размещение
|3-мест. размещение
|«ИСТОРИЯ»
КОМФОРТ
23 850
29 100
22650
Тип завтрака: шведский стол.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Отель История Вологда
Отель "История" находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.
В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.
Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.
Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.
Рядом с отелем "История" находятся "Резной палисад", Кремль, Софийский собор, Музей "Мир забытых вещей", исторический памятник "Дом Засецких", многочисленные магазины, городские парки с развлечениями, кафе, бары, кинотеатр.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
- Ранее размещение в гостинице
- Новогодний банкет в ресторане гостиницы «История» (время проведения, меню и стоимость уточняются)
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможно ли изменение программы?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.
На чем мы будем передвигаться?
Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.