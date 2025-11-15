Индивидуальная
до 10 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
«В ходе экскурсии мы прогуляемся по крепостным валам древнего городища, пойдем мимо незаметного пруда, из которого, возможно, поил коней Ярослав Мудрый, и полюбуемся соборным комплексом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади Волоколамска
«В ходе экскурсии мы посетим Волоколамский кремль, прогуляемся по крепостным валам, а затем продолжим путешествие по городу мимо церквей, соборов и памятников архитектуры»
17 ноя в 11:00
18 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вехи истории Волоколамска
Прикоснуться к далёкому прошлому края и познакомиться с местными памятниками архитектуры
«Вы увидите белокаменный Воскресенский собор, пятиярусную колокольню и Никольский собор»
Завтра в 10:00
17 ноя в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
