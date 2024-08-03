1 день

Приезд. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вологде. Вологодский музей детства. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 09:00.

Размещение в гостинице вечером.

ИЛИ

Встреча с гидом у гостиницы не ранее 09:00 – при условии раннего заселения в гостиницу.

Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.

09:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

11:00 Экскурсия в «Вологодский музей детства» — это непросто музей, а коллекция экспонаты которой более 20 лет бережно собирались со всей территории Вологодской области и из разных уголков мира.

Сегодня музей готов показать и рассказать не только об истории Вологодской фабрики игрушек, но и о более чем 3000 различных игрушках советского времени.

Сотрудники музея сохраняют и изучают историю игрушечного производства на территории Вологодской области.

Просмотр диафильмов.

12:30 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный иван-чай с северной выпечкой.

Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

13:30 Отправление в мкр. Прилуки.

14:00 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь.

Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Н. Батюшкова.

14:45 Возвращение в центр города.

15:00 Окончание экскурсионного дня.

Размещение в гостинице по паспорту. Свободное время.

Ночлег.

По желанию и за доп. плату (строго заранее): Новогодний банкет в ресторане гостиницы «История».

Время проведения, меню и стоимость уточняются.