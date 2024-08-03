Новогодняя экспедиция по вологодским традициям

Приглашаем вас встретить Новый год в уютном русском городе – Вологде! Вас ждет погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и
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храмами, величественным комплексом Вологодского кремля, а также аутентичная северная кухня и новогодняя программа в историческом комплексе «Сугорье».Не упустите возможность провести выходные в уютной новогодней атмосфере русского севера, насладиться красотой зимнего пейзажа и побаловать себя вкусностями!

5
3 отзыва
Новогодняя экспедиция по вологодским традициям
Новогодняя экспедиция по вологодским традициям
Новогодняя экспедиция по вологодским традициям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вологде. Вологодский музей детства. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 09:00.

Размещение в гостинице вечером.

ИЛИ

Встреча с гидом у гостиницы не ранее 09:00 – при условии раннего заселения в гостиницу.

Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.

09:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

11:00 Экскурсия в «Вологодский музей детства» — это непросто музей, а коллекция экспонаты которой более 20 лет бережно собирались со всей территории Вологодской области и из разных уголков мира.

Сегодня музей готов показать и рассказать не только об истории Вологодской фабрики игрушек, но и о более чем 3000 различных игрушках советского времени.

Сотрудники музея сохраняют и изучают историю игрушечного производства на территории Вологодской области.

Просмотр диафильмов.

12:30 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный иван-чай с северной выпечкой.

Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

13:30 Отправление в мкр. Прилуки.

14:00 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь.

Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Н. Батюшкова.

14:45 Возвращение в центр города.

15:00 Окончание экскурсионного дня.

Размещение в гостинице по паспорту. Свободное время.

Ночлег.

По желанию и за доп. плату (строго заранее): Новогодний банкет в ресторане гостиницы «История».

Время проведения, меню и стоимость уточняются.

Приезд. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вологде. Вологодский музей детства. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырьПриезд. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вологде. Вологодский музей детства. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырьПриезд. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вологде. Вологодский музей детства. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырьПриезд. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вологде. Вологодский музей детства. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь
2 день

Старинное русское село Сизьма

С 10:00 Завтрак «шведский стол» в гостинице.

10:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Отправление в старинное русское село Сизьму (110 км).

12:40 Встреча гостей по доброму русскому обычаю с иконой и хлебом-солью.

Посещение с экскурсией возрождённой святыни – церкви Николая Чудотворца.

Подъём на колокольню для любования селом с высоты птичьего полёта, желающим загадать желание предоставиться возможность позвонить в пять счастливых колокола.

Сытный обед из блюд, приготовленных в русской печке, с дегустацией деревенского «женского» пива.

Посещение д. Соловарка с экскурсией в часовню Ксении Петербуржской, посещение святого источника Георгия Победоносца, внешний осмотр церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

16:10 Отправление в г. Вологду (110 км).

18:00 Прибытие в г. Вологду к гостинице.

Окончание экскурсионного дня. Свободное время.

Ночлег.

Старинное русское село СизьмаСтаринное русское село СизьмаСтаринное русское село СизьмаСтаринное русское село Сизьма
3 день

Кирилло-Белозерский монастырь. Завершение тура

С 07:30 Завтрак «шведский стол» в гостинице.

Освобождение номера.

08:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00 Отправление в г. Кириллов (130 км) с путевой информацией по маршруту.

11:00 Посещение крупнейшей действующей православной обители – Кирилло-Белозерского монастыря.

Обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с осмотром памятников архитектуры XV-XVIII вв.

Посещение экспозиции «Монашеская келья» и Успенского собора.

13:00 Обед.

13:40 Переезд в с. Горицы (8 км).

14:00 Посещение исторического комплекса «Сугорье» с новогодней программой «Зимний Солнцеворот» или «Йоль-Карачун».

Встреча гостей жителем усадьбы, рассказ об истории Сугорья.

Участие в древнерусских новогодних обрядах в «Княжеской гриднице» – палате для пиров и приемов:

  • Древнеславянские традиции праздника зимнего Солнцеворота или Карачуна, облачение князя в корзно, княгини в колты на ряснах, а гридня в бронь кольчатую. Зажжение бадняка, выбивание искр положайником в Бадни вечор, пение тропаря Рождества Христова и православные рождественские обряды.
  • Праздник зимнего солнцестояния Йоль в «Доме викингов»: выбор ярла и его берсеркеров, выкресание «священного» огня при помощи огнива, «приготовление» ритуального напитка бьор и блюд хаукарль и сюрстремминг, обжигание хозяйкой йольского полена под напевы сакпипы – старинной шведской волынки.
  • Чаепитие с новогодними рогульками и … йольским поленом!

16:30 Переезд в г. Вологду (135 км).

18:30 Возвращение в г. Вологду. Окончание программы на ж/д вокзале.

Кирилло-Белозерский монастырь. Завершение тураКирилло-Белозерский монастырь. Завершение тураКирилло-Белозерский монастырь. Завершение тураКирилло-Белозерский монастырь. Завершение тураКирилло-Белозерский монастырь. Завершение тураКирилло-Белозерский монастырь. Завершение тураКирилло-Белозерский монастырь. Завершение тураКирилло-Белозерский монастырь. Завершение тураКирилло-Белозерский монастырь. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Вологды.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:

Проживание в гостинице:Категория номера2-мест. размещение1-мест. размещение3-мест. размещение
«ИСТОРИЯ»

КОМФОРТ

23 850

29 100

22650

Тип завтрака: шведский стол.

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Отель История Вологда

2 ночи

Отель "История" находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.

В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.

Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.

Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.

Рядом с отелем "История" находятся "Резной палисад", Кремль, Софийский собор, Музей "Мир забытых вещей", исторический памятник "Дом Засецких", многочисленные магазины, городские парки с развлечениями, кафе, бары, кинотеатр.

Отель История ВологдаОтель История ВологдаОтель История ВологдаОтель История ВологдаОтель История ВологдаОтель История Вологда

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
  • Ранее размещение в гостинице
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы «История» (время проведения, меню и стоимость уточняются)
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможно ли изменение программы?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

На чем мы будем передвигаться?

Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 авг 2024
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
О
23 июл 2024
Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
К
4 июл 2024
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,

Тур входит в следующие категории Вологды

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